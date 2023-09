Résultats du 1er semestre - SASETY réalise ses perspectives de croissance

SASETY, l’expert français des services managés SASE et Cybersécurité confirme l’accélération de sa croissance au premier semestre.

SASETY apporte aux organisations les technologies et les services pour répondre à leurs enjeux de performance et de sécurité :

-Transport et sécurité des flux avec le SASE (Secure Access Service Edge)

-Validation continue de la posture de sécurité avec la Cybervalidation automatisée

SASETY délivre ces technologies au travers de ses partenariats stratégiques avec les leaders mondiaux dans leur catégorie respective, CATO Networks et Pentera. Avec plus de 15 nouveaux clients ETI, Grands comptes et collectivités, SASETY boucle ce premier semestre avec un carnet de commandes supérieur à 6 M€.

Jérôme BEAUFILS, CEO de SASETY : « Dans un contexte économique tendu, les organisations concentrent une part importante de leurs dépenses IT dans la sécurisation de leur système d’information. Notre positionnement de spécialiste des technologies qui apportent une réponse concrète à cet enjeu nous permet d’accompagner de plus en plus de clients au quotidien. Cela se traduit par une forte accélération de notre développement au premier semestre dans tous les secteurs d’activité : institutions financières, industriels, acteurs de la distribution, de l’agroalimentaire ou encore de l’immobilier. Nous nous réjouissons également de la confiance que nous accordent de plus en plus de collectivités locales et territoriales qui choisissent des solutions simples, efficaces et accessibles pour réduire leur exposition au risque. »

Le second semestre s’inscrit dans la même tendance et pour accompagner sa croissance, la société poursuit son recrutement d’experts en réseau et cybersécurité pour compter une dizaine de collaborateurs d’ici la fin de l’année.