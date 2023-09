JANSSEN PRESENTA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO ALL'AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI CHIEDENDO L'APPROVAZIONE DI ERDAFITINIB PER IL TRATTAMENTO DI PAZIENTI AFFETTI DA CANCRO UROTELIALE LOCALMENTE AVANZATO O METASTATICO CON ALTERAZIONI FGFR SENSIBILI

In attesa di approvazione, erdafitinib, un inibitore tirosina chinasi del recettore del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR) sperimentale somministrato per via orale una volta al giorno,1 diventerà la prima terapia mirata alle alterazioni dell'FGFR2 nei pazienti con carcinoma uroteliale metastatico, uno dei tumori più comuni in Europa3,4

La presentazione si basa sui risultati dello studio THOR di Fase 3, che sono stati presentati in una sessione di presentazione tardiva al congresso annuale dell'ASCO del 2023 in giugno5

BEERSE, Belgio, Sept. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le società farmaceutiche Janssen di Johnson & Johnson hanno annunciato oggi la presentazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (MAA) all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) per ottenere l'approvazione di erdafitinib per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma uroteliale (UC) localmente avanzato, non resecabile o metastatico, che presenta alterazioni genetiche suscettibili al recettore 3 del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR3), con progressione della malattia durante o dopo almeno una linea di terapia contenente un inibitore del recettore 1 della morte programmata (PD-1) o del ligando 1 della morte programmata (PD-[L]1).

L'Europa ha uno dei tassi di cancro della vescica più alti al mondo,4 con oltre 203.000 pazienti diagnosticati solo nel 2020.3 Il carcinoma uroteliale è la forma più comune,6 e fino al 20 percento dei pazienti con UC metastatico (mUC) presenta alterazioni FGFR.1 I pazienti con mUC, compresi i tumori FGFR-driven, si trovano ad affrontare una prognosi particolarmente sfavorevole e la necessità di terapie innovative rimane elevata.7 Solo l'8 percento delle persone diagnosticate in stadio metastatico tardivo sopravviverà per cinque anni o più.2,8

“Per i pazienti con carcinoma uroteliale avanzato, compresi i tumori FGFR-driven, i risultati rimangono scarsi e le opzioni di trattamento sono limitate; pertanto, vi è la necessità di terapie nuove e mirate”, ha affermato Martin Vogel, Responsabile dell’area Terapeutica Oncologica dell’EMEA, Janssen-Cilag GmbH. “Siamo entusiasti della prospettiva di portare sul mercato approcci innovativi e personalizzati per i pazienti mentre lavoriamo verso il nostro obiettivo più ampio di rendere questa malattia complessa una condizione più gestibile e, in definitiva, curabile”.

Questa autorizzazione all'immissione in commercio è supportata dai dati della coorte 1 dello studio THOR di Fase 3 randomizzato, controllato, in aperto e multicentrico (NCT03390504), che valuta l'efficacia e la sicurezza di erdafitinib rispetto alla chemioterapia.9 Lo studio ha raggiunto il suo endpoint primario di sopravvivenza globale (OS), dove i pazienti che hanno ricevuto erdafitinib hanno raggiunto un'OS mediana di oltre un anno al cut-off dei dati dell'analisi provvisoria prespecificata.5 Poiché i risultati provvisori soddisfacevano i criteri predefiniti di superiorità del trattamento con erdafitinib rispetto alla chemioterapia, il comitato indipendente di monitoraggio della sicurezza dei dati ha raccomandato che lo studio venga interrotto e ai pazienti randomizzati alla chemioterapia venga offerta l’opportunità di passare a erdafitinib.5 Il profilo di sicurezza di erdafitinib osservato nello studio THOR è stato coerente con il profilo di sicurezza di erdafitinib precedentemente riportato nel carcinoma uroteliale metastatico (mUC).1,5 Questi dati cardine di THOR sono stati presentati in una sessione di presentazione tardiva (Abstract n.LBA4619) al congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO) del 2023.5

