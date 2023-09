Solidiumin vuosikertomus 2022–2023 on julkaistu 8.9.2023 klo 10.00 PDF-muodossa osoitteessa www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset /.





Lisätietoja: Toimitusjohtaja Reima Rytsölä, soittopyynnöt Inka Virtanen, puh. 050 304 7904