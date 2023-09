SeedBlink bundelt haar expertise in het ondersteunen van meer dan 100 tech startups om een grondige whitepaper te maken met tips en trucs voor oprichters om klaar te zijn voor investeringen

Een whitepaper met 53 waardevolle inzichten voor startups uit de ervaringen van meer dan 6.000 ondernemers op SeedBlink.

Industrieleiders belichten Europa's tech-groei en de veranderende dynamiek van fondsenwerving voor startups.

SeedBlink heeft met succes geïnvesteerd in meer dan 100 tech startups uit meer dan 15 landen, zoals Productpine, Authic Labs, Dronamics, FlowX, DRUID, Alcatraz AI, Hunch en nog veel meer.



AMSTERDAM, Sept. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeedBlink kondigt een nieuwe samenwerking aan met het gerenomeerde groeimarketingbureau Promocrat. Deze samenwerking, die zich richt op het opleiden van ondernemers en het voorbereiden van startups op investeringsrondes, heeft als doel om oprichters te voorzien van een uitgebreide set aan gratis en inzichtelijk materiaal over onderwerpen als financiering, incentiveplannen voor werknemers zoals ESOP's (Employee Stock Ownership Plans), marketing en het bevorderen van transparante relaties tussen oprichter en investeerder.

SeedBlink, dat onlangs is uitgebreid naar de Benelux met de overname van de Nederlandse crowdfundpionier Symbid, is een bekende naam in Centraal-Europa als investeringsplatform voor Europese tech startups. Het platform, dat bedrijven en investeerders in de Benelux nu toegang biedt tot een Europees investeringsnetwerk, overbrugt de kloof tussen techbedrijven en investeerders, stimuleert groei en helpt zo een Europese tech hub te creëren.

De bevindingen van SeedBlink, nadat bijna 6.000 Europese ondernemers meedongen naar succesvolle financiering op SeedBlink, vormden de inspiratie voor dit samenwerkingsproject. Een gedetailleerd whitepaper presenteert de kern van deze ervaringen, met name van de 2% ondernemers die door de selectie kwamen en hun financieringsdoelen haalden. Dit document bevat een duidelijke routekaart met 53 beproefde ideeën om hoopvolle bedrijven om te vormen tot efficiënte investeringsmagneten.

"Europa is klaar voor een technologische renaissance", zegt Robbin Hoogstraten, regiomanager voor de Benelux bij SeedBlink. "Het verspreiden van de verzamelde kennis wordt een essentiële plicht voor ons om de concurrentie aan te gaan met wereldwijde concurrenten. Onze eerdere ervaringen, zowel succesvolle als mislukkingen, hebben ons principes geleerd die nieuwe ondernemers kunnen helpen hun groei te versnellen. Nimity, onze oplossing voor aandelenbeheer, en onze educatieve tak in ontwikkeling met Promocrat maken allemaal deel uit van deze toewijding."

Dit whitepaper gaat in op cruciale onderwerpen voor nieuwe en ervaren ondernemers. Het begint met "Fundamentals of a Top-Notch Business", dat als een solide basis dient. Het volgende hoofdstuk ontcijfert "Wat investeerders willen" en biedt lezers inzicht in de behoeften van investeerders. Het derde hoofdstuk richt zich op het aanscherpen van iemands "fondsenwervingsarsenaal", wat ervoor zorgt dat startups de nodige hulpmiddelen en technieken hebben. "Rock Your Marketing" is het vierde hoofdstuk, waarin het belang van effectieve marketingmethoden wordt benadrukt. Tot slot zorgt "Post-Funding Best Practices" ervoor dat bedrijven het momentum behouden en floreren nadat ze financiering hebben ontvangen.

De CEO van SeedBlink, Carmen Sebe, benadrukt de symbiotische aard van de relatie tussen oprichter en investeerder door te zeggen: "Anticipatie stuurt succes in startups." Eigen vermogen is meer dan alleen aandelen; het belichaamt de ziel van de onderneming. Verstandige eerste beslissingen maken de weg vrij voor een innovatieve toekomst."

Alexandru Gavril, oprichter en CEO van Promocrat, benadrukt de veranderende aard van fondsenwerving door te stellen dat "fondsenwerving nu minder gaat over het beheersen van een enkele danspas en meer over het omarmen van het geheel van een festival, wat gemeenschapsgedreven groei betekent."

De twee teams bundelen hun krachten op 26 september, 15.00 uur CET, voor een live webinar en Q&A waar ze de whitepaper zullen bespreken met belangrijke opinieleiders. Geïnteresseerde oprichters en investeerders kunnen zich hier gratis registreren.

Over SeedBlink

SeedBlink is een equity management en in technologie gespecialiseerd venture investeringsplatform dat Europese startups en hun stakeholders in staat stelt om toegang te krijgen tot equityfinanciering, deze te beheren en te verhandelen naast gevestigde institutionele investeerders.

SeedBlink SA is geregistreerd in het register van de Roemeense financiële toezichthouder (ASF), onder nummer PJR28FSFPR/400001 per 3 november 2022, met een EU-paspoort volgens het register van crowdfundingdienstverleners van de European Securities and Market Authority (ESMA). Neem contact met ons op via e-mail: press@seedblink.com.

Over Promocrat

Al een decennium lang heeft Promocrat zich gevestigd als het go-to bureau voor startups en vooruitstrevende techbedrijven. Hun expertise reikt verder dan het technische domein en heeft sectoren als het bank- en verzekeringswezen, de detailhandel en FMCG beïnvloed. Met een robuust team van meer dan 40 mavens, breidt Promocrat zijn bekwaamheid uit over groei, product en creatieve domeinen, allemaal ondersteund door een holistische strategische aanpak.

Een foto bij dit persbericht is beschikbaar op: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e0ca946-805d-4efa-a8d3-ff39c9042179