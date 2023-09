Sidetrade : Résilience de la rentabilité d’exploitation à 12% malgré des investissements en hausse

Des commandes records



5,84M€ de valeur annuelle de nouveaux contrats (ACV) : +21%

Forte croissance du chiffre d’affaires, à +17%

Abonnements SaaS « Order-to-Cash » en hausse : +21%

Décollage des revenus aux Etats-Unis : +45%

Attractivité grandissante auprès des entreprises globales : +46%

Résilience de la rentabilité d’exploitation à 12% malgré 3,8 M€ d’investissements en Amérique du Nord

Une situation financière solide

Une croissance responsable avec une évaluation RSE exhaustive

Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, annonce aujourd’hui une forte croissance de son chiffre d’affaires au premier semestre 2023 à +17% dont +22% sur les abonnements SaaS, une rentabilité à deux chiffres à 12% malgré des investissements accrus, et un engagement responsable avec une évaluation RSE approfondie.

Un modèle de croissance rentable

Sidetrade



(en millions d’euros) S1 2023 S1 2022 Variation Chiffre d’affaires 20,9 17,8 +17% dont Abonnements SaaS ‘Order-to-Cash’ 17,4 14,3 +21% Marge brute 16.9 14,2 +19% en % du Chiffre d’affaires 81% 80% Dépenses d'exploitation (OPEX) (14,4) (11,8) +22% dont Amérique du Nord (3,8) (2,7) +41% Résultat d’exploitation 2,5 2,4 +2% en % du Chiffre d’affaires 12% 14% Résultat net 2,2 2,3 -8%

Les informations 2023 sont des données consolidées non auditées.

En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« Au cours du premier semestre 2023, Sidetrade a enregistré un niveau de prises de commande jamais atteint dans son histoire, totalisant près de 6 millions d’euros en valeur annuelle de nouveaux contrats, ce qui représente une croissance de plus de 20%. Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte économique marqué par la prudence des grands donneurs d’ordre. De plus, elle fait suite à un effet de base très exigeant avec un premier semestre 2022 record en prises de commande pour Sidetrade.

Nous recueillons à présent les fruits de notre ambitieuse politique d’investissements qui vise à 1/accélérer notre développement en Amérique du Nord, 2/étoffer notre offre produit basé sur l’IA pour proposer la suite logicielle la plus exhaustive du marché, couvrant l’intégralité du cycle Order-to-Cash, et à 3/cibler en priorité les entreprises multinationales réalisant plus d’un milliard de dollars de revenus. L’exécution simultanée de ces trois orientations stratégiques a renforcé notre crédibilité et notre attractivité auprès des grands donneurs d’ordre, nous permettant de remporter de nombreux projets de déploiement à l’échelle mondiale.

Les Etats-Unis constituent désormais un puissant moteur de croissance, avec des revenus en hausse de plus de 45% sur ce semestre. Notre nouvelle offre, CashApp, nous a permis de remporter des appels d’offre mondiaux. Enfin, la part de nos abonnements réalisés avec des entreprises de plus d’un milliard de dollars de revenus représente désormais 76% du total. Nous devons poursuivre nos efforts dans les mois à venir tout en restant fidèles à notre modèle de développement associant croissance et rentabilité ».

Un premier semestre 2023 historique avec près de 6 M€ de prises de commande en valeur annuelle de contrats (ACV), à +21%

Sidetrade



(en millions d’euros) S1 2023 S1 2022 Variation Prises de commande SaaS (New ARR) 3,30 3,04 +9% Prises de commande en prestations de services 2,54 1,77 +44% Valeur annuelle des nouveaux contrats (ACV) 5,84 4,81 +21%

Les informations 2023 sont des données consolidées non auditées.

Au cours du premier semestre 2023, Sidetrade a réalisé une performance jamais atteinte en termes de prises de commande, avec un total de 5,84 M€ de valeur annuelle de nouveaux contrats signés (ACV). Cela représente un croissance significative de 21% par rapport au premier semestre 2022, malgré un effet de base exigeant puisque le premier semestre 2022 avait déjà établi un record dans l’histoire de Sidetrade, avec 4,81 M€ d’ACV.

Les prises de commande pour les nouveaux abonnements SaaS ont atteint 3,30 M€, notamment grâce à un deuxième trimestre 2023 exceptionnel au cours duquel Sidetrade a enregistré un nouveau record historique avec 2,41 M€ de New ARR signés en un trimestre. Parallèlement, les prises de commande en prestations de services (lesquelles étant en quasi-totalité facturées dans les douze mois suivant leur signature) ont atteint 2,54 M€, affichant une croissance de 44% par rapport au S1 2022. Cette performance est principalement attribuable à la multiplication des signatures de projets de déploiement à l’échelle mondiale.