"Questa presentazione, e lo studio in corso da parte di Janssen su erdafitinib, rafforzano il nostro impegno a fornire terapie mirate tanto necessarie nelle aree con elevati bisogni insoddisfatti, comprese malattie devastanti come l’UC metastatico", ha affermato Kiran Patel, MD, Vice Presidente, Sviluppo Clinico, Tumori Solidi, Janssen Ricerca e sviluppo, LLC. “Erdafitinib ha dimostrato risultati promettenti nel carcinoma urotelialeavanzato, alterato da FGFR, rendendo questa presentazione un passo fondamentale verso il miglioramento dei risultati futuri per i pazienti. Il beneficio in termini di OS che abbiamo osservato con erdafitinib supporta anche la necessità di testare i biomarcatori per le alterazioni FGFR in tutti i pazienti con carcinoma uroteliale metastatico”.

Nell'aprile 2019, erdafitinib ha ricevuto dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense l'approvazione accelerata come terapia mirata per pazienti adulti con mUC localmente avanzato o con alterazioni genetiche suscettibili FGFR3 o FGFR2 e che sono progredite durante o dopo almeno una linea di precedente chemioterapia contenente platino, incluso entro 12 mesi di chemioterapia neoadiuvante o adiuvante contenente platino.10 Il 29 agosto, Janssen ha presentato una domanda supplementare per un nuovo farmaco (sNDA) alla FDA statunitense chiedendo la piena approvazione di erdafitinib in questa indicazione sulla base della Coorte 1 di lo studio THOR di Fase 3.

#FINE#

Informazioni su THOR

THOR ( NCT03390504 ) è uno studio multicentrico randomizzato, in aperto, di Fase 3 che valuta l'efficacia e la sicurezza di erdafitinib.9 Tutti i pazienti inclusi nello studio presentavano carcinoma uroteliale metastatico o non resecabile, con alterazioni genetiche FGFR selezionate e hanno mostrato progressione della malattia durante o dopo una o due precedenti linee di trattamento.9 Lo studio ha confrontato erdafitinib in due coorti; erdafitinib rispetto alla chemioterapia standard (scelta dello sperimentatore tra docetaxel o vinflunina) dopo almeno una linea di trattamento comprendente un agente anti-PD-(L)1 (Coorte 1); ed erdafitinib rispetto a pembrolizumab dopo un precedente trattamento non contenente un agente anti-PD-(L)1 (Coorte 2).9 La sperimentazione consiste in una fase di screening, una fase di trattamento (dalla randomizzazione fino alla progressione della malattia, tossicità intollerabile, sospensione del consenso o decisione dello sperimentatore di interrompere il trattamento) e un follow-up post-trattamento (dalla fine del trattamento alla morte dei partecipanti, alla revoca del consenso, alla perdita del completamento dello studio di follow-up per la rispettiva coorte, a seconda di quale evento si verifica per primo).9 È previsto un periodo di estensione a lungo termine dopo il raggiungimento della data limite clinica per l'analisi finale di ciascuna coorte e i pazienti idonei continueranno a beneficiare dell'intervento dello studio.9 L'endpoint primario dello studio è la sopravvivenza globale (OS); la sopravvivenza libera da progressione (PFS), il tasso di risposta obiettiva (ORR), la durata della risposta (DOR), gli esiti riferiti dal paziente, la sicurezza e la farmacocinetica (PK) sono endpoint secondari.9

I risultati della Coorte 1 sono stati presentati al Congresso annuale dell’ASCO del 20235 all’inizio di quest’anno; i risultati della Coorte 2 saranno presentati in un prossimo incontro medico.

