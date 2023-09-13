CertiK重磅推出SkyInsights：改变Web3货币合规性和风险管理的革命性安全工具

Singapore, Sept. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为Web3智能合约和区块链安全领域的领军企业，CertiK今日正式宣布推出安全工具SkyInsights。SkyInsights旨在满足Web3企业和利益相关者对Web3合规性和风险管理方面的迫切需求，也彰显了CertiK对提升整个行业安全和透明度标准的承诺。其发布正值反洗钱以及打击资助恐怖主义法规政策日益收紧之际，全球对SkyInsights等合规风控工具的需求比以往都更加明确。

SkyInsights通过CertiK庞大的实时数据库——超过20亿个钱包地址、智能合约标签以及150多个不同的标签类别增强了风险洞察力，协助用户全方位了解交易风险和交易对手风险。早在DeFi等术语成为主流之前，CertiK就已着手收集关键数据、标记钱包、检测安全事件并发布实时预警。



随着SkyInsights的推出，这一庞大的数据库将为Web3合规性重新定义标准。该平台具备业内领先的完善钱包筛选功能，让用户能以前所未有的方式深入了解自己的交易。对于正在承担Web3资产风险的企业来说，SkyInsights是不可或缺的，它提供了有效管理交易和交易对手风险所需的清晰度和控制力。



该平台与CertiK的一系列端到端安全解决方案完美融合，再次印证了CertiK以端到端安全为中心的战略和愿景。要实现实质性的Web3合规性，就必须全面了解Web3堆栈的各个层面。这包括协议基于的智能合约、与之交互的钱包地址，以及需要时刻监控的链上交易活动。



SkyInsights是全方位的交易监控软件，它不仅能识别潜在问题，还能提供实用的可操作见解以便迅速解决问题。它会自动生成审计跟踪，升级只需一键点击。有了SkyInsights，Web3合规性就从一个需要逐项勾选的规范清单转变为一个简化的流程，保护了那些暗含Web3货币风险的企业并加强了行业的诚信度。通过利用CertiK先进的安全事件监测和分析专业技术，以及实时数据库更新，SkyInsights可确保发出准确且及时的安全预警。



CertiK首席运营官Jason Cao强调：“SkyInsights的推出再次证明了CertiK致力于为Web3安全领域树立行业标杆的决心。通过这款功能强大的Web3货币风险管理和合规工具，我们将不仅仅停留在对行业需求做出反应，而是可以通过积极主动的方式保护Web3的未来。”



BitMart作为首家采用CertiK风险筛查和交易检测产品SkyInsights的交易平台，将通过此合作充分利用SkyInsights平台的综合风险和合规管理系统，以协助用户作出更为明智的决策。



此外，BitMart与CertiK还将共同推进冻结资产请求（FreezeAssetRequest）技术标准、探索数据标注（datalabelling）标准和标准化信息交互流程等，致力于提升数据的准确性和覆盖范围，以推动Web3行业的安全和健康发展。



BitMart创始人兼CEO Sheldon Xia表示：“通过整合SkyInsights平台提供的交易监控和实时警报数据，我们将为用户提供更透明、更可信的合规风控信息。我们希望通过引入以CertiK为代表的第三方权威安全平台，进一步增强交易生态的安全性，并扩大BitMart在整个行业中的影响力。”



自2022年以来，CertiK已检测到1100多起安全事件，这些事件涉及的资产损失总额高达48亿美元。通过CertiK庞大的数据库资源，我们的SaaS安全产品解决方案已主动监控并跟踪了超过20亿个钱包和智能合约地址，为近1.2万个项目提供了实时而全面的安全趋势评估。迄今为止，CertiK已完成了超过4100个Web3项目的审计， 挖掘了近7万个代码漏洞，保护了近3700亿美元的数字资产免受损失。



SkyInsights是CertiK构建一个更安全透明Web3世界的愿景的最新展现。该平台使Web3企业可以专注于各自的核心业务，使其能够积极推动这个充满活力的行业不断发展，同时确保其合规性需求得到满足。

关于CertiK

作为Web3安全领域的先驱，CertiK利用目前最先进的形式化验证技术、AI审计技术以及安全专家人工审计，通过扫描及监控区块链协议和智能合约，保证其安全性。CertiK由耶鲁大学和哥伦比亚大学的两位教授于2018年创立，以守护Web3世界为使命，CertiK致力于通过将学术界尖端创新技术延伸至业界，使得企业任务关键型软件及应用能够在足够安全和正确的环境下构建。



作为区块链安全领域发展最快、最值得信赖的机构之一，CertiK 是Web3安全赛道真正的领军者。迄今为止，CertiK已完成了超过4100个Web3项目的审计， 挖掘了近7万个代码漏洞，保护了近3700亿美元的数字资产免受损失。合作客户包括 Aptos、Ripple、Sandbox、Polygon、BNB Chain和TON等业内众头部项目。

CertiK投资机构包括Insight Partners、红杉资本、Tiger Global、Coatue Management、Lightspeed、Advent International、软银愿景基金、高瓴创投、高盛、Coinbase Ventures、Binance、顺为资本、IDG 资本、Wing、联想之星、丹华资本以及其他各行业领导者。

