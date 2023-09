Fnac Darty annonce un accord avec ses banques concernant la modification de son Delayed-Draw Term Loan, et des négociations avancées pour la mise en place d’options d’extensions de la ligne de crédit RCF existante

Ivry-sur-Seine, France — le 12 septembre 2023 – 8h35 CEST. Conformément à ce qui a déjà été communiqué au marché, Fnac Darty S.A. (la « Société ») dispose depuis décembre 2022 d’un Delayed-Draw Term Loan (le « DDTL ») lui donnant accès à une ligne de crédit disponible non tirée de 300 millions d’euros pour couvrir le refinancement de ses obligations senior à maturité 2024 émises en 2019 (les « Obligations 2024 »).

La Société annonce ce jour un accord avec ses banques concernant le financement DDTL. Sous réserve de l’émission effective des nouvelles obligations senior de 300 millions d’euros dont le lancement a été annoncé ce jour, le montant disponible du DDTL sera réduit à 100 millions d’euros. Par ailleurs, l’objet du DDTL sera modifié afin de permettre des tirages pour les besoins généraux du Groupe. Enfin, la date de maturité du DDTL reste fixée au 16 décembre 2025, cette maturité pourra être prolongée d’un ou deux ans, avec l’accord des prêteurs.

Il n’est pas anticipé que la Société tire sur ce nouveau DDTL de 100 millions d’euros à la date d’émission des nouvelles obligations senior. Il est également précisé que dans l’hypothèse où l’émission effective des nouvelles obligations ne devait pas intervenir, le DDTL ne serait pas modifié et le montant disponible de 300 millions d’euros resterait destiné au remboursement des Obligations existantes à échéance mai 2024.

Par ailleurs, la ligne de crédit RCF de 500 millions d’euros à échéance 2028 pourrait inclure deux nouvelles options d’extensions, permettant ainsi à cette ligne d’être prolongée jusqu’en 2030 avec l’accord des prêteurs.

Le Groupe est en discussions avancées avec ses prêteurs qui montrent un soutien fort. La mise en place de ces options d’extensions est prévue dans les prochains mois.

Avertissement

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective, y compris les termes « croit », « estime », « anticipe », « s'attend », « a l'intention », « peut », « sera » ou « devrait » ou dans chaque cas, leurs variantes négatives ou autres ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives incluent toutes les déclarations qui ne relèvent pas de faits historiques et incluent des déclarations concernant les intentions, les croyances ou les attentes actuelles de la Société ou de ses sociétés affiliées concernant, entre autres, les résultats, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de ses sociétés affiliées et des industries dans lesquelles elles opèrent. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire dans le futur. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité réels de la Société ou de ses sociétés affiliées, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats, la situation financière et la liquidité de la Société ou de ses sociétés affiliées, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels elles opèrent sont cohérents avec les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou développements peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de leur évolution lors de périodes ultérieures.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières.

Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.

À propos de Fnac Darty

Présent dans 12 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente de produits de divertissement et de loisirs, d'électronique grand public et d'électroménager. Le Groupe, qui compte plus de 25 000 collaborateurs, dispose d'un réseau multiformat de 987 magasins à fin décembre 2022, et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (près de 24 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omnicanal de premier plan, Fnac Darty a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros en 2022, dont 22% en ligne. Pour plus d'informations : www.fnacdarty.com

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS Domitille Vielle domitille.vielle@fnacdarty.com

+33 (0)6 03 86 05 02



Laura Parisot laura.parisot@fnacdarty.com

+33 (0)6 64 74 27 18

PRESSE Audrey Bouchard audrey.bouchard@fnacdarty.com

+33 (0)6 17 25 03 77

Pièce jointe