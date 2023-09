FUJIFILM Sonosite présente son tout nouvel échographe tactile POCUS Sonosite ST, conçu et développé pour les procédures

BOTHELL, Wash., 12 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJIFILM Sonosite, Inc. – Le leader mondial des solutions d'échographie point-of-care (POCUS) élargit son portefeuille de produits sur le marché avec le lancement du Sonosite ST. Conçu pour faire gagner du temps à l'utilisateur lors des procédures, le Sonosite ST dispose entre autres d'une nouvelle interface tactile de 21 pouces, affichant une grande image de 10 x 7,5 pouces, d'une optimisation automatisée des réglages pour chaque type d'examen et d'un profilage d'aiguille (SNP) automatique. Le Sonosite ST partage également la même gamme de sondes que le Sonosite PX et le Sonosite LX, afin d'assurer la compatibilité entre les systèmes.



« En tant qu'inventeurs des systèmes POCUS, nous avons passé les 25 dernières années à travailler avec nos clients cliniciens pour innover et développer l'utilisation de l'échographie au chevet du patient, déclare le Président-directeur général (CEO) de FUJIFILM Sonosite, Rich Fabian. Une fois de plus, cette collaboration a porté ses fruits, sous la forme d'un système conçu pour les utilisateurs, pour les aider à gagner du temps, en confiance et à améliorer les résultats des patients. »

« Alors que les hôpitaux font face à des problèmes d'effectifs sans précédent, nous sommes convaincus que le Sonosite ST peut améliorer aussi bien l'expérience du clinicien que celle du patient, tout en permettant d'augmenter la productivité, poursuit M.Fabian. Je suis persuadé que le Sonosite ST sera utilisé de façon intensive par les cliniciens réalisant des procédures. »

Le Sonosite ST est doté de types d'examens optimisés pour les procédures guidées par échographie les plus utilisées, notamment les blocs nerveux en anesthésie loco-régionale, les accès vasculaires en médecine d'urgence et les injections articulaires en musculo-squelettique. Il suffit juste aux utilisateurs d'appuyer sur un bouton pour accéder aux types d'examens adaptés à leurs procédures, aux paramètres d'optimisation, aux annotations et aux mesures les plus utiles pour simplifier leur flux de travail.

« L'intérêt de l'échographie POCUS a été clairement démontré dans mon service, et je suis heureux de voir qu'elle devient une pratique courante pour les interventions nécessitant l'utilisation d'une aiguille dans diverses spécialités médicales, dont l'anesthésie, les soins vasculaires et musculo-squelettiques et bien d'autres, déclare le Dr David Auyong, anesthésiste. J'attends avec impatience le nouveau Sonosite ST de Fujifilm, qui portera encore un peu plus loin la valeur du guidage par échographie auprès des utilisateurs, en priorisant et en rationalisant l'accès aux principaux types d'examens avec une clarté d'image étonnante. »

Le Sonosite ST est construit selon les mêmes normes de durabilité, de fiabilité et de facilité d'utilisation que tous les systèmes POCUS de FUJIFILM Sonosite. Les sondes échographiques sont soumises à des tests de chute à un mètre et la surface de travail est entièrement scellée pour simplifier le nettoyage et la désinfection. FUJIFILM Sonosite propose également une garantie exceptionnelle de cinq ans qui permet de réduire le coût de possession au fil du temps.

Pour en savoir plus sur le Sonosite ST, rendez-vous sur https://www.sonosite.com/products/sonosite-st.

À propos de FUJIFILM Sonosite

FUJIFILM Sonosite, Inc. est leader mondial et pionnier en échographie au chevet du patient et point-of-care, et domine l'industrie de la technologie de micro-échographie à ultra-haute fréquence. La société a établi son siège social à Seattle. Elle est représentée par un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. Les systèmes compacts et portables Sonosite développent l'utilisation de l'échographie dans un large spectre d'applications cliniques en proposant une échographie Point-Of-Care de haute performance pour le patient. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sonosite.com .

FUJIFILM Holdings Corporation, Tokyo, tire parti de ses connaissances approfondies et de ses technologies de base exclusives pour infuser la valeur de l'innovation dans ses produits et services dans les secteurs de la santé, des matériaux, de l'innovation commerciale et de l'imagerie. Notre quête incessante d'innovation vise à apporter une valeur sociale et à améliorer la vie des gens dans le monde entier. Fujifilm est attachée au respect de l'environnement et à sa responsabilité sociale. Pour plus d'informations sur le Sustainable Value Plan 2030 (Plan de valeur durable 2030) de Fujifilm, cliquez ici. Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires global d'environ 2 900 milliards de yen (soit 21 milliards de dollars à un taux de change de 134 yens pour un dollar). Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fujifilmholdings.com.

Contact

Todd Langton

Corporate Communications Manager

FUJIFILM Sonosite

Todd.Langton@fujifilm.com

425.381.9290 (mobile)