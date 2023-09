VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : RESULTATS du 1er SEMESTRE 2023 - Croissance solide de l’activité - Résultat Opérationnel en très forte hausse

RESULTATS du 1er SEMESTRE 2023

Croissance solide de l’activité

Résultat Opérationnel en très forte hausse

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE* RESULTAT OPERATIONNEL COURANT RESULTAT NET ENDETTEMENT FINANCIER NET 117,7 M€ 11,0 M€ -2,0 M€ 701,2 M€ +4,9% +5,6M€ +0,1M€ -1,5 M€ comparé au S1 2022

*hors IFRS16 : 682,5M€

Reims, le 11 septembre 2023

Le Conseil d’Administration de Vranken-Pommery Monopole s’est réuni le 11 septembre 2023 sous la Présidence de Monsieur Paul-François Vranken, et en présence des Commissaires aux Comptes, pour arrêter les comptes du Groupe pour le premier semestre 2023.

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Leur rapport d’examen limité est en cours d’émission.

Données consolidées en M€ 06/2023 06/2022

retraité (*) Variation en M€ Variation

en % Chiffre d’Affaires 117,7 112,2 +5,5 +4,9% Résultat Opérationnel Courant 11,0 5,4 +5,6 +103,7% Résultat Opérationnel 11,2 6,0 +5,2 +86,7% Résultat Financier -12,8 -8,7 -4,1 Résultat Net -2,0 -2,1 +0,1 +4,8% Part du Groupe -1,9 -2,1 +0,2 Capitaux propres 404,9 374,4 +30,5 +8,1% Intérêts minoritaires 5,1 4,3 +0,8 Endettement financier Net 701,2 702,7 -1,5 -0,2%

(*) A la clôture de l’exercice 2022, il a été relevé une erreur de valorisation des stocks concernant les exercices 2018 à 2021. Cette erreur a été corrigée sur le second semestre 2022 mais était présente lors de la publication des comptes consolidés au 30 juin 2022. En application de la norme IAS 8 « méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs », les comptes consolidés de VPM ont donc fait l’objet d’un traitement rétrospectif de cette correction d’erreurs. Le compte de résultat comparatif de l’exercice 2022 a été retraité, avec une incidence négative de 0,4 million d’euros par rapport au résultat net du 30 juin 2022 publié. Ces corrections n’ont pas d’impact sur le compte de résultat de l’exercice 2023.

Croissance solide de l’activité

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2023 de Vranken-Pommery Monopole s’établit à 117,7 M€ (+4,9%), en ligne avec l’objectif de croissance annoncé de 5% sur l’exercice.

Cette bonne performance s’inscrit dans un marché du Champagne dont les volumes d’expéditions sont en retrait de 4,7% au premier semestre 2023 (source Comité Champagne).

En France (35% du chiffre d’affaires consolidé), le chiffre d’affaires du Groupe progresse de 1,6% et renforce ses positions dans la consommation à domicile (off-trade).

Avec 65% du chiffre d’affaires à l’export, le Groupe confirme sa dynamique commerciale favorable notamment dans les pays anglo-saxons et le travel retail.

Les marques de Champagne Pommery & Greno et Vranken soutiennent la progression de l’activité du Groupe, alors que le Champagne Heidsieck & Co Monopole réalise une bonne performance au grand export.

Résultat opérationnel en très forte hausse

Les résultats du premier semestre 2023 confirment la stratégie de création de valeur durable initiée par le Groupe depuis plusieurs années.

Le résultat opérationnel courant atteint 11 M€ et a plus que doublé par rapport au premier semestre 2022.

et a plus que doublé par rapport au premier semestre 2022. La marge opérationnelle courante s’élève à 9,3% en forte amélioration (4,8% au premier semestre 2022).

Le résultat opérationnel est en progression de 86,7%, atteignant 11,2 M€ contre 6 M€ en 2022.

est en atteignant contre 6 M€ en 2022 La remontée forte et rapide des taux d’intérêt sur le premier semestre 2023 est compensée par l’évolution des marges.

Le résultat net s’améliore de +4,8% à -2 M€.





Amélioration de la structure financière

Les fonds propres se montent à 404,9 M€ en progression de 30,5 M€, soit 31,7% du total bilan.

L’endettement financier net se réduit une nouvelle fois de 1,5 M€ à 701,2 M€ (682,5 M€ hors IFRS 16).

Le Groupe a renouvelé l’intégralité de ses crédits de vieillissement, ce qui lui permet de gagner en visibilité et de sécuriser le financement de ses stocks.

Société à Mission : « La Vérité du Terroir »

Le Comité de Mission a choisi de mettre l’accent pour l’année à venir sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin de s’inscrire dans la trajectoire « zéro émission nette » à horizon 2050 définie par les Nations Unies.

A l’appui du bilan carbone réalisé sur l’exercice 2022, l’objectif du Groupe est de parvenir sur 3 ans à réduire de 10% ses émissions de CO2 à travers l’ensemble des actions déjà entreprises et à venir, comme la transformation du parc de véhicules en électrique, les projets de parcs photovoltaïques sur l’ensemble de nos sites de production, ou encore l’amélioration de l’électrification de nos kilomètres de caves qui se traduit notamment par le remplacement de l’éclairage au sodium par de l’éclairage led.

Le Groupe reste également focalisé sur les autres piliers fondamentaux de sa Raison d’Etre, notamment la préservation de la ressource en eau, et a suivi avec attention la publication du décret du 29 août 2023 relatif aux usages et aux conditions d’utilisation des eaux de pluie et des eaux traitées. Cet assouplissement de la réglementation en vigueur est une première étape dans la réalisation du projet innovant Salt’Eau en Camargue, en attendant les arrêtés qui définiront les conditions d’usage et les seuils à respecter.

Perspectives

En Champagne, les vendanges ont commencé et le rendement en appellation fixé à 11 400 kg/ha sera atteint.

En Provence, les vendanges du Château La Gordonne sont en cours. Le rendement maximum en AOP Côtes de Provence de 50 hl/ha sera atteint.

En Camargue, les vendanges ont débuté le 2 août et comme annoncé, les mesures prises suite à la vendange déficitaire de l’année 2021 portent leurs fruits et ont permis d’améliorer le rendement de 5%.

En Douro Valley, les vendanges ont débuté le 7 août, et le rendement devrait être en augmentation de 12 à 15% par rapport à 2022 avec des raisins de belle qualité.

Pour 2023, le Groupe maintient sa prévision de croissance du chiffre d’affaires de +5%.

Prochaine communication

Publication du chiffre d’affaires 2023 : 25 janvier 2024 après bourse

A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le Groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration des vins à leur commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes : Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co

les Portos : Rozès et São Pedro, et les vins du Douro : Terras do Grifo

les Camargues : Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo, et Provences : Château La Gordonne

les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, Brut de France et Pink Flamingo.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

Contacts

Vranken-Pommery Monopole :

Franck Delval, Directeur des Contrôles Financiers

+33 3 26 61 62 34, comfi@vrankenpommery.fr Presse

Laurent Poinsot, +33 1 53 70 74 77, lpoinsot@image7.fr

Caroline Simon, +33 1 53 70 74 65, caroline.simon@image7.fr

