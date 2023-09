Siili Solutionsin muutosneuvottelut saatu päätökseen



Siili Solutions Oyj Lehdistötiedote 12.9.2023 kello 11.30

Siili-konsernin 8.8.2023 käynnistämät muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvotteluiden piirissä oli 80 henkilöä Siilin tukitoiminnoissa ja Jatkuvat palvelut -liiketoimintayksikössä.



Neuvotteluiden lopputuloksena tehtävien rakenteellisten muutosten, henkilöstövähennysten ja muiden säästötoimenpiteiden tarkoituksena on Siilin kilpailukyvyn ja tehokkuuden turvaaminen heikentyneessä markkinatilanteessa. Neuvotteluissa pyrittiin löytämään sekä pysyviä yhtiön kustannusrakennetta parantavia toimia että muita ratkaisuja, joilla vahvistetaan Siilin kilpailukykyä myös tulevaisuudessa.

Neuvottelujen alkaessa yhtiö arvioi, että muutosneuvottelut voisivat johtaa 15 henkilön vähennystarpeeseen. Neuvotteluiden lopputuloksena yhtiö on päättänyt päättää yhteensä 10 henkilön työsuhteet Siilin oman, paikallisesti sovitun työehtosopimuksen ehtojen mukaisesti. Osana neuvotteluratkaisua yhtiö on sopinut henkilöstön kanssa myös tietyistä kertaluonteisista säästötoimenpiteistä.

”Muutosten tavoitteena on varmistaa Siilin kilpailukyky kiristyneillä markkinoilla. Henkilöstöämme koskevat vaikeat, mutta välttämättömät päätökset turvaavat osaltaan elinvoimaisuuttamme pitkäjänteisesti. Varmistamme, että palveluidemme laatu ja tarjoamamme pysyy korkealuokkaisena myös jatkossa. Samalla turvaamme Siilin jättävien henkilöiden mahdollisimman sujuvan siirtymän tulevaan" Siilin toimitusjohtaja Tomi Pienimäki sanoo.



Lisätietoja:

Tomi Pienimäki, toimitusjohtaja

Puhelin: 040 834 1399, sähköposti: tomi.pienimaki(at)siili.com



Taru Salo, henkilöstöjohtaja

Puhelin: 050 448 2960, sähköposti: taru.salo(at)siili.com



