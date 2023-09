HMS Networks presenterar nya strategiska mål

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) har beslutat om nya strategiska mål. De uppdaterade målen kommer presenteras på HMS kapitalmarknadsdag imorgon, tillsammans med en strategiuppdatering samt en uppdatering av affärsläget.

I Q4 2020 presenterade HMS Networks en ny långsiktig strategi – HMS2025, innehållande nya strategiska mål och ambitioner kring hållbarhet, medarbetar- och kundnöjdhet samt finansiella mål. De finansiella målen innefattade ett tillväxtmål med en nettoomsättning uppgående till ”π” miljarder (3,14 miljarder) SEK samt ett rörelsemarginalmål på 20%.

Den positiva finansiella utvecklingen under första halvan av strategiperioden har lett till att styrelse och ledning har beslutat att revidera 2025-målen.

"Våra nya mål reflekterar våra ambitioner att bidra till en minskad klimatpåverkan, och genom att bygga lojalitet hos medarbetare och kunder, driva fortsatt lönsam tillväxt och värdeskapade för våra intressenter.

Resan mot “HMS2025” har gått snabbare än vi kunde förutspå när strategin sattes 2020. Därför behöver vi nu, halvvägs till 2025, stretcha målen.”, säger Staffan Dahlström, VD och koncernchef för HMS Networks.

De nya målen

Hållbarhet

För att accelerera det systematiska hållbarhetsarbetet och åtagandet att stödja Parisavtalet har HMS beslutat att förbinda sig till Science Based Targets-initiativet (SBTi). Utöver att minska HMS eget fotavtryck ser bolaget en fortsatt stor möjlighet att hjälpa kunder att minska sina utsläpp. Därför vill HMS tredubbla handavtrycket, från dagens cirka 1 miljon ton till 3 miljoner ton i undvikna årliga CO 2 -utsläpp till 2030.





Net Promotor Score (NPS) för både nöjda medarbetare och kunder justeras från det ursprungliga 25 till 50 årligen.





Uppdatering av affärsläget

Förhållandet i leverantörskedjan fortsätter att förbättras. Både ledtider och komponenttillgänglighet blir bättre. Endast ett fåtal komponenter driver för närvarande längre ledtider för HMS. Som indikerats i den senaste kvartalsrapporten fortsätter även normaliseringen av orderingången. Normaliseringstakten är snabbare än under föregående kvartal, då även europeiska kunder börjar minska sina lagernivåer.

Som kommunicerades i rapporten för det andra kvartalet, ägde en temporär fördröjning i leveranser rum i samband med att det nya ERP-systemet implementerades i maj. Initialt ERP-problem är nu lösta och majoriteten av de leveranser som var försenade föregående kvartal, värda omkring 40 MSEK, förväntas levereras i innevarande kvartal.

HMS kapitalmarknadsdag

Presentationen startar imorgon 09.00 CEST och bedöms pågå till 12.00 CEST. Deltagare via livesändningen kommer ha möjlighet att skicka in skriftliga frågor. För livesändningen krävs ingen registrering för deltagande innan eventet. En inspelning av eventet kommer finnas tillgänglig efteråt. Livesändningen finns tillgänglig via denna länk.

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft, Sibiu, Rotterdam och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Australien, Förenade Arabemiraten (UAE) och Vietnam, samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter mer än 800 personer och omsatte 2 506 MSEK under 2022. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications.

Denna information är sådan information som HMS Networks AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 september 2023, 18:00 CEST.