Informazioni su Erdafitinib

Erdafitinib è un inibitore orale della tirosina chinasi del recettore del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR) somministrato una volta al giorno11 in Fase di valutazione da Janssen Research & Development in studi clinici di fase 2 e 3 in pazienti con cancro uroteliale avanzato.5,12-14

Oltre allo studio di Fase 3 THOR, erdafitinib è oggetto di studio nello studio di Fase 2 THOR-2/BLC2003 ( NCT04172675 ) che esamina erdafitinib rispetto alla chemioterapia intravescicale scelta dallo sperimentatore nei partecipanti che hanno ricevuto il Bacillus Calmette-Guérin e hanno avuto una recidiva di cancro alla vescica non muscolo-invasivo ad alto rischio;12 lo studio di Fase 1b/2 NORSE ( NCT03473743 ) su erdafitinib in combinazione con cetrelimab in pazienti con alterazioni del gene localmente avanzato o mUC e FGFR3 o FGFR2;13 lo studio di Fase 2 RAGNAR ( NCT04083976 ) che valuta la sicurezza e l'efficacia di erdafitinib in pazienti con tumori solidi avanzati, indipendentemente dal tipo di cancro o dalla localizzazione del tumore (tumorale-agnostico),guidato da alterazioni FGFR1-4;14 lo studio di Fase 1 ( NCT05316155 ) che ha valutato erdafitinib in pazienti con cancro della vescica non muscolo-invasivo o muscolo-invasivo con selezionate alterazioni FGFR, somministrato tramite il sistema di somministrazione intravescicale di farmaci TARIS (TAR-210), che è progettato per rilasciare erdafitinib nella vescica per trattare il cancro localizzato della vescica, riducendo potenzialmente le tossicità sistemiche.15

Nel 2008, Janssen Pharmaceutica NV ha stipulato un accordo di licenza e collaborazione esclusivo a livello mondiale con Astex Pharmaceuticals per sviluppare e commercializzare erdafitinib.16

Informazioni sul Carcinoma Uroteliale

Il carcinoma uroteliale (UC), noto anche come carcinoma a cellule transizionali, inizia nel rivestimento più interno della vescica.17 Quasi tutti i tumori della vescica, oltre il 90 percento, sono UC.18 Fino a un paziente su cinque (20 percento) con diagnosi di mUC presenta un'alterazione genetica del recettore del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR).2 Gli FGFR sono una famiglia di recettori tirosin chinasi che possono essere attivati ​​da alterazioni genetiche in una varietà di tipi di tumore e queste alterazioni possono portare ad un aumento della crescita e della sopravvivenza delle cellule tumorali.19 FGFR svolgono un ruolo chiave in diversi processi biologici tra cui la riparazione dei tessuti, la risposta infiammatoria e il metabolismo.20 Le fusioni o le mutazioni nei geni che controllano l'FGFR (note come alterazioni FGFR1–4) possono portare allo sviluppo e alla progressione di alcuni tumori aumentando la crescita delle cellule tumorali e sopravvivenza.21 Pazienti con UC in stadio avanzato,compresi i tumori FGFR driven, hanno una prognosi sfavorevole e la necessità di terapie innovative rimane elevata.2,7 Il tasso di sopravvivenza a cinque anni per i pazienti con cancro della vescica metastatico che si è diffuso a parti distanti del corpo è attualmente dell'8 percento.8

Informazioni sulle aziende farmaceutiche di Johnson & Johnson

In Janssen stiamo creando un futuro in cui le malattie apparterranno al passato. Siamo le aziende farmaceutiche del Gruppo Johnson & Johnson, che lavorano instancabilmente per rendere quel futuro una realtà per i pazienti di tutto il mondo, combattendo le malattie con la conoscenza scientifica, migliorando l'accesso con l'ingegno e curando la disperazione con il cuore. Ci concentriamo sulle aree della medicina in cui possiamo fare la maggiore differenza: patologie cardiovascolari, del metabolismo e della retina; immunologia; malattie infettive e vaccini; neuroscienze; oncologia; ipertensione polmonare.

