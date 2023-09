Novotech publie un rapport sur le paysage mondial des essais cliniques sur le carcinome du nasopharynx (CNP)

BOSTON, 09 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales, a publié aujourd'hui le tout dernier rapport spécialisé sur les essais cliniques intitulé « Nasopharyngeal Carcinoma: Global Clinical Trial Landscape » (Carcinome du nasopharynx : paysage mondial des essais cliniques).



D'après ce rapport, depuis 2018, l'industrie biopharmaceutique a initié plus de 200 essais cliniques mondiaux sur le carcinome du nasopharynx (CNP), dont 60 % en Asie-Pacifique et plus de 30 % aux États-Unis et en Europe.

« Le CNP est le type le plus courant de cancer provenant de l'épithélium nasopharyngé et sévit principalement en Asie et en Afrique. Le carcinome du nasopharynx non kératinisant se manifeste dans environ 50 % des cas de cancer du nasopharynx. Le CNP présente des taux de survie sur 5 ans allant de 40 à 70 % à l'échelle mondiale », indique le rapport.

Les facteurs de risque liés à l'environnement comme le tabagisme, l'alcool, les nitrosamines, la prédisposition génétique et les infections EBV jouent un rôle important dans la prévalence du CNP.

En 2020, on comptait plus de 130 000 cas de CNP dans le monde. Plus fréquent chez les hommes que les femmes, il s'agit du 23e cancer le plus courant à l'échelle mondiale.

En 2020, l'Asie comptait plus de 80 % des cas de CNP à l'échelle mondiale, avec une majorité enregistrée en Chine.

En 2020, les États-Unis et le Canada comptaient environ 2 % de l'incidence mondiale de CNP, avec plus de 2 000 cas.

En 2020, l'Europe a signalé 5 204 cas de CNP, soit près de 4 % de l'incidence mondiale.