La durée moyenne d’engagement initiale des nouveaux clients (hors renouvellement) sur ce semestre s’établit à 44,8 mois, comparée à 43,2 mois au S1 2022, ce qui reflète la confiance accordée par les nouveaux clients. Cette période d’engagement renforce encore davantage la prédictibilité du modèle de revenus de la société. Par ailleurs, l’attrition demeure à un niveau extrêmement bas pour la profession (généralement autour des 10%), avec un taux de désabonnement à fin du premier semestre 2023 s’établissant 2,51%.

La stratégie gagnante de Sidetrade : multiplication de nouveaux contrats globaux

Les succès commerciaux remportés sur les derniers mois valident l’orientation stratégique de Sidetrade, visant à se concentrer spécifiquement sur les entreprises réalisant plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires. A ce titre, la performance de ce semestre est largement expliqué par la multiplication de nouveaux contrats globaux conclus avec des entreprises globales telles que Bayer AG, BIC, NIELSEN IQ et Dassault Systèmes. Sidetrade bénéficie 1/d’une avance technologique en matière d’intelligence artificielle, 2/d’une crédibilité renforcée grâce à une présence significative des deux côtés de l'Atlantique pour la mise en œuvre et le support des projets mondiaux, 3/ainsi que d’une bonne exécution commerciale qui favorise la collaboration entre les équipes commerciales européennes et américaines.

En outre, le fait que Gartner ait nommé Sidetrade comme l'un des Leaders mondiaux des solutions "Invoice-to-Cash" pour la deuxième année consécutive a encore renforcé sa position sur le marché.

Expansion de l'offre Sidetrade : une suite complète pour le cycle Order-to-Cash et le succès de CashApp

Une autre raison majeure de cette performance repose sur l’élargissement de l’offre produit, visant à faire de la plateforme Sidetrade la suite modulaire la plus complète couvrant tous les aspects du cycle Order-to-Cash. Cela inclut la dématérialisation des commandes, la gestion en temps réel du risque de crédit, la facturation électronique, la gestion de la relance et des litiges, ainsi que le rapprochement des règlements. Sur ce dernier thème, Sidetrade a enregistré des premiers succès significatifs avec sa nouvelle application CashApp qui automatise le rapprochement des règlements clients reçus en banque avec les factures ouvertes grâce à l’utilisation d’algorithmes de machine learning et de deep learning. CashApp a été bien accueillie par les grands donneurs d'ordre tels que Bayer AG ou BIC, qui l’ont choisi à l'échelle mondiale.

Sur le premier semestre 2023, les commandes provenant de nouveaux clients (« New Business ») représentent 62% du total, tandis que l’extension vers de nouvelles entités au sein d’un groupe (« Cross-Sell ») représente 13% des prises de commande. Les ventes de modules additionnels aux clients existants (« UpSell ») constituent quant à elles 25% du total.

Forte croissance du chiffre d’affaires à +17% dont +21% pour les abonnements SaaS

Le revenu des abonnements SaaS ‘Order to Cash’ a poursuivi sa très forte croissance sur le premier semestre avec une hausse de 21%.

Pour la première fois, le chiffre d'affaires de Sidetrade pour un semestre a franchi la barre des vingt millions d'euros, atteignant 20,9 M€, en hausse de 17% par rapport à la même période de l'année précédente. Deux raisons expliquent cette croissance :

Expansion aux Etats-Unis

Les États-Unis ont été un moteur de croissance pour Sidetrade au premier semestre 2023, avec une augmentation des revenus de 45%. Cette expansion réussie a permis à l'international de représenter désormais 57% du chiffre d'affaires total de l'entreprise, dont 27% proviennent de l'Amérique du Nord. Les États-Unis continueront à jouer un rôle essentiel dans la croissance future de Sidetrade.

Attractivité croissante auprès d’entreprises multinationales

L'analyse de la clientèle dans le segment 'Order to Cash' révèle une croissance spectaculaire de 46% des abonnements auprès d'entreprises multinationales disposant de contrats annuels supérieurs à 250 000€. Ces abonnements représentent désormais 42% de l'ensemble des abonnements de Sidetrade et devrait continuer à être un moteur de croissance significatif dans les mois à venir.