Per maggiori informazioni, visitare www.janssen.com/emea . Seguiteci su www.linkedin.com/company/janssen-europe-middle-east per le nostre ultime notizie. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag GmbH e Janssen Research & Development, LLC fanno parte delle aziende farmaceutiche Janssen di Johnson & Johnson.

# # #

Avvertenze relative alle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene “dichiarazioni previsionali”, come definite nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995, relative allo sviluppo del prodotto, ai potenziali benefici e all'impatto terapeutico di erdafitinib and cetrelimab. Il lettore è invitato a non fare affidamento su queste dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative in merito a eventi futuri. Se le ipotesi sottostanti si rivelassero inesatte o si concretizzassero rischi o incertezze noti o sconosciuti, i risultati effettivi potrebbero variare in modo sostanziale rispetto alle aspettative e alle proiezioni di Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag GmbH, Janssen Research & Development, LLC, e di qualsiasi altra azienda farmaceutica Janssen e/o di Johnson & Johnson. I rischi e le incertezze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le sfide e le incertezze inerenti alla ricerca e allo sviluppo dei prodotti, compresa l'incertezza del successo clinico e dell'ottenimento delle approvazioni normative; l'incertezza del successo commerciale; le difficoltà e i ritardi di produzione; la concorrenza, compresi i progressi tecnologici, i nuovi prodotti e i brevetti conseguiti dai concorrenti; le contestazioni dei brevetti; i problemi di efficacia o di sicurezza dei prodotti che comportano richiami di prodotti o interventi normativi; i cambiamenti nel comportamento e nei modelli di spesa degli acquirenti di prodotti e servizi sanitari; le modifiche alle leggi e ai regolamenti applicabili, comprese le riforme sanitarie globali; e le tendenze al contenimento dei costi sanitari. Per un ulteriore elenco e una descrizione di questi rischi, incertezze e altri fattori si rimanda alla Relazione annuale di Johnson & Johnson sul Modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 1 gennaio 2023, comprese le sezioni intitolate “Nota precauzionale relativa alle dichiarazioni previsionali” e “Voce 1A. Fattori di rischio” e nelle successive relazioni trimestrali di Johnson & Johnson sul modulo 10-Q e in altri documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission. Copie di questi documenti sono disponibili online su http://www.sec.gov, www.jnj.com o possono essere richieste a Johnson & Johnson. Nessuna delle aziende farmaceutiche Janssen né Johnson & Johnson si impegna ad aggiornare alcuna dichiarazione previsionale a seguito di nuove informazioni o di eventi o sviluppi futuri.

# # #

Riferimenti

1 Loriot Y, et al. Erdafitinib in Locally Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma. N Engl J Med 2019; 381(4):338-348.

2 Montazeri K & Bellmunt J. Erdafitinib for the treatment of metastatic bladder cancer. Expert Review of Clinical Pharmacology. 2020;13(1):1-6.

3 Globocan 2020. Europe Cancer Factsheet. Disponibile all'indirizzo: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/908-europe-fact-sheets.pdf Ultimo accesso: Settembre 2023.

4 Wong MCS, et al. The global epidemiology of bladder cancer: a joinpoint regression analysis of its incidence and mortality trends and projection. Scientific Reports. 2018;8:1129.

5 Loriot Y, et al. Phase 3 THOR study: results of erdafitinib versus chemotherapy in patients with advanced or metastatic urothelial cancer with select fibroblast growth factor receptor alterations. Presentazione orale all'ASCO 2023

6 Cancer.net. Bladder cancer: introduction. Disponibile all'indirizzo: https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/introduction#:~:text=Urothelial%20carcinoma%20(or%20UCC)%20accounts,that%20line%20the%20urinary%20tract . Ultimo accesso: Settembre 2023.

7 Fernandez E, et al. Prognostic value and clinical significance of FGFR genomic alterations (GAs) in metastatic urothelial cancer patients. J Clin Med. 2022-11-15. 4483.

