ENENTO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 8.9.2023 KLO 15.00

Enento on käyttänyt pitkäaikaisen rahoitusjärjestelynsä ensimmäisen option laina-ajan pidentämiseen

Enento on käyttänyt pitkäaikaisen rahoitusjärjestelynsä ensimmäisen option laina-ajan pidentämiseen. Lainasopimus, joka allekirjoitettiin 23.9.2022, oli kolmivuotinen ja olisi erääntynyt 23.9.2025. Se sisälsi kaksi optiota yhden vuoden laina-ajan pidentämiseen, joista nyt on käytetty ensimmäinen. Näin ollen, lainasopimusta on jatkettu 23.9.2026 saakka. Lainasopimuksessa on edelleen käytettävissä toinen optio yhden vuoden laina-ajan pidentämiseen.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Elina Stråhlman

Talousjohtaja

puh. +358 10 270 7578

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 393 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.

.