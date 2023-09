Aspo Oyj

Aspon tytäryhtiö Leipurin on sopinut Liettuan varastokiinteistönsä myynnistä ja takaisinvuokrauksesta

Aspon tytäryhtiö Leipurin on sopinut Liettuan Kaunaksessa sijaitsevan varasto- ja toimistokiinteistönsä myynnistä ja takaisinvuokrauksesta. Ostaja on Kaunaksessa samalla teollisuusalueella toimiva yrittäjä.

Tämän transaktion ja solmitun vuokrasopimuksen myötä Leipurin jatkaa Liettuan toimintojaan samoissa tiloissa. Leipurin tavoitteena on löytää uudet, Leipurin Liettuan toimintojen tarpeisiin paremmin soveltuvat tilat mikä tulee mahdolliseksi tämän transaktion seurauksena.

Kiinteistön myyntihinta on EUR 1,1 miljoonaa ja tästä syntyvä myyntivoitto on noin EUR 0,8 miljoonaa. Sovittu takaisinvuokrausaika on enimmillään 24 kuukautta ja vuosivuokra on 132 tuhatta euroa.

“Leipurin Liettuan kiinteistötransaktio on jatkoa Leipurinin muutokselle kohti fokusoitunutta, pohjoismaista raaka-aine- ja palveluyritystä. Tavoitteena on vapauttaa pääomaa ja löytää Liettuan toimintoihin paremmin soveltuvat, modernit ja tehokkaat tilat”, sanoo Rolf Jansson, Aspo-konsernin toimitusjohtaja.

Aspo Oyj

Rolf Jansson

Toimitusjohtaja



Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264

