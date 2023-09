GMAC amplía representación global de miembros del directorio y escuelas asociadas

RESTON, Va., Sept. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Graduate Management Admission Council (GMAC), (Consejo de Admisión de Posgrado en Administración), una asociación mundial de las principales escuelas de posgrado en administración de negocios, anunció hoy cambios a su directorio. Themin Suwardy, miembro del directorio de GMAC desde 2019 y rector asociado de educación profesional de posgrado en Singapore Management University, fue elegido para presidir el directorio de GMAC. Ana María Zermeño Padilla, directora de operaciones y experiencia académica en la Escuela de Negocios EGADE del Tecnológico de Monterrey en México, así como Curtis Ferguson, socio gerente de Ventech China, se unieron al directorio de GMAC como sus nuevos miembros.



Además, GMAC dio la bienvenida a Asia School of Business (ASB) como su escuela asociada número 227. Con sede en Kuala Lumpur, ASB fue establecida en 2015 por el banco central de Malasia, Bank Negara Malaysia, en colaboración con MIT Sloan School of Management en respuesta a la necesidad de talento de talla mundial en Malasia, la región y el mundo emergente. Hoy, el galardonado programa de títulos de MBA de ASB fue aclamado como uno de los programas de MBA más innovadores del mundo.

"La investigación de GMAC demuestra que las escuelas de negocios en Asia Pacífico atraen más talento en la región que antes de la pandemia, a pesar del repunte de la movilidad internacional, mientras que las escuelas en América Latina se benefician de las crecientes aplicaciones internacionales", dijo Joy Jones, director ejecutivo de GMAC. "Estoy muy contento de que estas personas talentosas y la estimada organización ASB profundicen su compromiso con el Consejo, expandiendo la diversidad de nuestro directorio y la lista de miembros. Aportan perspectivas valiosas y conocimientos críticos a la misión global de GMAC de ayudar a las escuelas de negocios y talentos en el descubrimiento y evaluación mutua".

Más información acerca de los nuevos directores del directorio de GMAC

Ana María Zermeño Padilla cuenta con una trayectoria comprobada como líder académica en varias instituciones del Sistema Tecnológico de Monterrey, incluyendo la Universidad Virtual y TecMilenio. En EGADE Business School, Ana María supervisa toda la experiencia académica y de vida, operaciones administrativas y de logística para estudiantes presenciales y en línea. Es miembro del directorio de Somos El Cambio y del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial de San Pedro, ambas instituciones académicas. Posee una licenciatura en administración de empresas, una maestría en educación y un doctorado en innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, además de una maestría en análisis de negocios de EGADE Business School.

Curtis Ferguson es socio administrativo de Ventech China, donde lidera la inversión en los mercados de consumo de rápido crecimiento del país. Fue exejecutivo de The Coca-Cola Company durante cerca de cuatro décadas y, recientemente, fue presidente de The Coca-Cola Greater China, Corea y Mongolia Business Unit. Ha estado activamente involucrado en la educación, ejerció como presidente de Cairo American College y como miembro del Consejo Asesor del Decano de su alma máter, Kelley School of Business de la Universidad de Indiana. Su iniciativa de un programa de becas que beneficia a estudiantes marginados del Medio Oriente y África condujo a Curt y Coca-Cola a ser galardonados con el Premio del Departamento de Estado de los Estados Unidos a la Ciudadanía Corporativa. El Sr. Ferguson cuenta con una licenciatura en ciencias de Indiana University Kelley School y se graduó de los programas de desarrollo ejecutivo de Stanford Graduate School of Business y Wharton School de University of Pennsylvania.

Si bien GMAC da la bienvenida al nuevo liderazgo e incorporación a su directorio, GMAC también reconoce y agradece al presidente de su directorio saliente, Jon Erickson, ex presidente de servicios de educación y carrera en ACT, y miembro del directorio saliente, Katy Montgomery, exdecana asociada de programas de grado en INSEAD.

"En los últimos años he trabajado junto a Jon y Katy, presenciando de primera mano su dedicación mientras juntos abogamos por la comunidad de educación de posgrado en administración. Estoy agradecido por sus contribuciones", dijo Themin Suwardy, el recién elegido presidente del directorio de GMAC. "Espero liderar el directorio, incluyendo nuestras nuevas incorporaciones Ana María y Curt, para crear mayor valor para las escuelas y los candidatos a los que servimos tan incansablemente".

Más información acerca de Asia School of Business y membresía de GMAC

Asia School of Business (ASB), la primera escuela asociada de GMAC de Malasia, aspira a ser una escuela de administración premier en Asia reconocida por su capacidad para desarrollar líderes transformadores y de principios que contribuirán a un mejor futuro y al avance del mundo emergente. Su enfoque de aprendizaje se centra en el rigor del salón de clase combinado con experiencias de aprendizaje de acción en el local en toda Asia. Además del programa de MBA, ASB también ofrece un MBA ejecutivo, una maestría en banca central y una maestría en administración que se lanzará a finales de este año.

Para ser consideradas miembros de GMAC, una escuela debe mantener un proceso selectivo de admisiones; ofrecer un programa de maestría en administración de empresas, materias de administración o equivalentes, y demostrar apoyo a la misión de GMAC de proveer las herramientas e información necesarias para las escuelas y talento para descubrimiento y evaluación mutua.

