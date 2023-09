Bavarian Nordic tildelt yderligere kontrakt om levering af koppevacciner til strategisk lager i EU

KØBENHAVN, Danmark, 13. september 2023 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har indgået yderligere en kontrakt til en værdi af mere end EUR 11 mio. på levering af MVA-BN® koppevacciner til rescEU, et strategisk beredskab hørende under den Europæiske Union (EU).

Denne kontrakt følger en initialordre modtaget i juni 2023 og vil også blive leveret i 2024. Vaccinerne vil blive oplagret i et andet EU-land og vil dermed øge EU’s evne til at reagere over for biologiske trusler og nødsituationer i fremtiden ved hurtig udrulning af medicinske modforanstaltninger i nødsituationer til EU’s medlemslande samt øvrige lande, der deltager i EU-civilbeskyttelsesmekanismen.

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “Vi er begejstrede over at forsætte vores støtte til EU's initiativ om at opbygge et lager af koppevacciner på tværs af Europa. Hvor vores partnerskab med EU’s Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet (HERA) har været fokuseret på at imødegå den umiddelbare risiko i forbindelse med mpox-udbruddet i 2022, så styrker disse seneste kontrakter med rescEU det langsigtede beredskab samt evnen til at imødegå fremtidige sundhedskriser. Ordren i dag bekræfter en igangværende efterspørgsel, men også overgangen til lageropbygning til fremtidige udbrud, hvilket vi ser som en voksende trend hos andre lande og organisationer.”

Om koppevaccinen

MVA-BN eller Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (markedsført som IMVANEX® i Europa, JYNNEOS® i USA og IMVAMUNE® i Canada) er en ikke-replikerende koppevaccine udviklet i samarbejde med den amerikanske regering for at sikre levering af en koppevaccine til hele befolkningen, inklusive immunkompromitterede personer, som ikke anbefales vaccination med traditionelle replikerende koppevacciner. I tillæg til kopper er vaccinen godkendt til brug mod abekopper i USA, Canada og EU som den eneste vaccine, der har opnået denne til dato.

Om rescEU

RescEU er en del af EU's civilbeskyttelsesmekanisme, der er etableret af Europa-Kommissionen for at beskytte borgere mod katastrofer og håndtere nye risici. Det omfatter blandt andet bl.a. lagre af medicinske modforanstaltninger, der kan indsættes til at imødegå kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare risici.

Læs mere: https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/resceu_en .

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering, og har en stærk produktportefølje af rejsevacciner samt vacciner mod endemiske sygdomme. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

