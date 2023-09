Avec une première phase de 10 000 mètres le forage débute au projet aurifère à haute teneur O’Brien de Radisson en Abitibi, Québec

ROUYN-NORANDA, Québec, 12 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V: RDS, OTCQB: RMRDF): (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a mobilisée une première foreuse et débuté la phase 1 d’un programme de forage de 10 000 mètres (« m ») au projet aurifère O’Brien (« O’Brien » ou « le projet ») situé à Rouyn-Noranda au Québec (Figure 1).

L’objectif principal du programme est de continuer d’étendre les ressources courantes publiées le 2 mars 2023 (voir Radisson double les ressources aurifères à O’Brien).

Principaux faits saillants du programme

La Phase 1 du programme de forage est présentement en cours au projet O’Brien, situé au Québec dans la région reconnue de l’Abitibi-Témiscamingue (Figure 1)

Le programme de 10 000 m mettra l’accent sur l’augmentation des ressources courantes

Le forage se concentrera sur 20 cibles établies entre la surface et 500 m de profondeur verticale



« Nous sommes très emballés de débuter ce programme de phase 1 entièrement financé alors que souhaitons continuer d’étendre les ressources et démontrer le potentiel du projet O’Brien. Notre équipe géologique détient une excellente compréhension du dépôt et a utilisé une méthode de ciblage innovatrice qui devrait nous permettre de continuer de maintenir et même d’améliorer notre taux de succès afin d’étendre les ressources, tel que nous l’avons démontré lors de notre dernière campagne de forage complétée en 2022, » a commenté Denis V. Lachance, président et chef de la direction par intérim.

« À l'échelle mondiale, il existe très peu de projets aurifères situés dans une juridiction de classe mondiale comme l'Abitibi au Québec, qui ont l'échelle, le potentiel inexploité et le profil à haute teneur de O'Brien. Avec notre modèle solide et un potentiel de découverte de 5,2 km largement sous-exploré sur la faille Larder-Lake-Cadillac, nous croyons fermement que le véritable potentiel du projet est à venir. »





Figure 1 : Localisation du projet d’or O’Brien au Québec, Canada





Figure 2 : O’Brien 2023, Phase 1 du programme de forage Potentiel d’exploration – projet O’Brien

O’Brien Est – Secteur principal des ressources courantes

Cette phase 1 du programme de forage comprend plus de 20 cibles à hautes priorités sur 118 cibles établies à proximité des ressources courantes sur O’Brien Est. Elle se concentrera principalement sur des cibles établies entre 0 et 500 m de profondeur verticale particulièrement sur des secteurs moins explorés comme les vecteurs d’enrichissement (« vecteurs ») #3 et #4. Des secteurs sous explorés jusqu’à présent tel que le secteur entre les vecteurs d’enrichissement #1 et #2 seront également visés.

Compte tenu de la compréhension géologique actuelle et de l’optimisation de son modèle géologique, la Société estime qu’il existe un fort potentiel de découverte pour d’autres vecteurs d’enrichissement, sur les 5,2 km de terrain prospectif détenus le long de la prolifique Faille Larder-Lake-Cadillac (« FLLC »). Les ressources minérales sont ouvertes sur 750 m supplémentaires à l’est des ressources courantes sur O’Brien Est. La continuité des zones minéralisées, le long des vecteurs d’enrichissement à forte plongée (80° à 85°), offre une bonne prévisibilité pour la croissance des ressources et le potentiel d’exploration. (figure 2)

Il existe un très fort potentiel d’expansion des ressources en ciblant, par forages additionnels, les vecteurs d’enrichissement ouverts à l’intérieur des ressources courantes:

Vecteur #0: Ouvert à l’ouest et en dessous de 750 m

Vecteur #1: Ouvert latéralement et en dessous de 950 m

Vecteur #2: Ouvert latéralement et en dessous de 900 m

Vecteur #3: Ouvert latéralement et en dessous de 500 m

Vecteur #4: Ouvert latéralement et en dessous de 500 m



O’Brien Ouest

En 2023, la modélisation et la réinterprétation des données de forage disponibles le long de la faille Larder-Lake-Cadillac (« FLLC ») sur O’Brien Ouest ont permis d’y établir des ressources Présumées totalisant 293 000 tonnes à une teneur de 7,59 g/t Au pour 72 000 onces.

Avec environ 2,5 km de terrain le long de la prolifique faille Larder-Lake-Cadillac ayant connu des travaux d’exploration limités au cours des dernières années, O’Brien Ouest reste demeure ouvert dans toutes les directions. Des cibles d’exploration, faisant le suivi d’une intersection en forage de 5.63 g/t sur 9.00 m, ont été établies sur ce secteur et seront éventuellement intégrées au programme de forage. (Figure 2)

Personne qualifiée

Vivien Janvier, géo., Ph.D., Directeur Géologie pour Radisson est la personne qualifiée conformément aux exigences du Règlement 43-101. La personne qualifiée de la Société a revu et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Le projet O’Brien, détenu à 100%, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l’intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 25 000 000 d’onces d’or au cours des dernières décennies. Le projet est l’hôte de l’ancienne mine O’Brien, considérée comme la mine la plus riche en teneurs aurifères au Québec à l’époque de sa production.

Pour plus d’information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :

Denis V. Lachance

Président du conseil d’administration, Président et chef de la direction par intérim

819-806-3340

dlachance@radissonmining.com

Kristina Pillon

Directrice des relations avec les investisseurs

604.908.1695

kpillon@radissonmining.com

Énoncés prospectifs :

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, l’exploration, le développement du projet O’Brien et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Minières Radisson Inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction de développer projet O’Brien et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4aa6a005-c478-4fcd-bae9-d899170ca961/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f333fd5c-d5e9-473f-bc6c-22dfcff71d19/fr