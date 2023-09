EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.08.2023

EfTEN Real Estate Fund AS teenis augustis 2 549 tuhat eurot üüritulu, mis on 17 tuhat eurot rohkem kui juulis. Üüritulu kasv tuli peamiselt Valkla hooldekodu üürihinna muutusest seoses teise etapi valmimisega. Fondi EBITDA oli augustis kokku 2 200 tuhat eurot, s.o 17 tuhat eurot vähem kui juulis peamiselt seoses augustis toimunud kaubanduskeskuste koolialguse turunduskampaaniate ja veidi kõrgemate halduskuludega.

Fondi laenude kaalutud keskmine intressimäär oli augusti lõpus 5,68% (juulis 5,53%). Kõiki fondi laene teenindatakse endiselt tavapäraselt ning kõikide kinnisvarainvesteeringute äritegevuse rahavoog ületab igakuised laenu- ja intressimaksed.

Tänavuse aasta kaheksa kuu jooksul on fond teeninud konsolideeritud üüritulu kokku 20,2 miljonit eurot (2022: 8,9 miljonit eurot) ning EBITDA-d 17,4 miljonit eurot (2022: 7,8 miljonit eurot). Fondi 2023. aasta konsolideeritud EBITDA sisaldab Like-for-Like põhimõttel arvutatud EBITDA-d summas 8,1 miljonit eurot (kasv võrreldes eelmise aastaga 3,0%) ning EfTEN Kinnisvarafond AS-ga ühinemisel lisandunud kinnisvarainvesteeringute EBITDA-d kogusummas 9,4 miljonit eurot (kasv võrreldes EfTEN Kinnisvarafondi eelmise aasta näitajatega on 3,4%).

Selle aasta kaheksa kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund AS teeninud investoritele 57,78 senti (eelmisel aastal 64,68 senti) potentsiaalset brutodividendi aktsia kohta. Potentsiaalne brutodividend aktsia kohta on EURIBORi kasvu tulemusel võrreldes eelmise aastaga vähenenud 10,7%. Fondi selle aasta arvestuslik kaheksa kuu brutodividendi suhe börsihinda on samal tasemel, mis eelmisel aastal (3,2%).

Fondi konsolideeritud raha jääk oli 31.08.2023 seisuga 14 015 tuhat eurot ning raha jääk suurenes augustis 808 tuhande euro võrra.

EfTEN Real Estate Fund AS’i puhasväärtus aktsia kohta oli 31.08.2023 seisuga 20,6176 eurot ja EPRA NRV 21,2965 eurot. Aktsia puhasväärtus kasvas augustis tavapäraselt 0,7%.

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

Manus