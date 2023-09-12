FUJIFILM Dimatix 推出 STARFIRE® SG1024 L3F 喷墨打印头，用于高性能砂型铸造和金属烧结领域

新罕布什尔州莱巴嫩, Sept. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJIFILM Dimatix, Inc. 今日宣布推出 FUJIFILM Dimatix STARFIRE® SG1024 L3F，专为寻求用于增材制造（砂型铸造和金属烧结等）高性能喷头的客户而打造。该公司是富士胶片 (FUJIFILM Corporation) 的全资子公司，是一家全球领先的压电、按需式工业喷墨打印头制造商和供应商。STARFIRE SG1024 L3F 将于 2023 年 9 月 12 日至 14 日在中国上海举行的 亚洲 3D 打印、增材制造展览会 (TCT Asia) 年度展会上进行预展，展位号为 #4.1H N63。



“在过去十年中，FUJIFILM Dimatix STARFIRE 打印头产品组合加速了数字喷墨打印应用的扩展，涵盖瓷砖、纺织品和瓦楞纸打印等多个行业领域。STARFIRE SG1024 L3F 延续了富士胶片的创新、生产力和可靠性传统，并在此基础上扩展到砂型铸造、金属粘结剂喷射和其他腐蚀性流体设备的增材制造制造商。”FUJIFILM Dimatix, Inc. 总裁兼首席执行官 Steve Billow 表示，“FUJIFILM Dimatix 持续投资于批量压电和硅 MEMS 的数字喷墨打印技术，使 OEM 客户能够利用新型打印解决方案，解决增材制造中苛刻流体带来的挑战。”

富士胶片的 STARFIRE SG1024 L3F 打印头采用独特的设计，具有 400 DPI 分辨率，液滴尺寸为 80-200pl，可实现最佳和高效的粘合剂流体使用。此外，新型打印头在喷嘴板层面采用富士胶片的专利型 REDIJET® 墨水再循环技术，旨在支持快速启动打印、提高喷头寿命并减少维护时间。

基于 Market Research Group (2022 年) 的 研究 ，金属铸造市场到 2031 年将达到 5,845 亿美元的规模。研究表明，使用粘结剂喷射的增材制造工艺可实现快速周转和高保真物体生产，广泛应用于汽车、航空航天和建筑等行业。此外，根据 Business Research Insights 研究 （2023 年），粘结剂喷射业务预计到 2028 年将增长 11.3%，达到 1.84 亿美元的营收。

9 月 12 日 15:00 至 15:20，FUJIFILM Dimatix 本地团队将在 TCT 介绍区展示公司的创新解决方案，以及其如何满足市场对用于砂型铸造和金属烧结应用在高性能和可靠性上日益增长的需求。

如需了解有关 FUJIFILM Dimatix STARFIRE SG1024 L3F 喷墨打印头的更多信息，请访问 此处 的产品页面。

关于富士胶片

FUJIFILM Dimatix, Inc. 是商业和工业用按需喷墨打印头的全球领先供应商，目前正在推动喷墨技术革新，以支持用于打印、工业产品装饰和材料沉积的新一代产品。公司的创新喷墨技术和世界一流的制造技术使原始设备制造商、系统集成商和制造商能够建立尖端的系统和制造工艺，在所有类型（包括柔性基材）的表面上高性能、精确地实现传统油墨打印和功能流体沉积。

FUJIFILM Dimatix, Inc. 总部设于加州圣克拉拉市，并在加州和新罕布什尔州进行美国的产品开发和制造业务。公司在美国、欧洲、日本、韩国、中国和新加坡设有办事处，可在全球范围内销售和支持产品。欲了解更多信息，请访问 www.dimatix.com 。

富士胶片控股株式会社（东京）(FUJIFILM Holdings Corporation, Tokyo) 凭借其丰富的行业知识和专有的核心技术，在医疗保健、材料、商业创新和成像等业务领域的产品和服务中提供创新价值。我们不断追求创新，旨在提供社会价值和改善全世界人民的生活。富士胶片还致力于负责任的环境管理和良好的企业公民意识。欲了解更多有关富士胶片“2030 年可持续价值计划”(SVP2030) 的信息，请点击此处。截至 2023 年 3 月 31 日，公司全年全球营收约为 2.9 万亿日元（按 134 日元/美元的汇率计算为 210 亿美元）。欲了解更多信息，请访问：www.fujifilmholdings.com。

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