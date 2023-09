Le 12 septembre 2023

Astek acquiert BES et renforce son positionnement en Belgique

Le Groupe Astek annonce l’acquisition de la société belge Business and Engineering Solution (B.E.S), spécialiste du conseil en ingénierie, qui compte 60 collaborateurs à Bruxelles, pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 6 m€.

Créé en 2016, BES a su répondre aux attentes des grands groupes industriels en apportant son expertise en R&D, matériaux, systèmes embarqués et électronique, gestion de projets, qualité, processus industriels et achats, dans les secteurs de l’énergie, du médical et du transport automobile, ferroviaire, aérien et spatial.

Cette opération permet à Astek de renforcer sa Global Business Line « Engineering », qui s’implante par ce biais en Belgique, et vient compléter l’offre du Groupe dans ce pays.

« Je suis très heureux de permettre à B.E.S de poursuivre sa croissance au sein d’un Groupe à l’expérience très solide et dont la forte présence dans le secteur du transport, de l’IT et de l’énergie en France et dans le monde apportera de nouvelles opportunités de développement tout en nous permettant de garder notre culture familiale et notre agilité selon le concept « think global, act local » » a affirmé Bruno Arnould fondateur de B.E.S.

Nicolas Boisseaux, Directeur Exécutif en charge de la Global Business Line « Engineering » a ajouté : « L’acquisition de B.E.S est une nouvelle étape dans notre développement. Fort de son savoir-faire éprouvé auprès de différents constructeurs automobiles et acteurs du transport ferroviaire, aérien, spatial, de l’énergie et du médical nous renforçons avec cette acquisition notre branche « intelligent industry » avec des compétences de haut niveau en R&D, dans le développement de produits et sur les systèmes embarqués ainsi qu’en gestion de projets, qualité, processus et achats.

Nous sommes aujourd’hui en mesure d’accompagner de manière globale nos clients grâce à nos différentes implantations en Europe (France, Pologne, Suède, Espagne, … et désormais Belgique). Je suis très heureux de pouvoir associer dès à présent tous les collaborateurs de B.E.S à l’aventure de développement d’Astek. »

En complément d’une croissance organique supérieure à 20%, le Groupe Astek prévoit de poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées, afin d'atteindre en 2027 un chiffre d’affaires de 1 milliard €, et 14 000 collaborateurs à travers le monde.

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur les 5 continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 7 200 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. En intégrant B.E.S, le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 585 m€ en 2023. https://astekgroup.fr

À propos de BES

Créé en Belgique en 2016 autour d’un savoir-faire en gestion et développement de produits, B.E.S s’emploie à résoudre les défis technologiques complexes rencontrés par ses clients, acteurs industriels mondiaux dans les secteurs du transport, de l’énergie et du médical. En s’appuyant sur sa politique de ressources humaines au cœur de la stratégie de l’entreprise, et en apportant ses expertises et son innovation à ses clients, B.E.S est ainsi devenu un acteur pointu en Ingénierie regroupant plus de 60 collaborateurs à Bruxelles, https://besteam.be

