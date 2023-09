Novotech et Endpoints News présentent leur webinaire : « Clinical Trials in China: Unlocking the Potential of Advanced Therapies »

BOSTON, 12 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales, a annoncé aujourd'hui un webinaire avec un panel d'experts intitulé Clinical Trials in China: Unlocking the Potential of Advanced Therapies.



Novotech collabore avec Endpoints News pour accueillir conjointement ce webinaire.

Le webinaire examinera la manière dont la focalisation de la Chine sur les innovations et collaborations de pointe attire des entreprises de biotechnologie internationales cherchant à débloquer le potentiel de thérapies avancées, notamment l'immuno-oncologie, les vaccins, les thérapies cellulaires et géniques, ainsi que l'ARN.

La Chine totalisait 27,7 % de l'activité d'essais cliniques mondiale en 2022, d'après GlobalData.

Le panel parlera également des avantages significatifs que la Chine offre aux entreprises de biotechnologie en stade clinique, y compris mais sans s'y limiter : un fort appétit de la part de sponsors étrangers pour mener des essais, une plus faible densité d'essais et un faible risque d'essais concurrents, de vastes groupes de patients, des taux élevés de recrutement de patients, un nombre élevé de chercheurs actifs et des voies réglementaires efficaces.

Webinaire

Date : 13 septembre 2023

Heure : 11h00 - 12h00 (EDT)

INSCRIVEZ-VOUS ICI

Les leçons clés du webinaire incluront l'environnement actuel des essais cliniques de la Chine, le potentiel commercial et les avantages spécifiques qu'elle offre pour mener des essais cliniques dans le domaine des thérapies avancées.

Parmi les sujets abordés, on peut citer :

Quelles sont les forces de la Chine dans les thérapies avancées ?

Quels sont les défis potentiels de la conduite d'essais cliniques dans le domaine des thérapies avancées en Chine ?

Quelles sont les opportunités actuelles et futures pour les entreprises biopharmaceutiques ?



Parmi le panel d'experts, on peut citer :

YI ZHANG

DIRECTEUR, CENTRE DE THÉRAPIE CELLULAIRE BIOLOGIQUE, PREMIER HÔPITAL AFFILIÉ DE L'UNIVERSITÉ DE ZHENGZHOU

DIRECTEUR, CENTRE DE THÉRAPIE CELLULAIRE BIOLOGIQUE, PREMIER HÔPITAL AFFILIÉ DE L'UNIVERSITÉ DE ZHENGZHOU ANGELA MEN

DIRECTRICE MÉDICALE, ZHEJIANG HAICHANG BIOTECH CO., LTD

DIRECTRICE MÉDICALE, ZHEJIANG HAICHANG BIOTECH CO., LTD XIAOYE HE

DIRECTEUR DU SERVICE MÉDICAL ET DE PHARMACOVIGILANCE, NOVOTECH CHINA

DIRECTEUR DU SERVICE MÉDICAL ET DE PHARMACOVIGILANCE, NOVOTECH CHINA CHARLEY SHA

DIRECTEUR DES AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES, NOVOTECH CHINA

DIRECTEUR DES AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES, NOVOTECH CHINA MODÉRATEUR

ARSALAN ARIF

FONDATEUR ET ÉDITEUR, ENDPOINTS NEWS



Novotech compte plus de 3 000 employés repartis dans 25 zones géographiques et 34 bureaux, notamment en Grande Chine, en Corée du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et en Europe.

La CRO propose aux entreprises biotechnologiques une suite unique et inégalée de services de phase précoce à tardive à travers l'Europe et les États-Unis, avec une base en Asie-Pacifique, où la société s'est forgée la réputation de fournir des essais cliniques accélérés de haute qualité.

Reconnue pour ses contributions à la pointe du secteur, Novotech s'est vue décerner de nombreuses récompenses prestigieuses, parmi lesquelles le Prix du leadership d'une CRO 2023 et le Prix d'excellence des essais cliniques en thérapie cellulaire et génique en Asie-Pacifique 2022. De plus, la société a remporté le Prix de la société de recherche contractuelle de l'année en Asie-Pacifique. Son engagement en matière de collaboration se reflète dans les 50 accords de partenariat d'avant-garde qu'elle a signés au cours des trois dernières années.

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Fondée en 1997, Novotech est reconnue au niveau international en tant que principale organisation de recherche contractuelle (CRO) centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales. La Société est une CRO clinique dotée de laboratoires, d'installations de phase I, de services de conseils sur le développement de médicaments et d'une expertise réglementaire. Elle a acquis de l'expérience dans plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de la phase I à la phase IV et des études de bioéquivalence. Novotech compte plus de 3 000 employés dans le monde répartis dans 34 bureaux. Novotech est positionnée pour servir de partenaire et d'alliée auprès de sponsors biotechnologiques, biopharmaceutiques et pharmaceutiques qui mènent des essais cliniques en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe.

Pour tout complément d'information, veuillez cliquer sur le lien suivant : Novotech CRO