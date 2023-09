Janssen Presenta Una Solicitud De Autorización De Comercialización Ante La Agencia Europea Del Medicamento Para La Aprobación De Erdafitinib Como Tratamiento De Pacientes Con Cáncer Urotelial Localmente Avanzado O Metastásico Con Alteraciones Del FGFR

Pendiente de aprobación, el erdafitinib, un inhibidor oral de la tirosina cinasa panreceptor del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR), en fase de investigación y administrado una vez al día,1 se convertirá en la primera terapia dirigida contra las alteraciones,2 del FGFR en pacientes con carcinoma urotelial metastásico, uno de los cánceres más frecuentes en Europa3,4



La presentación se basa en los resultados del estudio de Fase 3 THOR, que se expusieron en una sesión de presentaciones de última hora en la Reunión Anual de la ASCO de junio de 20235

BEERSE, Bélgica, Sept. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson ha anunciado hoy la presentación de una solicitud de autorización de comercialización (MAA) ante la Agencia Europea del Medicamento (EMA) con el fin de obtener la aprobación de erdafitinib para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma urotelial (CU) localmente avanzado no resecable o metastásico, que presenten alteraciones genéticas susceptibles del receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR3), con progresión de la enfermedad durante o después de al menos una línea de tratamiento que contenga un inhibidor del receptor de muerte programada 1 (PD-1) o del ligando de muerte programada 1 (PD-[L]1).

Europa tiene una de las tasas de cáncer de vejiga más elevadas del mundo,4 con más de 203.000 pacientes diagnosticados sólo en 2020.3 El CU es la forma más frecuente,6 y hasta el 20 por ciento de los pacientes con CU metastásico (CUm) presentan alteraciones del FGFR.1 Los pacientes con CUm, incluidos los tumores impulsados por el FGFR, se enfrentan a un pronóstico especialmente desfavorable y la necesidad de terapias innovadoras sigue siendo elevada.7 Únicamente el ocho por ciento de las personas diagnosticadas en una fase tardía y metastásica sobrevivirán cinco años o más.2,8

«Para los pacientes con CU avanzada, incluidos los tumores impulsados por el FGFR, los resultados siguen siendo poco satisfactorios y las opciones de tratamiento son limitadas; por lo tanto, existe la necesidad de tratamientos novedosos y dirigidos», afirma Martin Vogel, Director Del Area Terapéutica De Oncología Para EMEA, Janssen-Cilag GmbH. «La perspectiva de introducir en el mercado enfoques innovadores y personalizados para los pacientes constituye para nosotros un gran estímulo, en nuestro esfuerzo por lograr que esta compleja enfermedad sea más abordable y, en última instancia, curable».

Esta MAA está respaldada por los datos de la Cohorte 1 del estudio aleatorizado, controlado, abierto y multicéntrico de Fase 3 THOR ( NCT03390504 ), que evalúa la eficacia y la seguridad del erdafitinib frente a la quimioterapia.9 El estudio cumplió su criterio de valoración principal de supervivencia global (SG), ya que los pacientes que recibieron erdafitinib alcanzaron una mediana de SG superior a un año en el corte de datos del análisis provisional preespecificado.5 En vista de que los resultados provisionales cumplían los criterios predefinidos de superioridad del tratamiento con erdafitinib sobre la quimioterapia, el comité independiente de supervisión de la seguridad de los datos recomendó detener el estudio y ofrecer a los pacientes asignados al azar a la quimioterapia la oportunidad de pasar al erdafitinib.5 El perfil de seguridad del erdafitinib observado en THOR fue coherente con el perfil de seguridad comunicado anteriormente del erdafitinib en el carcinoma urotelial metastásico (CUm).1,5 Estos datos fundamentales de THOR se presentaron en una sesión de presentaciones de última hora (resumen n.º LBA4619) en el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) de 2023.5

«Esta presentación, y el estudio en curso de Janssen sobre erdafitinib, refuerzan nuestro compromiso de ofrecer terapias dirigidas muy necesarias en las áreas de gran necesidad no cubierta, incluso para enfermedades tan devastadoras como el CU metastásico», señala el Kiran Patel, M.D., Vicepresidente De Desarrollo Clínico De Tumores Sólidos De Janssen Research & Development, LLC. «El erdafitinib ha demostrado resultados prometedores en el CU avanzado con alteración del FGFR, por lo que esta presentación es un paso esencial para mejorar los resultados de los pacientes en el futuro. El beneficio para la SG que hemos observado con erdafitinib también respalda la necesidad de realizar pruebas de biomarcadores para las alteraciones del FGFR en todos los pacientes con CU metastásico».

