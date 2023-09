Journée Investisseurs Vallourec

Londres (Angleterre), 12 Septembre 2023 – Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium en acier, organise aujourd’hui sa Journée Investisseurs à Londres à 12h30 (heure locale) / 13h30 (heure de Paris).

Un lien webcast sera rendu disponible sur le site internet de Vallourec.

Parmi les principaux thèmes abordés lors de la présentation d'aujourd'hui :

L e position nement de Vallourec en tant que fournisseur incontournable de solutions tubulaires complexes en acier , s'appu yant sur une R echerche & D éveloppement de pointe et un outil in dustriel d’excellence à l’échelle internationale . Tout au long de la journée, l’audience se verra présenter les différents marchés industriels qui bénéficient des solutions de premier plan offertes par Vallourec, ainsi que les tarifications premium associées.





Tout au long de la journée, l’audience se verra présenter les différents marchés industriels qui bénéficient des solutions de premier plan offertes par Vallourec, ainsi que les tarifications premium associées. Le s mesures déployées par la nouvelle direction de Vallourec et par son conseil d'administration pour permettre au Groupe d’être plus rentable, plus résilient et de générer plus de trésorerie. L’équipe dirigeante de Vallourec détaillera les principales étapes déjà franchies et celles qui le seront à l'avenir afin d’améliorer les performances financières du Groupe. Outre la fermeture déjà annoncée de sites européens, la direction de Vallourec présentera sa stratégie de montée en gamme en Chine ainsi que la prochaine étape de transformation de ses actifs de premier plan en Amérique du Sud.





L’équipe dirigeante de Vallourec détaillera les principales étapes déjà franchies et celles qui le seront à l'avenir afin d’améliorer les performances financières du Groupe. Outre la fermeture déjà annoncée de sites européens, la direction de Vallourec présentera sa stratégie de montée en gamme en Chine ainsi que la prochaine étape de transformation de ses actifs de premier plan en Amérique du Sud. Des marchés Pétrole & Gaz et Nouvelles Energies porteurs se traduiront par une demande robuste pour les produits et services de Vallourec. Les sous-investissements constatés au cours de la précédente décennie dans le secteur international de l’exploration et de la production de Pétrole et Gaz, associés aux perspectives de croissance continue de la demande mondiale, entraîneront une demande significative pour les activités historiques de Vallourec dans les années à venir.





Vallourec détaillera également ses fortes ambitions dans le domaine des Energies Nouvelles et dévoilera pour la première fois à la communauté financière son concept de stockage vertical de l'hydrogène. Vallourec s'est fixé pour objectif que son segment « Energies Nouvelles » représente 10 à 15 % du Résultat Brut d’Exploitation du Groupe d'ici 2030.

Vallourec aspire à devenir l'une des sociétés de son secteur les plus favorables à ses actionnaires par ses distributions de dividendes qui pourraient potentiellement reprendre dès 2025.





Le Groupe s'attache à créer les conditions permettant à Vallourec de distribuer des dividendes potentiellement à partir de 2025. Vallourec ambitionne un ratio de retour sur investissement de 80% à 100% de sa génération de trésorerie globalea, en ligne avec les ratios de distribution les plus élevés du secteur.

Ceci suppose que Vallourec ait préalablement réalisé des progrès substantiels dans la réalisation de son objectif de réduction de sa dette nette à zéro en 2025 au plus tard. A titre d’illustration, la direction du Groupe présentera une simulation du Résultat Brut d’Exploitation Groupe du New Vallourec en milieu de cycleb combinant la robustesse des perspectives de marché et les changements significatifs en cours au sein de Vallourec, Cette simulation aboutirait à un Résultat Brut d’Exploitation Groupe d’environ 850 millions d’euros, ce qui se traduirait, en tenant compte des hypothèses de simulation de milieu de cycle détaillées ci-dessous, par une génération de trésorerie globale de 450 millions d'euros.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général, a déclaré:

« Nous sommes heureux de présenter aujourd'hui le nouveau Vallourec à nos actionnaires, aux analystes et à l’ensemble de la communauté financière. Depuis que j'ai rejoint Vallourec en 2022, nous avons réalisé des progrès significatifs dans l’atteinte de nos objectifs pour assurer au Groupe une rentabilité de premier plan et à son activité une résilience en bas de cycle. Ensemble, ces objectifs permettront de générer 230 millions d'euros de Résultat Brut d’Exploitation annuel additionnelsc, mais nous ne sommes pas au bout de nos progrès. Aujourd'hui, nous allons détailler en quoi nos produits et services sont incontournables, et les raisons pour lesquelles nous sommes optimistes sur les perspectives de la demande, à court et à plus long terme.

Nous sommes toujours déterminés à réduire notre dette nette à zéro. A mesure de notre progression vers cet objectif, nous annonçons aujourd’hui, pour la première fois, notre ambition de distribuer, potentiellement dès 2025, à nos actionnaires une part significative, et parmi les plus élevées du secteur, de notre génération de trésorerie globale.».

PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2023

A travers la présentation de ce jour, Vallourec réitère ses objectifs pour l’exercice 2023 :

Le R ésultat B rut d’ E xploitation devrait être compris entre 950 millions d’euros et 1,1 milliard d’euros. Ceci sur la base des principales hypothèses suivantes : Sur le marché américain, Vallourec s’attend à ce que les volumes vendus atteignent un point bas au cours du troisième trimestre à mesure que les stocks des distributeurs se normaliseront. Les prix de marché d devraient baisser modérément par rapport au niveau constaté au cours du second trimestre. La production de minerai de fer vendue au second semestre devrait s’élever à approximativement 3,6 millions de tonnes. L’indice Platts 62% Fe CFR Chine est désormais attendu autour de 110 dollars américains par tonne au cours du second semestre 2023 e .





Ceci sur la base des principales hypothèses suivantes : La g énération de trésorerie globale en deuxième partie de l’année devrait être positive, hors tout produit lié à des cession d’actifs.





hors tout produit lié à des cession d’actifs. La réduction de la dette nette devrait se poursuivre au cours du second semestre 2023 par rapport au niveau du deuxième trimestre 2023.





HYPOTHESES A MOYEN TERME POUR LE SEGMENT MINE ET FORETS

Le segment Mine et Forêts devrait poursuivre à court terme sa trajectoire de génération de Résultat Brut d’Exploitation d'environ 100 millions d'euros par an en ligne avec les résultats anticipés pour le deuxième semestre 2023. Vallourec anticipe que, fin 2024, la Phase 1 du projet d'extension de la mine sera finalisée et conduira à une augmentation du Résultat Brut d’Exploitation de 20 à 25 millions d'euros par an pour le segment Mines & Forêts, sous l’hypothèse que les prix du minerai de fer restent globalement aux niveaux actuels.

En 2027, Vallourec prévoit la finalisation de la Phase 2 du projet d'extension de la mine, un projet d'investissement plus important. Cela devrait entraîner une nouvelle hausse du Résultat Brut d’Exploitation de 50 à 75 millions d'euros par an pour le segment Mines & Forêts. Les dépenses d'investissement pour les deux projets devraient être inférieures à 150 millions d’euros et devraient être étalées au cours des prochaines années. La direction de Vallourec est en contact avec les autorités nationales et régionales afin d'obtenir les autorisations environnementales et de production nécessaires à ces deux extensions.

HYPOTHÈSES DE SIMULATION DE LA PERFORMANCE DE VALLOUREC EN MILIEU DE CYCLE

Le Résultat Brut d’Exploitation simulé en milieu de cycle devrait s’élever à approximativement 850 millions d’euros.

Ce Résultat Brut d’Exploitation du Groupe serait composé du Résultat Brut d’Exploitation pour le segment Tubes, à hauteur de 750 millions d'euros, de celui du segment Mine & Forêts, à hauteur de 125 millions d'euros, ainsi que des charges liées au segment Holdings & divers à hauteur de -25 millions d’euros.

Ces hypothèses incluent des dépenses d'investissement à hauteur de 175 millions d'euros -en ce compris les projets d’investissements liés à notre mine de Pau Branco-, un flux de trésorerie lié au résultat financier à hauteur de -50 millions d'euros ainsi que le paiement de taxes à hauteur de -175 millions d'euros.

Diffusion en direct de la Journée Investisseurs de Vallourec

La présentation ainsi que la diffusion en directe de la Journée Investisseurs de Vallourec seront disponibles sur le site web de Vallourec à l’adresse suivante : https://www.vallourec.com/fr/investisseurs

Définitions des données financières à caractère non strictement comptable et concepts

Flux de trésorerie disponible ajusté : défini comme le flux de trésorerie opérationnel ajusté, +/- variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et les investissements industriels bruts. Il correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité retraités des charges de restructuration et autres éléments non-récurrents +/- les investissements industriels bruts.

Flux de trésorerie opérationnel ajusté : défini comme le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) ajusté des produits et charges sans incidence sur la trésorerie, des flux de trésorerie liés au résultat financier et de taxes.

Cessions d’actifs et autres éléments ayant un impact sur la trésorerie : inclut des encaissements relatifs à la vente d’actifs ainsi que d’autres flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement et de financement (ex : remboursements d’emprunts).

Variation du besoin en fonds de roulement : se réfère à la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité.

Données à taux de change constants : les données présentées « à taux de change constants » sont calculées en neutralisant l’effet de conversion en euro du chiffre d’affaires des sociétés du Groupe dont la devise fonctionnelle n’est pas l’euro. L’effet de change de conversion est neutralisé par l’application des taux de change de l’année N-1 au chiffre d’affaires de l’année N de ces sociétés.

Résultats Brut d’Exploitation : Le résultat brut d’exploitation est obtenu en partant du résultat d’exploitation avant amortissements et en excluant certains produits et charges d’exploitation non récurrents présentant un caractère inhabituel ou rare dans leur réalisation, à savoir :

les dépréciations d’écarts d’acquisition et d’immobilisations constatées dans le cadre des tests de dépréciation selon IAS 36 ;

les charges de restructuration, notamment les mesures d’adaptation des effectifs de montants significatifs, concernant des événements ou des décisions d’envergure ;

les plus-values ou moins-values de cessions ;

les charges et produits qui résulteraient d’un litige d’une matérialité très significative, d’opérations de déploiement ou de capital majeures (frais d’intégration d’une nouvelle activité…).

