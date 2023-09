Boralex obtient un contrat de différence (CfD) pour le parc éolien de Limekiln, en Écosse

WIMBORNE, Royaume-Uni, 08 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse d'annoncer qu’un contrat de différence (Contract for Difference ou CfD) a été obtenu pour son parc éolien de Limekiln, en Écosse. Le Department for Energy Security and Net Zero du Royaume-Uni a accordé un CfD de 15 ans d'un montant de 52,29 £/MWh aux prix de 2012 (équivalent à 72,35 £/MWh aux prix de juillet 2023) à ce projet éolien de 108 MW situé près de Thurso, dans le nord de l'Écosse.

Esbjörn Wilmar, directeur national pour le Royaume-Uni chez Boralex, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir obtenu un CfD solide pour Limekiln. Ce prix d'exercice nous assure un revenu stable et facilite l’obtention d’un financement de projet. Les travaux préparatoires sont déjà terminés et l'accord d'approvisionnement de turbines avec Vestas a été signé l'année dernière. En plus de l’obtention du CfD, la construction de la sous-station et la connexion au réseau sur le site sont en cours – le projet progresse bien. »

Nicolas Wolff, vice-président exécutif et directeur général, Europe, a déclaré : « Pour maintenir de bas coûts, les entreprises du secteur des énergies renouvelables ont besoin d'un cadre politique stable afin de susciter la confiance, réduire les coûts d'investissement et garantir un approvisionnement en énergie abordable, propre et sécuritaire. Le CfD annoncé aujourd'hui répond à ces objectifs et nous sommes impatients de voir le projet se concrétiser. »

Les contrats de différence ont été introduits au Royaume-Uni en 2014 en tant que mécanisme de soutien du marché pour les projets d'énergie à faibles émissions de carbone. Ils ont été conçus pour encourager le développement d'infrastructures d'énergie renouvelable à grande échelle au coût le plus bas pour le consommateur, tout en limitant la volatilité du marché.

Le parc éolien de Limekiln compte 24 éoliennes Vestas V136-4,5 MW mesurant 150 mètres en bout de pale. Le projet devrait être pleinement opérationnel d'ici 2025. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.limekilnwindfarm.co.uk (en anglais seulement).

Le parc éolien Limekiln est le projet phare de Boralex au Royaume-Uni et représente la première étape pour la Société dans la réalisation de son ambition d'accroître à 1 GW son portefeuille d'actifs d'énergie renouvelable prêts à construire et opérationnels au Royaume-Uni d'ici 2030.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 6,2 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.com.

