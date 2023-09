Dėl teisminio proceso su UAB „GetJet Airlines“ dėl užsakomųjų skrydžių sutarties

AB „Novaturas“ (Bendrovė) praneša apie 2023 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus apygardos teismo priimtą sprendimą byloje tarp Bendrovės ir UAB „GetJet Airlines“ (GetJet) dėl su 2018 m. gruodžio 3 d. užsakomųjų skrydžių sutarties (Sutartis) vykdymu susijusių aplinkybių.

Pirmos instancijos teismas Bendrovės ieškinį ir GetJet priešieškinį patenkino iš dalies: pripažino Bendrovės atliktą Sutarties nutraukimą nuo 2020 m. gruodžio 28 d. neteisėtu, kartu patenkindamas Bendrovės reikalavimą tokiu atveju Sutartį nutraukti teismo sprendimu nuo 2021 m. sausio 1 d.

Taip pat, teismas sumažino GetJet reikalautas priteisti netesybas iki 1,65 mln. EUR. Kadangi GetJet jau buvo panaudojusi 500 tūkst. EUR Bendrovės sumokėto depozito netesyboms padengti, iš Bendrovės buvo priteista 1,15 mln. EUR netesybų, kartu su 8 % dydžio metinėmis palūkanomis, apskaičiuotomis nuo 2021 m. sausio 1 d.

Bendrovė buvo įpareigota sumokėti 3,8 tūkst. EUR už suteiktas paslaugas, kartu su 8 % dydžio metinėmis palūkanomis, apskaičiuotomis nuo 2020 m. lapkričio 15 d.

Visi kiti šalių reikalavimai buvo atmesti.

Preliminariu vertinimu, minėtas teismo sprendimas reikšmingo poveikio bendrovės veiklai neturės. Be to, pirmos instancijos teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, taip pat jis nėra galutinis, ir gali būti apskųstas apeliacinės instancijos teismui per 30 dienų. Bendrovė analizuos šį teismo sprendimą ir su juo susijusius argumentus bei spręs dėl galimų tolimesnių veiksmų.

Apie įmonę

„Novaturo“ grupė yra didžiausias ir vienintelis užsakomųjų skrydžių vietinio kapitalo kelionių organizatorius Baltijos šalyse, siūlantis vasaros ir žiemos keliones daugiau kaip 30-yje krypčių visame pasaulyje bei daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų. 2022 m. „Novaturo“ grupė fiksavo 197 mln. eurų pajamų ir aptarnavo 267 tūkst. keleivių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

