Blue Diamond Resorts y la Escuela de Hospitalidad West Indies Establecen una Asociación Transformadora

MIAMI, Sept. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En una iniciativa innovadora dirigida a elevar los estándares de educación en hospitalidad en todo el Caribe, Blue Diamond Resorts y la Escuela de Hospitalidad West Indies (WISH, por sus siglas en inglés) han forjado oficialmente una asociación estratégica. A partir de septiembre de 2023, esta iniciativa extenderá los beneficios de un programa de aprendizaje de clase mundial a los miembros de la compañía de gestión hotelera y a los profesionales de la hospitalidad, brindándoles una valiosa oportunidad para mejorar sus habilidades.



"Dado el rápido crecimiento de la industria de la hospitalidad y el constante aumento de visitantes en los codiciados destinos del Caribe, la necesidad de equipos altamente capacitados en brindar experiencias vacacionales excepcionales se ha vuelto más apremiante que nunca", expresó Gaurav Sindhi, Vicepresidente de Operaciones del Caribe Occidental para Blue Diamond Resorts. "Nuestro compromiso con la innovación continua, ejemplificado por las recientes mejoras en nuestras categorías de habitaciones Diamond Club™ y Star Class™, se basa en un servicio excepcional. Esta asociación tiene como objetivo impulsar el crecimiento en el Caribe y empoderar a nuestro talentoso equipo".

"El compromiso de Blue Diamond Resorts de mejorar el acceso a la educación para sus miembros del equipo, así como para otros trabajadores de la hospitalidad en toda la región, habla mucho sobre la dedicación de la marca a sus huéspedes, pero también a los miles de individuos del Caribe empleados en la industria de la hospitalidad", dijo Barry Collymore, Presidente Ejecutivo de Mount Cinnamon Resort y Fundador de WISH. "Nos enfocamos en desarrollar las habilidades de las personas y establecer un estándar caribeño de alta calidad que honra al Caribe, ya sea permitiendo que nuestra amabilidad natural sea parte de nuestra ética de servicio o celebrando los ricos productos disponibles en cada isla", agregó.

Este programa ofrecerá capacitación y certificaciones internacionales tanto para residentes del Caribe como para estudiantes de todo el mundo que deseen estudiar en la región. Esta colaboración aprovecha el renombrado plan de estudios educativos de WISH a través de su plataforma, combinándolo con la vasta experiencia en hospitalidad todo incluido de Blue Diamond Resorts para enriquecer la formación en liderazgo y servicio en el sector turístico. Los cursos abarcan una amplia variedad de temas, desde Gestión de Hospitalidad y Marketing Estratégico en Hospitalidad hasta Análisis del Cambio Climático y el Sistema Global de Alimentos y Bebidas.

Fundada en 2021, la Escuela de Hospitalidad West Indies ha surgido rápidamente como una institución notable en la educación en hospitalidad. A través de su asociación con la Universidad eCornell y el Instituto Culinario de América, ofrece un plan de estudios integral con más de 1,000 lecciones a través de su plataforma a pedido. Basándose en su logro de otorgar más de 1,000 becas a trabajadores de la hospitalidad en 2022, WISH prevé un aumento sustancial en el impacto a través de esta innovadora asociación con Blue Diamond Resorts.

La colaboración entre WISH y la renombrada compañía de resorts todo incluido sienta las bases para una era excepcional de capacitación e instrucción en hospitalidad, impulsando al Caribe a una posición destacada en la prestación de servicios globales y experiencias para los huéspedes.

Para más información sobre la Escuela de Hospitalidad West Indies y Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com o www.wishgrenada.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto "Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Acerca de la Escuela de Hospitalidad West Indies

La Escuela de Hospitalidad West Indies (WISH, por sus siglas en inglés) fue fundada en 2021 por Barry Collymore y Danny Fakhre. La Escuela de Hospitalidad West Indies tiene como objetivo crear senderos de aprendizaje para los habitantes del Caribe en las industrias de Hospitalidad y Servicios. WISH cree que esto conducirá a la creación de una fuerza laboral más capacitada, segura y eficiente. Esta inversión en las personas del Caribe sin duda llevará a un destino caribeño más competitivo.

Mediante un acuerdo único con eCornell y el Instituto Culinario de América, WISH ofrece miles de becas cada año en el campo de la Hospitalidad. WISH se financia a través del patrocinio de sus socios: Blue Diamond Resorts y Mount Cinnamon Beach Resort. WISH también tiene un acuerdo de colaboración destinado a aumentar el acceso con la Fundación Educativa de la Asociación Hotelera y Turística del Caribe.