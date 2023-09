Parandusteade: LHV Groupi 2023. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

18.07.2023 avalikustas AS LHV Group börsiteate AS-i LHV Group 2023. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemuste kohta, mis on kättesaadav siin: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b607582df86739b1887d7099af170f24f&lang=et&src=listed.



Börsiteatele oli lisatud AS-i LHV Group vahearuanne jaanuar – juuni 2023, mille Lisas 1 (Raamatupidamisarvestuse põhimõtted) on viide selle kohta, et lühendatud konsolideeritud vahearuanded on läbinud ülevaatuse. See viide on eksitav ja käesolevaga AS LHV Group selle eksitava viite parandab. AS-i LHV Group auditeerimata vahearuandele jaanuar – juuni 2023 ei ole tehtud audiitori ülevaatust.

Vastava perioodi finantstulemused on audiitori poolt üle vaadatud vastavalt rahvusvahelisele ülevaatuse teenuse standardile ISRE 2410, kuid antud ülevaatus on suunatud vaid regulaatorile vahekasumi kaasamiseks esimese taseme omavahendite hulka ning ei ole kasutatav muuks otstarbeks.

