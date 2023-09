Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 12.9.2023 klo 9.00





Dovre Group solmi puitesopimuksen Norjan valtiovarainministeriön kanssa

Dovre Group Consulting ja Institute of Transport Economics yhdessä Dovre Group Energyn kanssa ovat saaneet puitesopimuksen Norjan valtiovarainministeriön kanssa ulkoisen laadunvarmistuksen toimittamisesta suurille julkisille projekteille Norjassa. Sopimus alkaa syyskuusta 2023, se on kaksivuotinen ja sisältää option kahdesta lisävuodesta.

"Olemme erittäin ylpeitä siitä, että saimme tämän sopimuksen Norjan valtiovarainministeriön kanssa", sanoo Stein Berntsen, Dovre Group Consultingin johtaja. "Se vahvistaa asemaamme tunnustettuna riippumattomana neuvonantajana joidenkin Norjan suurimpien ja monimutkaisimpien projektien omistajille".

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut: www.dovregroup.com

Norjan valtiovarainministeriö vastaa talouspolitiikan suunnittelusta ja implementoinnista, budjetin koordinoinnista ja valmistelusta, valtion tulojen varmistamisesta ylläpitämällä ja kehittämällä vero- ja tullijärjestelmää, rahoitusmarkkinoiden valvonnasta ja säännösten laatimisesta. Verkkosivut: www.regjeringen.no

