SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af det nuværende aktietilbagekøbsprogram fra DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til DKK 39,3 mia. (ca. USD 6 mia.).

Som annonceret den 4. maj 2023, vil Selskabet i fjerde fase af programmet, der løber fra 8. maj 2023 til 2. november 2023, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Fjerde fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 4. september mandag til 8. september fredag foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 449.213 6.893.679.751 4 september 2023 560 12.732.5000 7.130.200 5 september 2023 530 12.478.5283 6.613.620 6 september 2023 530 12.442.4717 6.594.510 7 september 2023 530 12.154.6792 6.441.980 8 september 2023 550 12.158.7818 6.687.330 Total 4. - 8. september 2023 2.700 33.467.640 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 2.863 12.395.4616 35.488.207 Total i fjerde fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 115.158 1.435.870.359 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 454.776 6.962.635.598 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 1.873.792 29.998.435.616 4 september 2023 2.235 12.903.9664 28.840.365 5 september 2023 2.115 12.684.7683 26.828.285 6 september 2023 2.115 12.657.2577 26.770.100 7 september 2023 2.115 12.385.6714 26.195.695 8 september 2023 2.194 12.353.0629 27.102.620 Total 4. - 8. september 2023 10.774 135.737.065 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 8.636 12.598.5865 108.801.393 Købt fra Familiefonden* 2.721 12.598.6506 34.280.928 Total i fjerde fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 458.230 5.805.313.003 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 1.895.923 30.277.255.002



*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 195.554 A-aktier og 829.691 B-aktier som egne aktier, svarende til 5,84% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 11. september 2023