Pour le premier semestre 2023, l’impact de taux de change n’a pas été significatif pour Sidetrade.

Des résultats solides dans un contexte d’accélération des investissements

Un niveau de marge brute record qui atteint 81% du chiffre d’affaires

Au premier semestre 2023, Sidetrade a atteint un niveau de marge brute record, représentant 81% du chiffre d'affaires global, avec une marge brute de 93% pour les abonnements SaaS. Cette performance découle de la stratégie de l'entreprise qui repose sur son avance technologique et une gestion rigoureuse des coûts, et ce dans un contexte marqué par une inflation économique.

Sidetrade continue de prouver la solidité de son modèle SaaS, générant une marge brute incrémentale significative année après année.

Une rentabilité à deux chiffres (à 12%) malgré 3,8 M€ d’investissements en Amérique du Nord

Le résultat d’exploitation pour le premier semestre 2023 s’est établi à 2,5M€ (vs 2,4M€ au premier semestre 2022) représentant 12% du chiffre d’affaires. La rentabilité progresse légèrement et se maintient à deux chiffres grâce à la combinaison d'une croissance vigoureuse de l'activité, d'une excellente marge brute et d'une maîtrise efficace des coûts.

Le modèle économique robuste de Sidetrade a permis de poursuivre les investissements en Amérique du Nord lesquels se sont élevés à 3,8 M€ au premier semestre 2023, soit une augmentation de 1,1 M€ par rapport à la même période de l'année précédente. Ces investissements ont été principalement axés sur la constitution d'une équipe d’une cinquantaine de personnes sur le territoire Nord-Américain.

Le résultat d’exploitation au premier semestre 2023 intègre un Crédit d’Impôt Recherche de 1,3 M€ équivalent à celui du premier semestre 2022, ainsi qu’une activation très marginale des frais de R&D pour un montant de 0,2 M€. A noter que le premier semestre 2022 intégrait une subvention innovation (projet Eurofirmo) d’un montant de 0,5 M€. Retraité de cet élément exceptionnel, le résultat d’exploitation aurait été en hausse de 0,6 M€, soit en croissance de +25%.

En ce qui concerne l’Impôt sur les Sociétés, la charge s’est élevée à 0,3 M€ au premier semestre 2023, comparativement à 0,2 M€ au S1 2022.

Au final, le résultat net de Sidetrade pour le premier semestre 2023 ressort quasi-stable à 2,2 M€, illustrant un bon équilibre entre les investissements stratégiques, la croissance continue et la rentabilité.

A noter : l’acquisition des activités de la société CreditPoint Software au 30 juin 2023 seront consolidées à partir du 1er juillet 2023.

Une situation financière solide

Au 30 juin 2023, Sidetrade affiche une trésorerie brute de 24,2 M€ (Vs 20,4 M€ au 31 décembre 2022). La société détient également 86 000 actions en propre pour une valeur de 12,1 M€ au 30 juin 2023.

Sidetrade, dont la dette financière s’élève à 11,4 M€ (taux fixe à 1,1%), conserve une forte capacité d’investissement lui permettant d’accélérer son expansion.

Une croissance responsable avec une évaluation RSE exhaustive

En plus de résultats financiers robustes, Sidetrade est engagé dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) dont l’objectif est d’intégrer les enjeux environnementaux, sociaux, et de gouvernance dans sa stratégie d'entreprise.

Bien que n’étant pas encore assujetti à des contraintes réglementaires, Sidetrade, en tant que leader sur son marché, est convaincu de son rôle à jouer dans la construction d’un avenir plus responsable et durable. C’est pourquoi le groupe a d’ores et déjà réalisé un Bilan Carbone exhaustif (scopes 1, 2 et 3) pour l'exercice 2022, couvrant l’intégralité de ses activités géographiques. Cette évaluation a permis à l'entreprise d'identifier les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre et de définir des actions concrètes pour les maîtriser.

Sidetrade a également publié son tout premier rapport sur la RSE (conformément à la nouvelle directive CSRD) pour illustrer son engagement en faveur du développement durable (cf. communiqué du 26 juillet 2023 ). La société est convaincue que cet engagement renforcera davantage sa position de leader au sein de son secteur.





Prochaine communication financière

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 : 17 octobre 2023 (après Bourse)

Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son intelligence artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le cloud de la société afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance sur le cycle Order-to-Cash, automatise des actions, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, Criteo, Insight Enterprises, KPMG, Nespresso, Expedia, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Biffa, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.







Pièce jointe