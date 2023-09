LHV Groupi tulemused augustis 2023

LHV augustit iseloomustas LHV Panga aktiivne ja kasumlik tegutsemine ning ettevõttesisese sündmusena maksevahendajate äri siirdamine LHV Banki koos uute süsteemide kasutuselevõtuga.

AS-i LHV Group konsolideeritud hoiused kasvasid augustis 152 miljoni euro võrra. Tähtajalised hoiused suurenesid 121 miljoni euro võrra, samal ajal kui nõudmiseni hoiused kasvasid 31 miljoni euro võrra. Grupi konsolideeritud laenuportfell suurenes augustis 43 miljoni euro võrra. Jaelaenud kasvasid 14 miljonit eurot, laenud ettevõtetele aga 29 miljonit eurot. LHV juhitud fondide maht suurenes kuuga 4 miljoni euro võrra. Kuu jooksul töödeldi 4,5 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.

AS-i LHV Group konsolideeritud puhaskasum oli augustis 12,2 miljonit eurot. AS LHV Pank teenis augustis samuti 12,2 miljonit eurot puhaskasumit, samal ajal kui AS LHV Varahalduse puhaskasum oli 88 tuhat eurot, AS LHV Kindlustusel 34 tuhat eurot ja LHV Bank Limitedil 74 tuhat eurot. Grupi omakapitali tootlus oli 28,7%.

22. augustil viidi LHV Panga Ühendkuningriigi filiaali äritegevus edukalt üle LHV Banki. Sellega liigutati Ühendkuningriigi äriga seotud klientide naelamaksete teenindamine senisest filiaalist üle uude panka. Samuti läksid LHV Banki üle liidestused naelamaksete süsteemidega ja naelamaksete teenindamisega seotud lepingud. Ühtlasi kajastub osa klientide hoiustest nüüd LHV Banki bilansis.

LHV Panga klientide arv vähenes augustis 1000 võrra, kuna ühekordselt suleti mitteaktiivsed kontod, mis polnud kahe aasta jooksul kasutust leidnud ja mida polnud klientidel huvi avatuna hoida. Samal ajal lisandus uusi kliente üle 3800 ja panga arveldavate klientide arv kasvas 1100 kliendi võrra. August oli panga jaoks hea laenu uusmüügi kuu, laenuportfelli kvaliteet püsib tugev.

Koos äritegevuse üleviimisega võttis Ühendkuningriigi LHV Bank kasutusele uue panga tuumsüsteemi. Kuu lõpus alustati hoiuste kaasamist Raisin UK platvormi kaudu ning võeti kasutusele ka uus laenusüsteem. LHV Bank kasvatas augustis laenuportfelli 8 miljoni euro võrra.

LHV Varahalduse juhitavate fondide maht ületas augustis 1,5 miljardi euro piiri. Ettevõtte tulud, tegevuskulud ning ka puhaskasum vastasid suures osas plaanile, ettevõtte käekäiku mõjutab turgude volatiilsus.

LHV Kindlustus sõlmis augustis 13 900 kindlustuslepingut mahuga 2,3 miljonit eurot. Kahjujuhtumeid registreeriti 5300 ning kahjusid hüvitati 1,4 miljoni euro summas. Teenitud preemiad jätkavad stabiilset kasvu.

Seoses senise veebruaris avaldatud finantsplaani edestamisega avaldas LHV 7. septembril uuendatud 2023. aasta finantsplaani. Nii tulud kui ka kulud olid augusti lõpuks uuendatud finantsplaaniga kooskõlas, kasum mõnevõrra plaani edestamas.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 990 inimese. LHV pangateenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 403 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 127 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 160 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

Manus