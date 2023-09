„INVL Technology“ valdomų įmonių naujienos: „Novian“ pirmojo pusmečio pajamos padidėjo 27,6 proc. – iki 18,5 mln. eurų

Programavimo ir IT infrastruktūros paslaugų grupės „Novian“ agreguotos pajamos šių metų pirmąjį pusmetį siekė 18,5 mln. eurų ir, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 27,6 proc. Grupės EBITDA šiuo laikotarpiu buvo 0,2 mln. eurų ir atitinkamai padidėjo 25,9 proc. Veiklos nuostolis siekė 0,3 mln. eurų ir išliko tokiame pačiame lygyje, kaip ir pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Šių metų pirmąjį pusmetį „Novian“ grupės įmonės 12,3 mln. eurų arba 67 proc. pajamų gavo Lietuvoje – ši suma, lyginant su 2022 m. pirmuoju pusmečiu, padidėjo 11,8 proc. Pajamos užsienio šalyse siekė 6,2 mln. eurų ir atitinkamai augo 77,3 proc. Bendra grupės veiklos geografija šiemet apėmė 32 šalis.

„Šių metų pirmąjį pusmetį išplėtėme „Novian“ atstovavimą – prisijungus Ruandos bendrovei, grupės įmonių biurai veikia ne tik Europos šalyse, bet ir Afrikoje. Laikotarpis išsiskyrė ir pajamų augimu už Lietuvos ribų – prie to didele dalimi prisidėjo pabaigtas aukšto našumo platformų diegimo projektas Pietų Afrikos šalyse“, - sakė „Novian“ direktorius Evaldas Rėkus. Pasak jo, ateityje grupei naujų perspektyvų suteiks ne tik geografinė „Novian“ plėtra, bet ir pradedami projektai gynybos bei kitose srityse.

Vertinant strategines „Novian“ veiklos sritis, ataskaitiniu laikotarpiu programavimo bendrovės koncentravosi į Lietuvos viešojo sektoriaus skaitmenizacijos projektus mokesčių, apskaitos srityse. Taip pat bus pradėti finansavimą gavę Europos gynybos fondo projektai, kurių konsorciumuose dalyvauja bendrovė „Elsis PRO“. Projektu SESIOP siekiama prisidėti prie karinių oro valdymo sistemų sąveikos gerinimo, o projekto ODIN’S EYE II metu bus kuriama išankstinio įspėjimo apie balistinių raketų grėsmę sistema.

Aukšto našumo ir debesų kompiuterijos platformų srities augimui didelės įtakos turėjo šių metų pradžioje pabaigtas projektas Pietų Afrikos šalyse. Jis leis sparčiau ir tiksliau sudaryti orų prognozes, geriau pasirengti klimato kaitos keliamiems iššūkiams. Projekto metu Botsvanoje baigti diegti klimato kaitos ir orų prognozei skirti aukšto našumo skaičiavimo (HPC) telkiniai, o kitose Pietų Afrikos plėtros bendrijos šalyse – duomenų surinkimo ir ankstyvojo pranešimo apie grėsmes (angl. early warning) platformos. „Aktyviai pristatome HPC galimybes klimato stebėjimo srityje pasaulio mastu“, - sakė „Novian Technologies“ generalinis direktorius Gytis Umantas.

Skaitmeninimo srityje buvo vykdomi struktūriniai pokyčiai. Metų viduryje pasikeitė bendrovių „Zissor“ ir „Andmevara SRL“ vadovai, o liepą „Novian“ skaitmeninimo paslaugų įmones sujungė bendrovė „Novian Technologies“, vidaus sandoriu įsigijusi Norvegijoje esančios bendrovės „Zissor“ akcijas. Taip pat, siekiant didesnio efektyvumo, buvo peržiūrimi skaitmeninimo procesai, paslaugų funkcionalumai.

Tarp pasikartojančių paslaugų toliau dominavo IT priežiūros projektai. Taip pat per šį laikotarpį išsiskyrė tokie IT infrastruktūros paslaugų projektai kaip šiemet Lietuvos banke baigta kurti modernių aplikacijų kūrimo platforma ar Lietuvos Registrų centre pradėta diegti moderni aplikacijų valdymo sistema.

„Novian“ grupę sudaro Lietuvos bendrovės „Novian Technologies“, „Novian Systems“ ir „Elsis PRO“, Estijos „Novian Eesti“, Moldovos „Andmevara“, Norvegijos „Zissor“, Ruandos „Norway Registers Development Rwanda“. „Novian“ grupė priklauso investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovei „INVL Technology“.