8 www.cancer.gov. (2023). Bladder Cancer Prognosis and Survival Rates - NCI. Disponibile all'indirizzo: https://www.cancer.gov/ types /bladder/survival . Ultimo accesso: Settembre 2023.

9 Clinicaltrials.gov. A Study of Erdafitinib Compared With Vinflunine or Docetaxel or Pembrolizumab in Participants With Advanced Urothelial Cancer and Selected Fibroblast Growth Factor Receptor (FGFR) Gene Aberrations (THOR). Disponibile all'indirizzo: A Study of Erdafitinib Compared With Vinflunine or Docetaxel or Pembrolizumab in Participants With Advanced Urothelial Cancer and Selected Fibroblast Growth Factor Receptor (FGFR) Gene Aberrations - Full Text View - ClinicalTrials.gov . Ultimo accesso: Settembre 2023.

10 US Food and Drug Administration. FDA approves first targeted therapy for metastatic bladder cancer. Disponibile all'indirizzo: FDA approves first targeted therapy for metastatic bladder cancer | FDA . Ultimo accesso: Settembre 2023.

11 Tabernero J, et al. Phase I dose-escalation study of JNJ-42756493, an oral pan-fibroblast growth factor receptor inhibitor, in patients with advanced solid tumours. J Clin Oncol. 2015;33:3401–3408.

12 Clinicaltrials.gov. A Study of Erdafitinib Versus Investigator Choice of Intravesical Chemotherapy in Participants Who Received Bacillus Calmette-Guérin (BCG) and Recurred With High Risk Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer (NMIBC). Disponibile all'indirizzo: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04172675?term=NCT04172675&draw=2&rank=1 Ultimo accesso Settembre 2023.

13 Clinicaltrials.gov. A Study of Erdafitinib in Participants With Metastatic or Locally Advanced Urothelial Cancer. Disponibile all'indirizzo: A Study of Erdafitinib in Participants With Metastatic or Locally Advanced Urothelial Cancer - Full Text View - ClinicalTrials.gov . Ultimo accesso: Settembre 2023.

14 Clinicaltrials.gov. A Study of Erdafitinib in Participants With Advanced Solid Tumors and Fibroblast Growth Factor Receptor (FGFR) Gene Alterations (RAGNAR). Disponibile all'indirizzo: A Study of Erdafitinib in Participants With Advanced Solid Tumors and Fibroblast Growth Factor Receptor (FGFR) Gene Alterations - Full Text View - ClinicalTrials.gov . Ultimo accesso: Settembre 2023.

15 Clinicaltrials.gov. Study of Erdafitinib Intravesical Delivery System for Localized Bladder Cancer. Disponibile all'indirizzo: https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05316155 . Ultimo accesso: Settembre 2023.

16 Astex Therapeutics Limited. Astex Announces New Drug Discovery Alliance with Janssen Pharmaceutica N.V. 2008. Disponibile all'indirizzo:https://astx.com/wp-content/uploads/2016/11/ASTX_News_2008_6_9_General_Releases.pdf. Ultimo accesso: Settembre 2023.

17 Tanaka M & Sonpavde G. Diagnosis and Management of Urothelial Carcinoma of the Bladder. Postgraduate Medicine. 2011;123(3):43-55.

18 Milojevic B, et al. Urothelial carcinoma: Recurrence and risk factors. J BUON. 2015;20(2):391-8.

19 Presta M et al. Fibroblast growth factors (FGFs) in cancer: FGF traps as a new therapeutic approach. Pharmacol Ther. 2017;179:171-187.

20 Xie Y, et al. FGF/FGFR signaling in health and disease. Sig Transduct Target Ther 5, 181 (2020). https://doi.org/10.1038/s41392-020-00222-7

21 Katoh M. Fibroblast growth factor receptors as treatment targets in clinical oncology. Nat Rev Clin Oncol. 2019;16(2):105-122.

CP-408913

Settembre 2023