Janssen reicht bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur einen Zulassungsantrag für erdafitinib zur Behandlung von Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Urothelkarzinom mit anfälligen FGFR-Veränderungen ein

Vorbehaltlich der Zulassung wird erdafitinib, ein einmal täglich oral zu verabreichender Tyrosinkinase-Inhibitor des Pan-Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptors (FGFR)1, die erste Therapie sein, die auf FGFR-Veränderungen2 bei Patienten mit metastasierendem Urothelkarzinom, einer der häufigsten Krebsarten in Europa, abzielt3,4

Der Antrag basiert auf den Ergebnissen der Phase 3-Studie THOR, die in einer Late-Breaking Presentation Session auf der ASCO-Jahrestagung 2023 im Juni vorgestellt wurden5

BEERSE, Belgien, Sept. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson haben heute die Einreichung eines Zulassungsantrags bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) bekanntgegeben, mit dem die Zulassung von erdafitinib für die Behandlung erwachsener Patienten mit lokal fortgeschrittenem inoperablem oder metastasiertem Urothelkarzinom (UK) beantragt wird, mit anfälligen genetischen Veränderungen des Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptors 3 (FGFR3), mit Fortschreiten der Erkrankung während oder nach mindestens einer Therapielinie mit einem Hemmstoff des programmierten Todesrezeptors 1 (PD-1) oder des programmierten Todesliganden 1 (PD-[L]1).

Europa hat eine der höchsten Raten von Blasenkrebs in der Welt4, mit mehr als 203.000 Patienten, die allein im Jahr 2020 diagnostiziert wurden.3 UK ist die häufigste Form6, und bis zu 20 Prozent der Patienten mit metastasiertem UK (mUK) haben FGFR-Veränderungen.1 Patienten mit mUK, einschließlich FGFR-gesteuerten Tumoren, haben eine besonders schlechte Prognose, und der Bedarf an innovativen Therapien ist nach wie vor hoch.7 Nur acht Prozent der Menschen, die in einem späten, metastasierten Stadium diagnostiziert werden, überleben fünf Jahre oder länger.2,8

„Für Patienten mit fortgeschrittenem UK, einschließlich FGFR-gesteuerter Tumore, sind die Behandlungsergebnisse nach wie vor schlecht und die Behandlungsmöglichkeiten begrenzt; daher besteht ein Bedarf an neuartigen, zielgerichteten Therapien“, so Martin Vogel, EMEA Therapeutic Area Lead Oncology, Janssen-Cilag GmbH. „Wir sind begeistert von der Aussicht, innovative, personalisierte Ansätze für Patienten auf den Markt zu bringen, während wir auf unser übergeordnetes Ziel hinarbeiten, diese komplexe Krankheit besser beherrschbar und letztlich heilbar zu machen.“

Dieser Zulassungsantrag wird durch Daten aus Kohorte 1 der randomisierten, kontrollierten, offenen, multizentrischen Phase 3-Studie THOR ( NCT03390504 ) unterstützt, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von erdafitinib im Vergleich zur Chemotherapie untersucht wurde.9 Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt, das Gesamtüberleben (Overall Survival, OS), wobei die Patienten, die erdafitinib erhielten, zum Zeitpunkt des vordefinierten Datenschnittpunkts der Zwischenanalyse ein medianes OS von über einem Jahr erreichten.5 Da die Zwischenergebnisse die vordefinierten Kriterien für eine Überlegenheit der Behandlung mit erdafitinib gegenüber der Chemotherapie erfüllten, empfahl das unabhängige Komitee zur Überwachung der Datensicherheit, die Studie abzubrechen und den Patienten, die für die Chemotherapie randomisiert wurden, die Möglichkeit zu bieten, auf erdafitinib umzusteigen.5 Das in der THOR-Studie beobachtete Sicherheitsprofil von erdafitinib stimmte mit dem zuvor berichteten Sicherheitsprofil von erdafitinib bei metastasiertem Urothelkarzinom (mUK) überein.1,5 Diese entscheidenden Daten aus der THOR-Studie wurden in einer Late-Breaking Presentation Session (Abstract Nr. LBA4619) auf der Jahrestagung 2023 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vorgestellt.5

