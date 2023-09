SMILE recrute son nouveau CFO Groupe

Le groupe SMILE renforce son équipe de Direction pour soutenir sa croissance et mener à bien son expansion à l’échelle européenne. Cette annonce s’inscrit dans le prolongement de la présentation du nouveau plan stratégique du groupe (Open Up) au début de cette année, qui vise à conforter le Groupe comme le leader européen de l’open source.

Dans le cadre de sa mission, Julien RICHARD, 43 ans et diplômé de KEDGE Business School, devra piloter la gouvernance financière de SMILE et de l’ensemble de ses filiales. Dans ce contexte, il interviendra sur les aspects liés à la gestion de la performance, à la prévisibilité financière, à l’optimisation des processus existants et à l’intégration des potentielles futures acquisitions du groupe en France et en Europe. Il jouera donc un rôle stratégique pour accroitre la valeur de l’ESN ces prochaines années. Julien RICHARD est membre du Comité Exécutif du Groupe et rattaché à son Président, Marc PALAZON.

Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise auprès de structures internationales de grande envergure. Il apporte avec lui une méthodologie et un précieux savoir-faire qui permettront à SMILE de renforcer sa gouvernance financière en intégrant un mode opératoire éprouvé et entièrement tourné vers l’accompagnement à la croissance.

Julien RICHARD, CFO Groupe SMILE « Je suis fier de rejoindre SMILE qui occupe une position unique sur le marché de l’open source. Ma mission consiste à accompagner le Groupe dans son plan de développement pour ces prochaines années. La fonction finance chez SMILE va se positionner comme un véritable partenaire stratégique et un levier opérationnel. Elle devra permettre d’accélérer et mener à bien notre plan Open Up, en atteignant notamment notre chiffre d’affaires cible de 250 millions d’euros. »

Marc Palazon, PDG du groupe Smile, déclare : “C’est avec une grande fierté que j’annonce l’arrivée de Julien dans le Groupe Smile. Je suis convaincu par le talent et l'expertise de Julien, et de sa capacité à accompagner Smile sur les prochaines années dans son développement tant organique que M&A avec un double focus business et international."