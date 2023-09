Le Forum lance un indice unique en son genre pour faire progresser l’accès au financement et l’inclusion des entrepreneures dans les quatre coins du pays

Les conclusions des groupes de discussion du Forum font état des obstacles au financement rencontrés par les entrepreneures issues de la diversité et proposent des conseils aux organismes de financement canadiens

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LE Forum , un organisme de bienfaisance canadien qui soutient les femmes entrepreneures, annonce le lancement de l’indice AFIA DEI , une initiative nationale unique en son genre, visant à pallier les lacunes en matière de financement des entreprises auxquelles se heurtent les entrepreneures. L’initiative met particulièrement l’accent sur l’accélération de l’accès inclusif au financement pour les femmes noires, autochtones, les autres femmes de couleur et les personnes 2ELGBTQ+.

« L’objectif du Forum est d’aider les entrepreneures à prospérer. À ce jour, nous avons soutenu plus de 14 000 entrepreneures et nous constatons qu’il existe encore des lacunes importantes en matière de financement des entreprises dirigées par des femmes, surtout par des moyens qui répondent à leurs besoins précis. Les femmes exploitent des entreprises avec un capital inférieur à celui des hommes à hauteur de 53 %. Or, moins de 3 % du financement d’entreprise est accordé aux femmes fondatrices, et des sommes négligeables sont allouées aux femmes autochtones et noires ou à d’autres femmes de couleur », explique Paulina Cameron, présidente-directrice générale du Forum. « Nous devons aborder les questions liées aux coûts personnels, sociaux et économiques de la sous-capitalisation. Nous avons créé l’indice AFIA DEI pour mobiliser les organismes de financement canadiens afin de combler les lacunes en matière de financement et d’élaborer ensemble une nouvelle vision pour le soutien aux entrepreneures. »

Créé pour les organismes de financement canadiens, y compris les banques, les caisses populaires, les organismes de prêt au développement et les sociétés de capital-risque, l’indice AFIA DEI offre un ensemble d’outils, de ressources et de formation fondés sur la recherche pour s’évaluer par rapport aux pratiques exemplaires et renforcer la capacité de l’équipe. Les organismes de financement ont accès à un indice des pratiques exemplaires en matière de diversité, d’équité et d’inclusion, et de réconciliation dans le financement des entreprises, à des conseils et à des recommandations d’action, ainsi qu’à une formation d’équipe sur l’entrepreneuriat des femmes et le service à la clientèle inclusif.

La promotion de l’égalité des sexes n’est pas seulement une bonne politique sociale, mais aussi une bonne politique économique. Nous savons que les femmes des communautés noires, autochtones et de couleur sont confrontées à des défis supplémentaires dans leur parcours vers la réussite économique, et notre gouvernement est déterminé à éliminer ces obstacles. Tout le monde devrait avoir une chance égale de réussir, et c’est pourquoi nous continuerons de faire des investissements pour bâtir un Canada plus fort et plus inclusif », a déclaré l’honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse.

L’indice AFIA DEI est une initiative financée par Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) et développée par Le Forum en collaboration avec un groupe de travail composé d’organismes de financement, de divers groupes d’entrepreneurs, d’organisations d’entreprises de femmes et d’experts en DEI et en réconciliation ayant une expérience.

Pour s’inscrire ou avoir de plus amples renseignements, les organismes de financement canadiens peuvent consulter le site afiaindex.ca .

Conclusions du groupe de discussion : Ce que les femmes issues de la diversité nous disent au sujet de l’accès au financement

En octobre et en novembre 2022, le Forum a tiré parti de sa communauté d’entrepreneures de partout au pays pour organiser trois groupes de discussion avec des femmes entrepreneures noires, autochtones et de couleur afin d’en apprendre davantage sur leur expérience en matière d’accès au financement des entreprises. Les principales conclusions font état d’un manque fréquent de compréhension de la part des organismes de financement à l’égard des entreprises détenues par des femmes entrepreneures noires, autochtones et de couleur, ainsi que des préjugés inhérents aux processus d’approbation; ces éléments ont servi au développement de l’indice AFIA DEI.

Les deux tiers des participants au groupe de discussion se trouvaient dans l’est du Canada, le reste étant réparti entre l’Ouest et le Canada atlantique. Soixante-dix-huit pour cent des participants ont indiqué être des PANDC (36 % de Noirs, 7 % d’Autochtones, 21 % d’Asiatiques de l’Est, 15 % d’Asiatiques du Sud ou du Sud-Est).

Pour en apprendre davantage, consultez la page Ce que les femmes issues de la diversité nous disent au sujet de l’accès au financement (en anglais seulement). Pour obtenir des conseils d’entrepreneures noires, autochtones et de couleur concernant le capital-risque, les investisseurs privés, les organismes gouvernementaux et les organismes de financement, consultez la page Conseils pour les financeurs des entrepreneures issues de la diversité (en anglais seulement).

À propos du Forum

Le Forum est un organisme de bienfaisance basé au Canada qui offre des occasions stimulantes de formation, de mentorat et de réseautage à des entrepreneures qui s’identifient en tant que femmes pour renforcer l’économie et créer des entreprises ainsi que des communautés prospères. Depuis 2002, Le Forum a soutenu plus de 14 000 femmes entrepreneures et chaque année, il sert plus de 1 600 femmes issues de 193 communautés uniques à travers le Canada, grâce à ses programmes et à ses événements. Consultez le site theforum.ca pour en apprendre davantage et suivez-nous sur les médias sociaux @theforumca.