„Dieser Antrag und die laufende Studie von Janssen zu erdafitinib untermauern unser Engagement, dringend benötigte zielgerichtete Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem Bedarf bereitzustellen, auch für verheerende Krankheiten wie metastasierendes UK“, so Kiran Patel, M.D., Vice President, Clinical Development, Solid Tumors, Janssen Research & Development, LLC. „Erdafitinib hat vielversprechende Ergebnisse bei fortgeschrittenem, FGFR-verändertem UK gezeigt, sodass dieser Antrag ein wichtiger Schritt ist, um die Ergebnisse für die Patienten in Zukunft zu verbessern. Der OS-Vorteil, den wir mit erdafitinib gesehen haben, unterstützt auch die Notwendigkeit von Biomarker-Tests auf FGFR-Veränderungen bei allen Patienten mit metastasiertem UK.“

Im April 2019 erhielt erdafitinib von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) eine beschleunigte Zulassung als zielgerichtete Therapie für erwachsene Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder mUK mit anfälligen FGFR3- oder FGFR2-Genveränderungen, die während oder nach mindestens einer Linie einer vorherigen platinhaltigen Chemotherapie, einschließlich innerhalb von 12 Monaten nach einer neoadjuvanten oder adjuvanten platinhaltigen Chemotherapie, eine Progression erlitten haben.10 Am 29. August reichte Janssen bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA einen ergänzenden Zulassungsantrag (Supplemental New Drug Application, sNDA) für erdafitinib in dieser Indikation ein, basierend auf Kohorte 1 der Phase 3-Studie THOR.

Über THOR

THOR ( NCT03390504 ) ist eine randomisierte, offene, multizentrische Phase 3-Studie, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von erdafitinib untersucht wird.9 Alle in die Studie eingeschlossenen Patienten hatten metastasiertes oder inoperables UK mit ausgewählten genetischen FGFR-Veränderungen und wiesen ein Fortschreiten der Erkrankung während oder nach einer oder zwei vorangegangenen Behandlungslinien auf.9 In der Studie wurde erdafitinib in zwei Kohorten verglichen: erdafitinib im Vergleich zu einer Standard-Chemotherapie (Docetaxel oder Vinflunin nach Wahl des Prüfarztes) nach mindestens einer Behandlungslinie mit einem Anti-PD-(L)1-Wirkstoff (Kohorte 1) und erdafitinib im Vergleich zu Pembrolizumab nach einer vorherigen Behandlung ohne Anti-PD-(L)1-Wirkstoff (Kohorte 2).9 Die Studie besteht aus einem Voruntersuchungsschritt, einem Behandlungsabschnitt (von der Randomisierung bis zum Fortschreiten der Erkrankung, unverträglichen Toxizitäten, Widerruf der Einwilligung oder Entscheidung des Prüfarztes, die Behandlung abzubrechen) und einem Nachbeobachtungsabschnitt (vom Ende der Behandlung bis zum Tod des Teilnehmers, Widerruf der Einwilligung, Kontaktabbruch während der Nachbeobachtung bis zum Abschluss der Studie für die jeweilige Kohorte, je nachdem, was zuerst eintritt).9 Ein Langzeit-Verlängerungsabschnitt ist nach Erreichen des klinischen Stichtags für die endgültige Analyse jeder Kohorte geplant, und die in Frage kommenden Patienten werden weiterhin von der Studienintervention profitieren.9 Der primäre Endpunkt der Studie ist das Gesamtüberleben (OS); sekundäre Endpunkte sind das progressionsfreie Überleben (Progression-free Survival, PFS), die objektive Ansprechrate (Objective Response Rate, ORR), die Dauer des Ansprechens (Duration of Response, DOR), die von den Patienten berichteten Ergebnisse, die Sicherheit und die Pharmakokinetik (PK).9

Die Ergebnisse von Kohorte 1 wurden Anfang dieses Jahres auf der ASCO-Jahrestagung 20235 vorgestellt; die Ergebnisse von Kohorte 2 werden auf einer kommenden medizinischen Tagung präsentiert.

