Décarbonisation de la livraison : plus de 300 consignes colis Quadient s’ajoutent au réseau de points relais d’UPS France

Paris, le 12 septembre 2023 - UPS annonce le lancement d’un nouveau service de livraison en consignes automatiques dans plus de 300 sites à travers le territoire, en partenariat avec l’entreprise française Quadient (Euronext Paris : QDT), opérateur majeur de réseaux ouverts de consignes colis connectées dans le monde. Ce partenariat permettra à UPS de développer, sur tout le territoire, le réseau de points relais UPS Access Point, et participera à la réduction de l’impact du dernier kilomètre.



UPS et Quadient annoncent ce jour leur partenariat stratégique donnant accès à UPS au réseau ouvert de consignes colis Quadient à travers la France. Cette collaboration permettra à UPS de compléter son réseau français de points relais, actuellement plus grand réseau d’Europe pour l’entreprise logistique, composé de plus de 6 150 UPS Access Points. Quadient, dont l'activité consignes colis compte déjà plus de 1 000 unités en France, continue de déployer son réseau ouvert aux différents acteurs de la logistique de colis.

Le développement de cette nouvelle solution de consignes assure davantage de flexibilité possible pour les clients : aucune contrainte horaire, mais également de lieu, grâce à une présence sur tout le territoire français, aussi bien urbain que régional. Ensemble, les deux acteurs travaillent activement à identifier les meilleurs emplacements pour UPS, en fonction des volumes et des contraintes existantes dans la livraison des colis.

Alors que les retours de colis présentent un impact réel sur l’environnement, cette solution permet à UPS une meilleure gestion de ces derniers en limitant le nombre de points de retrait. Aussi, le développement de ces consignes est une réponse au défi logistique face aux enjeux environnementaux. Les consignes automatiques augmentent l'efficacité des livraisons, en réduisant le nombre de trajets pour un chauffeur et en regroupant les colis en un seul point de livraison. Elles offrent aussi aux consommateurs la commodité de pouvoir récupérer leurs colis à tout moment, sans attente. Enfin, ces consignes participent à l’atteinte des objectifs d’UPS, notamment la réduction de 50 % des émissions de CO2 par colis livré pour les activités mondiales de petits colis (année de référence 2020).

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Quadient. Cette solution vient répondre au besoin croissant d’adaptabilité de nos livraisons à nos clients, tout en s’inscrivant dans une démarche plus responsable » - Franck Edeline, Directeur des Opérations UPS France.

« Chez Quadient, nous sommes heureux de ce partenariat avec UPS qui les accompagne dans leur démarche d'innovation et de réduction de l’empreinte écologique de la livraison de colis en France. Notre réseau de consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient fournit aux transporteurs visibilité et maîtrise de leurs flux de livraison, et assure une expérience de livraison connectée, sécurisée et facile d’utilisation pour les utilisateurs des services UPS », explique Katia Bourgeais Crémel, Directrice Consignes Colis Automatiques Europe chez Quadient. « Nous travaillons activement à établir des partenariats solides avec des transporteurs comme UPS mais aussi des acteurs du retail afin de placer nos consignes au plus près des lieux de vie des consommateurs et apporter un service pratique, durable et économique, créant de nouvelles opportunités pour l’avenir de la livraison de colis ».

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez http://www.quadient.com/fr-FR.

A propos d’UPS

Avec un chiffre d’affaires de 97,3 milliards de dollars en 2021, UPS (NYSE: UPS) est l’une des plus grandes sociétés de livraison de colis au monde. Elle fournit une large gamme de solutions logistiques intégrées à ses clients dans plus de 220 pays et territoires. Elle compte plus de 540 000 salariés, qui adoptent une stratégie simplement énoncée et exécutée avec force : Axée sur le service. Axée sur les personnes. Axée sur l’innovation. Le groupe UPS est déterminé à protéger l’environnement et à apporter une contribution positive aux communautés qu’il sert dans le monde entier. UPS adopte également une position ferme et inébranlable en faveur de la diversité, de l’égalité́ et de l’inclusion. L’entreprise est présente sur Internet à l’adresse www.ups.com.

De plus amples informations sont disponibles sur www.stories.ups.com et www.investors.ups.com.

