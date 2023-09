Coop Pank AS sõlmis ühinemislepingu Coop Finants AS-iga. Coop Finants AS-i juhatuse volituste pikendamine

Coop Pank AS sõlmis täna notariaalse ühinemislepingu oma 100%-lise tütarettevõtja Coop Finants AS-iga. Ühinemise tulemusena Coop Finants AS lõppeb ning Coop Pank AS-ist saab Coop Finants AS-i õigusjärglane. Coop Finants AS-i põhitegevuseks on erinevate finantsteenuste pakkumine eraisikutele Eesti turul ning kaardimaksete vahendamine Coop Eesti kauplustes. Ühinemise eesmärk on lihtsustada Coop pangagrupi struktuuri (sealhulgas muuta klientide jaoks lihtsamaks ja arusaadavaks suhtlemist pangaga), kuid selle tulemusena ei muutu grupi konsolideeritud varade, õiguste ja kohustuste seis.



Ühinemisleping jõustub pärast Finantsinspektsioonilt ühinemisloa saamist ning ühinemine on plaanis eelduslikult lõpule viia 2024. aasta esimeses kvartalis. Ühinemisleping on lisatud käesolevale teatele. Ühinemisaruanne tehakse kättesaadavaks Börsi infosüsteemi kaudu viivitamatult pärast selle koostamist Coop Pank AS-i ja Coop Finants AS-i juhatuse liikmete poolt.

Samaaegselt ühinemise otsustamisega otsustas Coop Finants AS nõukogu pikendada seniste juhatuse liikmete Laura Tederi ja Jörgen Jõulu volitusi. Laura Tederi volitused Coop Finants AS-i juhatuse liikmena pikenevad kuni 30.06.2024 ning Jörgen Jõulu volitused kuni 31.01.2024.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 172 400 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:



Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: +372 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee





Manus