Über erdafitinib

Erdafitinib ist ein einmal täglich zu verabreichender, oral einzunehmender Tyrosinkinase-Hemmer11 für den Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor (FGFR), der von Janssen Research & Development in klinischen Studien der Phasen 2 und 3 bei Patienten mit fortgeschrittenem Urothelkarzinom untersucht wird.5,12-14

Neben der Phase 3-Studie THOR wird erdafitinib auch in der Phase-2-Studie THOR-2/BLC2003 ( NCT04172675 ) untersucht, in der erdafitinib im Vergleich zu einer intravesikalen Chemotherapie nach Wahl des Prüfarztes bei Teilnehmern untersucht wird, die mit Bacillus Calmette-Guérin behandelt wurden und bei denen ein nicht-muskelinvasiver Blasenkrebs mit hohem Risiko wieder aufgetreten ist12; darüber hinaus gibt es die Phase-1b/2-Studie NORSE ( NCT03473743 ) zu erdafitinib in Kombination mit Cetrelimab bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder mUK und FGFR3- oder FGFR2-Genveränderungen13; die Phase-2-Studie RAGNAR ( NCT04083976 ) zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von erdafitinib bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren, unabhängig von der Krebsart oder der Tumorlokalisation (tumordiagnostisch), angetrieben durch FGFR1-4-Veränderungen14; und die Phase-1-Studie ( NCT05316155 ), in der erdafitinib bei Patienten mit nicht-muskelinvasivem oder muskelinvasivem Blasenkrebs mit ausgewählten FGFR-Veränderungen untersucht wird. Die Verabreichung erfolgt über das intravesikale TARIS-Arzneimittelsystem (TAR-210), das erdafitinib in der Blase freisetzen soll, um lokalisierten Blasenkrebs zu behandeln und gleichzeitig potenziell systemische Toxizitäten zu reduzieren.15

Im Jahr 2008 schloss Janssen Pharmaceutica NV eine exklusive weltweite Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Astex Pharmaceuticals zur Entwicklung und Vermarktung von erdafitinib.16

Über das Urothelkarzinom

Das Urothelkarzinom (UK), auch als Übergangszellkarzinom bekannt, entsteht in der innersten Auskleidung der Blase.17 Fast alle Blasenkarzinome – mehr als 90 Prozent – sind UK.18 Bis zu einer von fünf Patienten (20 Prozent), bei denen mUK diagnostiziert wird, weist eine genetische Veränderung des Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptors (FGFR) auf.2 FGFR sind eine Familie von Rezeptor-Tyrosinkinasen, die durch genetische Veränderungen in einer Vielzahl von Tumorarten aktiviert werden können, und diese Veränderungen können zu einem erhöhten Wachstum und Überleben der Tumorzellen führen.19 FGFR spielen eine Schlüsselrolle bei verschiedenen biologischen Prozessen wie Gewebereparatur, Entzündungsreaktion und Stoffwechsel.20 Fusionen oder Mutationen in den Genen, die FGFR kontrollieren (bekannt als FGFR1-4-Veränderungen), können zur Entwicklung und zum Fortschreiten bestimmter Krebsarten führen, indem sie das Wachstum und Überleben von Tumorzellen steigern.21 Patienten mit fortgeschrittenem Blasenkrebs, einschließlich FGFR-gesteuerter Tumore, haben eine schlechte Prognose, und der Bedarf an innovativen Therapien ist nach wie vor hoch.2,7 Die Fünf-Jahres-Überlebensrate für Patienten mit metastasiertem Blasenkrebs, der sich in entfernte Körperteile ausgebreitet hat, beträgt derzeit 8 Prozent.8

Über die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

Bei Janssen arbeiten wir an einer Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören. Wir sind die Pharmaunternehmen von Johnson & Johnson und arbeiten unermüdlich daran, diese Zukunft für Patienten auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen, indem wir Krankheiten mit Wissenschaft bekämpfen, den Zugang zu Medikamenten mit Einfallsreichtum verbessern und Hoffnungslosigkeit mit Herz heilen. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche der Medizin, in denen wir am meisten bewirken können: kardiovaskuläre Erkrankungen, Stoffwechsel- und Netzhauterkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten und Impfstoffe, Neurowissenschaften, Onkologie und pulmonale Hypertonie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.janssen.com/emea . Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/company/janssen-europe-middle-east für unsere neuesten Nachrichten. Janssen Pharmaceutica NV, die Janssen-Cilag GmbH und Janssen Research & Development, LLC sind Teil der Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung und den potenziellen Nutzen und die Behandlungswirkungen von erdafitinib und Cetrelimab. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Pharmaceutica NV, der Janssen-Cilag GmbH, Janssen Research & Development, LLC, und einer der anderen Janssen Pharmaceutical Companies und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Herausforderungen und Unsicherheiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Herstellung; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabemustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das am 1. Januar 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A. Risikofaktoren“ und in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-Q und anderen Unterlagen, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Kopien dieser Anmeldungen sind online unter www.sec.gov und www.jnj.com verfügbar oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Weder die Janssen Pharmaceutical Companies noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