Flux de trésorerie lié au résultat financier : inclut le paiement d’intérêts liés à la dette financière ainsi qu’à la dette de location, les produits financiers et autres coûts financiers.

Flux de trésorerie disponible : tel que défini précédemment, peut toujours être calculé comme suit : génération de trésorerie globale – cessions d’actifs et autres éléments ayant une incidence sur la trésorerie. Le flux de trésorerie disponible se définit également comme le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) ajusté des variations de provisions, moins Intérêts et Impôts décaissés, variation du besoin en fonds de roulement, moins investissements industriels bruts et moins Charges de Restructuration/Autre.

Investissements industriels bruts : les investissements industriels bruts se définissent comme la somme des décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles et ceux liés aux acquisitions d’actifs biologiques.

(Hausse) baisse de la dette nette : (alternativement « variation de la dette nette ») se définit comme la génération de trésorerie globale +/- ajustements de la dette nette sans incidence sur la trésorerie.

Marge industrielle : la marge industrielle se définit comme la différence entre le chiffre d’affaires et les coûts industriels des produits vendus (c’est-à-dire après imputation des coûts industriels variables et des coûts industriels fixes), hors amortissements.

Dette de location : la dette de location est définie comme la valeur actualisée des engagements de loyers futurs.

La simulation de performance de Vallourec en milieu de cycle, les simulations de résultats et de flux de trésorerie en milieu de cycle ou normalisés et les hypothèses associées ne représentent PAS une perspective, une prévision ou un objectif de Vallourec pour un exercice particulier, mais visent à représenter abstraitement une moyenne hypothétique à travers les cycles et dans différentes circonstances pour illustrer, dans un environnement volatil et imprévisible, le fonctionnement théorique du Nouveau Vallourec. Conceptuellement, ils doivent être compris comme des niveaux approximatifs à observer en moyenne, sur une longue période et dans des environnements économiques et de prix de matières premières variés.

Dette nette : la dette nette consolidée se définit comme les emprunts et dettes financières non courants + emprunts et concours bancaires courants - trésorerie et équivalents de trésorerie. La dette nette exclut la dette de location financement.

Besoin en fonds de roulement net : défini comme le besoin en fonds de roulement net des provisions pour stock et créances clients ; les jours de besoin en fonds de roulement net sont calculés sur la base des ventes trimestrielles annualisées.

Ajustements de la dette nette sans incidence sur la trésorerie : comprend des effets de change sans impact de trésorerie sur le solde de la dette, les ajustements à la juste valeur définis par les normes IFRS sur le solde de la dette et d'autres éléments sans incidence sur la trésorerie.

Eléments sans incidence sur la trésorerie dans le RBE : inclut des provisions et autres éléments sans impact sur la trésorerie dans le calcul du RBE.

Besoin en fonds de roulement lié à l’activité : inclut le besoin en fonds de roulement et les autres créances et dettes.

Charges de restructuration et autres éléments non-récurrents : se compose principalement des coûts ayant une incidence sur la trésorerie liés à l'exécution du plan New Vallourec, y compris les indemnités de licenciement et autres coûts de fermeture d'installations.

Génération de trésorerie globale : se définit comme le flux de trésorerie disponible ajusté +/- charges de restructuration et autres éléments non-récurrents, des cessions d’actifs et autres éléments ayant une incidence sur la trésorerie. La génération de trésorerie globale correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité +/- les investissements industriels bruts et les cessions d’actifs et autres éléments ayant une incidence sur la trésorerie.

Besoin en fonds de roulement : défini comme les créances clients plus les stocks moins les dettes fournisseurs (hors provisions).

a La politique de dividende de Vallourec serait en toute hypothèse subordonnée à la décision du Conseil d'Administration prenant en compte les résultats de Vallourec, sa situation financière y compris l'objectif de désendettement du Groupe et les restrictions potentielles applicables au paiement de dividendes. Les dividendes et les rachats d'actions seraient également soumis à l'approbation des actionnaires.

b La simulation de la performance de Vallourec en milieu de cycle et les hypothèses associées présentées aujourd'hui et décrites dans ce communiqué de presse ne représentent PAS une perspective, une prévision ni un objectif de Vallourec pour un exercice particulier. Cette simulation vise à représenter abstraitement une moyenne hypothétique à travers les cycles et dans différentes circonstances pour illustrer, dans un environnement volatil et imprévisible, le fonctionnement théorique du Nouveau Vallourec.

c Mesuré par rapport au niveau de référence de 2021, avec un plein effet attendu au deuxième trimestre 2024.

d Les prix de marché se définissent comme l’indice PipeLogix (moyenne de tous les indicateurs sans soudure), comme indiqué dans les présentations de résultats trimestriels de Vallourec.

e L’indice Platts 62% Fe CFR Chine s’est établi en moyenne à environ 118 dollars américains par tonne au cours du premier semestre 2023.

