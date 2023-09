GROUPE PARTOUCHE : Croissance soutenue de l’activité sur les neuf premiers mois de l’exercice

Croissance soutenue de l’activité sur les neuf premiers mois de l’exercice

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre : +4,1 % à 105,1 M€

Chiffre d’affaires cumulé 9 mois : +11,3 % à 320,7 M€

Paris, le 12 septembre 2023, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 3ème trimestre de l’exercice 2023 (mai - juillet 2023).

Activité soutenue au 3ème trimestre

Dans un contexte d’exploitation normalisé, le Produit Brut des Jeux (PBJ) s’inscrit en hausse de +6,5 % à 178,7 M€ au 3ème trimestre 2023, contre 167,9 M€ un an plus tôt.

En France, le PBJ profite d’une fréquentation en progression de +4,8 % et s’établit à 161,5 M€, en hausse de +5,6 % par rapport à N-1, les machines à sous et les jeux traditionnels progressant respectivement de +5,3 % et +6,8 %. Le PBJ des formes électroniques de jeux suit une tendance plus soutenue à +9,8 %.

À l’étranger, le PBJ enregistre une hausse de +15,1 % par rapport à N-1, à 17,2 M€. Le PBJ des jeux online suisses signe une très belle performance (+47,8 % à 4,2 M€). Par ailleurs, le 3ème trimestre 2023 compte 3 mois complets d’activité pour le casino de Middelkerke, soit un PBJ de 1,1 M€, contre seulement 23 jours en N-1, soit un PBJ de 0,2 M€, la concession ayant débuté le 1er juillet 2022.

Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse de +5,6 % à 79,2 M€.

L’activité hôtelière progresse de +6,5 % à 8,8 M€ grâce aux bonnes performances de l’Aquabella à Aix-en-Provence et des hôtels de Forges-les-Eaux.

Au global, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 s’établit à 105,1 M€, contre 100,9 M€ en 2022 (+4,1 %).

Chiffre d’affaires cumulé à fin juillet en hausse de +11,3 % à 320,7 M€

À fin juillet 2023, après prise en compte des effets de périmètre1 sur la période, le chiffre d’affaires cumulé 9 mois s’établit à 320,7 M€ (+11,3 % par rapport à 2022), avec un Produit Net des Jeux à 255,3 M€ (+11,8 %).

Prochains rendez-vous :

Chiffres d’affaires du 4ème trimestre 2023 : mardi 12 décembre 2023, après la clôture de la Bourse

Résultats de l’exercice clos au 31 octobre 2023 : mardi 30 janvier 2024, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Chiffre d’affaires consolidé cumul 9 mois par trimestre

En M€ 2023 2022 Variation Premier trimestre (nov. à janv.) 116,4 98,1 +18,6% Deuxième trimestre (fév. à avr.) 99,2 89,1 +11,4% Troisième trimestre (mai à juil.) 105,1 100,9 +4,1% Chiffre d'affaires total consolidé 320,7 288,1 +11,3%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Troisième trimestre

En M€ 2023 2022 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 178,7 167,9 +6,5% Prélèvements -99,5 -92,8 +7,2% Produit Net des Jeux (PNJ) 79,2 75,0 +5,6% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 26,7 26,9 -0,5% Programme de fidélisation -0,9 -1,0 -11,8% Chiffre d'affaires total consolidé 105,1 100,9 +4,1%

2.2 – Cumul 9 mois

En M€ 2023 2022 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 519,7 457,8 +13,5% Prélèvements -264,5 -229,5 +15,3% Produit Net des Jeux (PNJ) 255,3 228,4 +11,8% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 68,1 62,1 +9,7% Programme de fidélisation -2,7 -2,4 +13,6% Chiffre d'affaires total consolidé 320,7 288,1 +11,3%

3- Ventilation du CA par secteur d’activité

3.1 – Troisième trimestre

En M€ 2023 2022 Variation Casinos 92,4 87,8 +5,2% Hôtels 8,8 8,3 +6,5% Autres 3,9 4,9 -19,9% Chiffre d'affaires total consolidé 105,1 100,9 +4,1%

3.2 – Cumul 9 mois

En M€ 2023 2022 Variation Casinos 292,3 261,3 +11,9% Hôtels 19,7 17,2 +14,0% Autres 8,8 9,6 -8,6% Chiffre d'affaires total consolidé 320,7 288,1 +11,3%

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

1 Intégration du casino de Middelkerke (Belgique) le 1er juillet 2022 ouvert le 8 juillet 2022 après quelques travaux, vente de la participation dans le casino de Crans-Montana (Suisse) le 31 janvier 2022 et fin de la concession du restaurant Le Laurent à compter du 7 mars 2022.

