BIC Investor Update : BIC présente le bilan intermédiaire de son plan stratégique Horizon

Clichy, France – 11 septembre 2023

Investor Update :

BIC présente le bilan intermédiaire de son plan stratégique Horizon

Objectifs du plan stratégique Horizon à fin 20251 : Chiffre d’affaires : une croissance annuelle de 5-7 % 2

Marge d’exploitation ajustée : amélioration d’environ 150 pb par rapport au niveau de 2022 de 14,0 %

Flux nets de trésorerie disponible (« Free Cash-Flow ») : génération de 20 millions d’euros de supplémentaires par an à partir de 2024, s’ajoutant à l’objectif actuel supérieur à 200 millions d’euros

BIC, un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, organise un Investor Update à Paris cet après-midi à partir de 14h00 CET, pour présenter le bilan intermédiaire d’Horizon, son plan stratégique à cinq ans.

La direction offrira un aperçu du virage vers la croissance opéré par le groupe depuis le lancement du plan en 2020, grâce au déploiement de nouvelles capacités internes. Horizon englobe un panel d’initiatives interconnectées qui, en contribuant à accélérer la croissance, à améliorer l’efficacité et à générer des flux de trésorerie solides, ont transformé BIC en un groupe davantage centré sur le consommateur. BIC est en bonne voie d’atteindre en 2025 ces objectifs à 5 ans fixés dans le cadre du plan Horizon :

Réalisations à date :



Chiffre d’affaires : croissance d’environ 600 millions d’euros 3

Flux nets de trésorerie disponible : génération d’au moins 200 millions d’euros attendue pour la 5 e année consécutive en 2023

année consécutive en 2023 Développement durable : 70 % d’emballages réutilisables, recyclables ou compostables 4

Financement d’une croissance rentable : environ 370 millions d’euros 5 d’investissements industriels (CAPEX) ; et fusions-acquisitions achevées : environ 170 millions d’euros

d’investissements industriels (CAPEX) ; et fusions-acquisitions achevées : environ 170 millions d’euros Solide rémunération des actionnaires : 550 millions d’euros6

Gonzalve Bich, Directeur général, a commenté : « Je suis très satisfait des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du plan stratégique Horizon que nous nous sommes fixés en novembre 2020. Au moment de son lancement, nous avons défini une nouvelle vision pour BIC, laquelle met à profit les capacités que nous avons déployées pour devenir un groupe davantage centré sur le consommateur, tout en préservant l’excellence industrielle et en conservant l’accent sur le réseau de distribution qui fait la réputation de BIC. Dans cet esprit, nous avons mis en place de nouvelles capacités commerciales et opérationnelles, et réduit la complexité pour améliorer notre efficacité et rester fidèles à notre vision.

Nos efforts devraient continuer à porter leurs fruits à l’horizon 2025, à mesure que de nouvelles initiatives libèreront un potentiel croissant à l’échelle du groupe. Nos équipes ont concentré leurs efforts pour parvenir à augmenter le chiffre d’affaires avec de nouvelles capacités de commercialisation à travers le monde. Les efforts de notre équipe de Revenue Growth Management se concentrent sur a) une croissance en valeur plutôt qu’en volume, derrière l’effet prix et mix, b)la simplification du portefeuille et la maximisation de la valeur produit (SKU), et c) l’amélioration de l’efficacité de nos politiques promotionnelles. En parallèle, nous mettons à profit notre chaîne d’approvisionnement mondiale pour minimiser nos coûts de production, garantir la sécurité de nos approvisionnements et réduire nos délais de livraison. Enfin, nous nous appuyons sur les connaissances approfondies que nous tirons de nos données pour maximiser notre capacité à innover et à créer des produits essentiels du quotidien qui apportent simplicité et joie aux populations du monde entier. Toutes nos actions sont étayées par nos engagements en matière de développement durable et de résilience du groupe ».

Pour participer à l’Investor Update, veuillez vous inscrire par le biais de ce lien :

https://investors.bic.com/en-us/investor-update-2023

L’Investor Update commencera à 14h00, avec une démonstration des dernières innovations de BIC dans les domaines de l’expression digitale et de la création artistique sur la peau au #Cloud Business Center , 10 bis, rue du 4 Septembre, 75002 Paris, France.

La présentation sera diffusée sur le Site internet Relations Investisseurs de BIC à 14h00 (CET).

Le webcast débutera à 15h00 (CET) :

https://channel.royalcast.com/landingpage/bic/20230911_1/

Investor Relations team

investors.info@bicworld.com



Kimberly Stewart

Head of Investor Relations

+33 6 37 01 42 68

kimberly.stewart@bicworld.com Isabelle de Segonzac

Image 7, Press Relations contact

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda 2023

Résultats 3ème trimestre et 9 mois 2023 25 octobre 2023 (Après la clôture du marché)

Glossaire

Résultat d’exploitation ajusté ou EBIT ajusté : ajusté signifie hors éléments ajustés Flux nets de trésorerie disponible (Free Cash Flow) : variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement. Les flux nets de trésorerie disponible n’incluent pas les acquisitions et les produits des cessions d’activité



Résultat d’exploitation ajusté ou EBIT ajusté : ajusté signifie hors éléments ajustés

Disclaimer

Une présentation relative à cette annonce est également disponible sur le site Internet du BIC (www.bic.com). Ce document contient des déclarations prospectives. Bien que BIC estime que ses attentes sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques supportés par BIC figure dans la section "Gestion des risques" du Document d’enregistrement universel 2022 de BIC déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 mars 2023. Toute information relative à des performances passées contenue dans le présent document ne constitue pas une garantie de performances futures. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme une recommandation d'investissement.

À propos de BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède aussi des marques emblématiques telles que BIC Kids™, BIC Flex™, BodyMark by BIC™, Cello®, Djeep, Lucky Stationary, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us.™, Wite-Out®, Inkbox et plus encore. En 2022, le chiffre d’affaires de BIC était de 2,2 milliards d’euros. Cotée sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60 et est reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et de l’éducation. Le Groupe a reçu la note « A- » dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, consultez www.bic.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, X (anciennement Twitter) ou YouTube.

1 Voir Disclaimer

2 A taux constants

3 2020-2022 en années pleines

4 Au 31 décembre 2022

5 Estimations cumulées sur la période 2020-2023

6 Retour aux actionnaires : dividendes + total rachats d’actions (années pleines depuis 2020 jusqu’au 30 juin 2023)

Pièce jointe