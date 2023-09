Coop Pank AS 2023. aasta augusti tulemused

Coop Panga 2023. aasta augustikuu majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas augustis 2600 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv kahanes 2500 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 172 400-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 74 900-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 27%.

Panga klientide hoiuste maht kahanes augustis 54 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,72 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kahanesid 56 miljonit ja eraklientide hoiused kasvasid 1 miljonit eurot. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 0,4 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 34%.

Panga laenuportfell kasvas augustis 9 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 1,49 miljardi euroni. Ärilaenude portfell kasvas 6 miljonit eurot, kodulaenude portfell 4 miljonit eurot, liisingu portfell kahanes 1 miljonit eurot ja tarbimisfinantseerimise portfell püsis augustis võrreldes juuliga samal tasemel. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 26%.

Augustis tehti laenude allahindluseid 0,1 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta kaheksa esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 72% ja tegevuskulud 28%.

Pank teenis augustis 4,1 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta kaheksa esimese kuuga on pank teeninud kokku 27,2 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 127% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli augustis 27,9%, kulu-tulu suhe 39%.





Coop Panga juhatuse liikme ja finantsjuhi Paavo Truu kommentaar:

„Coop Panga laenuportfell kasvas augustis mõõdukas tempos. Laenuportfelli kvaliteet püsib endiselt hea, mis kinnitab, et Eesti majapidamised ja ettevõtted on muutunud intressikeskkonnaga hästi kohanenud.

Oleme tänavu pakkunud häid hoiustamise tingimusi ning see ei ole klientidel märkamata jäänud. Seetõttu on viimase kolme kuuga meie hoiuste portfell kasvanud 146 miljoni euro võrra ja panga likviidsusnäitajad on väga tugevad. Sellest tulenevalt oli meil võimalik augustis osa tähtajaliste hoiuste pikendamisest loobuda ning hoiuste kogumaht kahanes.

Turu parimad hoiuste pakkumised tõid meile suveperioodil juurde palju uusi kliente, kellest üks osa tuli teadlikult üksnes hoiustama, mitte aktiivselt arveldama. Seetõttu augustis aktiivselt arveldavate klientide arv veidi langes. Töötame selle nimel, et kõik meie kliendid võtaksid Coop Panga igapäevapanganduse teenused aktiivselt kasutusele.

Ärimahtude jätkuv kasv ning laenuportfelli püsivalt hea kvaliteet päädis augustis Coop Panga jaoks rekordilise kuukasumiga 4,1 miljonit eurot. Coop Panga omakapitali tootlus oli augustis 27,9% ja kulu-tulu suhe 39%.“

Coop Panga põhjalikumad finantsaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded



Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 172 400 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee

Manus