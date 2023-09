Novotech veröffentlicht umfassenden Bericht zur globalen Landschaft in Bezug auf klinische Studien zu Gallenblasenkrebs

BOSTON, Sept. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das führende, auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtete Auftragsforschungsinstitut (CRO) für Biotechnologie mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten, veröffentlichte heute den aktuellen Fachbericht über klinische Studien – „Gallbladder Cancer: Global Clinical Trials Landscape Report“ (Gallenblasenkrebs: Bericht zur weltweiten Landschaft der klinischen Studien).



Dem Bericht zufolge haben Biopharmaunternehmen seit 2016 etwa 250 laufende klinische Studien zu Gallenblasenkrebs (GBC) initiiert, wobei der asiatisch-pazifische Raum bei über 50 % dieser Studien eine zentrale Rolle spielte, während mehr als 40 % in den USA und Europa durchgeführt wurden.

GBC ist weltweit die häufigste Form von Gallengangskrebs und macht 80-95 % der Fälle aus. 2020 wurden mehr als 1 Million Neuerkrankungen und mehr als 80.000 Todesfälle verzeichnet.

Die weltweite altersstandardisierte Inzidenz und Mortalität für GBC liegt bei 1,20 bzw. 0,84 pro 100.000 Menschen. Asien ist mit 82.000 bzw. 62.300 Fällen weltweit führend bei der Inzidenz und der Mortalität, was 70 % der weltweiten Fälle ausmacht.

Aufgrund der großen Bevölkerungszahl und der mäßigen Anzahl an Studien hat der asiatisch-pazifische Raum ein geringes Risiko für konkurrierende Studien mit einer Studiendichte, die etwa 17-mal geringer ist als in den USA und etwa 4-mal geringer als in Europa, heißt es in dem Bericht.

Dem Bericht zufolge ist GBC die sechsthäufigste Art von Magen-Darm-Krebs und tritt bei Frauen häufiger auf als bei Männern. Die Hauptursachen sind ein hoher Östrogenspiegel, der bei Frauen häufiger vorkommt, und eine abnorme Obstruktion der Bauchspeicheldrüse, die bei Menschen aus Asien häufiger zu beobachten ist.

Darüber hinaus befasst sich der Bericht mit Krankheitsfällen und Mortalitätstrends u. a. wie folgt nach Regionen:

Für 2030 werden in Asien 142.193 GBC-Fälle und 109.122 Todesfälle prognostiziert.

In Europa gab es im Jahr 2020 etwa 12.570 Inzidenz- und 8.717 Todesfälle.

Die USA verzeichneten im Jahr 2020 über 4.600 Fälle und etwa 2.300 Todesfälle durch GBC. Nach Schätzungen der American Cancer Society wird es im Jahr 2023 in den USA aufgrund von GBC rund 12 220 neue Fälle und etwa 4 510 Todesfälle geben.

Kanada verzeichnete eine Inzidenz von über 500 Fällen mit einer altersstandardisierten Inzidenzrate von etwa 0,66 pro 100.000 Einwohner im Jahr 2020.

Novotech beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 25 Regionen mit 34 Niederlassungen tätig sind, darunter China, Südkorea, Australien, Neuseeland, die USA und Europa.

Das CRO bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot an Dienstleistungen für die frühe bis späte Phase in den USA und Europa an, wobei der Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Raum liegt, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf in Bezug auf die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat.

Novotech wurde für seine branchenführenden Beiträge mit zahlreichen renommierten Auszeichnungen geehrt, einschließlich dem CRO Leadership Award 2023 und dem Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022 Award. Außerdem wurde das Unternehmen mit dem Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award ausgezeichnet. Das Engagement zur Zusammenarbeit zeigt sich in den 50 Leading Site Partnership-Vereinbarungen, die das Unternehmen in den letzten drei Jahren unterzeichnet hat.

Novotech wurde 1997 gegründet und ist international als führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) im asiatisch-pazifischen Raum mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten anerkannt.

Das Unternehmen hat sich als klinisches CRO etabliert und verfügt über Labore, Phase-I-Einrichtungen, Beratungsdienste für die Arzneimittelentwicklung und Fachwissen im Bereich Regulierung. Es verfügt über Erkenntnisse aus über 5.000 klinischen Projekten, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Novotech beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 34 Niederlassungen.

Novotech hat sich als Partner und Verbündeter für kleine und mittlere Biotech-, Biopharma- und Pharmasponsoren positioniert, die klinische Studien im asiatisch-pazifischen Raum, in den USA und in Europa durchführen möchten.