En abril de 2019, el erdafitinib recibió la aprobación acelerada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) como tratamiento dirigido para pacientes adultos con cáncer localmente avanzado o CUm con alteraciones genéticas susceptibles del FGFR3 o FGFR2 y que hayan progresado durante o después de al menos una línea de quimioterapia previa que contenga platino, incluso en los 12 meses siguientes a la quimioterapia neoadyuvante o adyuvante basada en el platino.10 El 29 de agosto, Janssen presentó una solicitud suplementaria de nuevo fármaco (sNDA, por sus siglas en inglés) a la FDA de EE. UU. con el fin de obtener la aprobación completa del erdafitinib en esta indicación basándose en la cohorte 1 del estudio de Fase 3 THOR.

Acerca de THOR

THOR ( NCT03390504 ) es un estudio de Fase 3, aleatorizado, abierto y multicéntrico que evalúa la eficacia y la seguridad de erdafitinib.9 Todos los pacientes incluidos en el estudio tenían CU metastásico o irresecable, con alteraciones seleccionadas en el gen del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR, por sus siglas en inglés), y mostraron progresión de la enfermedad durante o después de una o dos líneas de tratamiento previas.9 El estudio comparó el erdafitinib en dos cohortes; erdafitinib frente a la quimioterapia de tratamiento estándar (a elección de los investigadores, docetaxel o vinflunina) tras al menos una línea de tratamiento que incluyera un agente anti-PD-(L)1 (cohorte 1); y erdafitinib frente a pembrolizumab tras un tratamiento previo que no contuviera un agente anti-PD-(L)1 (cohorte 2).9 El ensayo consta de una fase de selección, una fase de tratamiento (desde la aleatorización hasta la progresión de la enfermedad, la toxicidad intolerable, la retirada del consentimiento o la decisión del investigador de interrumpir el tratamiento) y un seguimiento posterior al tratamiento (desde el final del tratamiento hasta la muerte de los participantes, la retirada del consentimiento o la finalización del estudio perdido para el seguimiento de la cohorte respectiva, lo que ocurra primero).9 Está previsto un periodo de ampliación a largo plazo una vez que se alcance la fecha de corte clínico para el análisis final de cada cohorte y los pacientes elegibles sigan beneficiándose de la intervención del estudio.9 El criterio de valoración principal del estudio es la supervivencia global (SG); la supervivencia libre de progresión (SLP), la tasa de respuesta objetiva (TRO), la duración de la respuesta (DDR), los resultados referidos por los pacientes, la seguridad y la farmacocinética (FC) son criterios de valoración secundarios.9

Los resultados de la Cohorte 1 se presentaron en la reunión anual de la ASCO de 20235 celebrada a principios de este año; los resultados de la Cohorte 2 se presentarán en una próxima reunión médica.

Acerca del erdafitinib

El erdafitinib es un inhibidor oral de la tirosina cinasa panreceptor del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR) que se administra una vez al día11 y que está siendo evaluado por Janssen Research & Development en ensayos clínicos de fase 2 y 3 en pacientes con cáncer urotelial avanzado.5,12-14

Además del estudio de Fase 3 THOR, el erdafitinib se está estudiando en el estudio de Fase 2 THOR-2/BLC2003 ( NCT04172675 ) que evalúa el erdafitinib frente a la quimioterapia intravesical elegida por el investigador en participantes que recibieron Bacilo de Calmette-Guérin y recidivaron con cáncer de vejiga no músculo-invasivo de alto riesgo;12 el estudio de Fase 1b/2 NORSE ( NCT03473743 ) de erdafitinib en combinación con cetrelimab en pacientes con cáncer localmente avanzado o CU metastásico y alteraciones de los genes FGFR3 o FGFR2;13 el estudio de Fase 2 RAGNAR ( NCT04083976 ) que evalúa la seguridad y eficacia del erdafitinib en pacientes con tumores sólidos avanzados, independientemente del tipo de cáncer o de la localización del tumor (tumor-agnóstico), provocados por alteraciones del FGFR1-4;14 el estudio de Fase 1 ( NCT05316155 ) que investiga el erdafitinib en pacientes con cáncer de vejiga no músculo-invasivo o músculo-invasivo con alteraciones seleccionadas del FGFR, administrado mediante el sistema de administración intravesical de fármacos TARIS (TAR-210), diseñado para liberar erdafitinib en la vejiga con el fin de tratar el cáncer de vejiga localizado, al tiempo que se reducen potencialmente las toxicidades sistémicas.15

En 2008, Janssen Pharmaceutica NV firmó un acuerdo mundial exclusivo de licencia y colaboración con Astex Pharmaceuticals para desarrollar y comercializar el erdafitinib.16

Acerca del carcinoma urotelial

El carcinoma urotelial (CU), también conocido como carcinoma de células de transición, se origina en el revestimiento más interno de la vejiga.17 Prácticamente la totalidad de los cánceres de vejiga —más del 90 por ciento— son CU.18 Hasta uno de cada cinco pacientes (20 por ciento) diagnosticados de CU metastásico presenta una alteración genética del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR).2 Los FGFR son una familia de receptores tirosina quinasas que pueden activarse por alteraciones genéticas en diversos tipos de tumores, y estas alteraciones pueden conducir a un aumento del crecimiento y la supervivencia de las células tumorales.19 Los FGFR desempeñan un papel clave en varios procesos biológicos, como la reparación de tejidos, la respuesta inflamatoria y el metabolismo.20 Las fusiones o mutaciones en los genes que controlan los FGFR (conocidas como alteraciones FGFR1-4) pueden provocar el desarrollo y la progresión de ciertos cánceres al aumentar el crecimiento y la supervivencia de las células tumorales.21 Los pacientes con CU avanzado, incluidos los tumores impulsados por FGFR, se enfrentan a un mal pronóstico y la necesidad de terapias innovadoras sigue siendo elevada.2,7 La tasa de supervivencia a cinco años de los pacientes con cáncer de vejiga metastásico que se ha extendido a partes distantes del cuerpo es actualmente del 8 por ciento.8

Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson

En Janssen, estamos creando un futuro en el que la enfermedad sea cosa del pasado. Somos las compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson y trabajamos incansablemente para hacer que ese futuro sea una realidad para los pacientes de todo el mundo que combaten enfermedades con ayuda de la ciencia, para mejorar el acceso con ingenio y para curar la desesperanza con el corazón. Nos centramos en áreas de la medicina donde podemos marcar la mayor diferencia: cardiovascular, metabolismo y retina, inmunología, enfermedades infecciosas y vacunas, neurociencia, oncología e hipertensión pulmonar.

Más información en www.janssen.com/emea . Síganos en www.linkedin.com/company/janssen-europe-middle-east para conocer las últimas novedades. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag GmbH y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 sobre el desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento de erdafitinib y cetrelimab. Se advierte al lector que no debe basarse en estas declaraciones prospectivas. Dichas proyecciones están basadas en las expectativas actuales de futuros eventos. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag GmbH, Janssen Research & Development, LLC, de cualquier otra Janssen Pharmaceutical Companies y/o de Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres incluyen, aunque no de forma excluyente, desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y desarrollo de productos, incluyendo la incertidumbre del éxito clínico y de la obtención de las autorizaciones reglamentarias; la incertidumbre del éxito comercial; dificultades en la fabricación y retrasos; competencia, incluyendo avances tecnológicos, nuevos productos y patentes conseguidos por los competidores; desafíos a las patentes; preocupaciones sobre la eficacia o seguridad del producto que resulten en retiradas del producto o acciones reguladoras; cambios en el comportamiento o pautas de gasto de los compradores de productos y servicios sanitarios; cambios en las leyes y normativas aplicables, que incluyan reformas sanitarias globales; y tendencias hacia una contención de los costes en salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores puede encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson’ en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 1 de enero de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» y «Item 1A. Factores de riesgo», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson presentados en el Formulario 10-Q, y otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en www.sec.gov, www.jnj.com o previa solicitud a Johnson & Johnson. Ninguna de las Janssen Pharmaceutical Companies ni Johnson & Johnson se compromete a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros. o previa solicitud a Johnson & Johnson. Ninguna de las Janssen Pharmaceutical Companies ni Johnson & Johnson se compromete a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

