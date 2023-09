Harfang découvre du spodumène (lithium) dans des dykes de pegmatite à Serpent-Radisson, Eeyou Istchee Baie-James (Québec)

MONTRÉAL, 13 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. (“Harfang” ou la “Société”) (TSX-V : HAR) est heureuse d'annoncer que son équipe de terrain a découvert plusieurs sites contenant du spodumène dans des pegmatites de la partie est de la Propriété Serpent-Radisson (la « Propriété ») située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James (Québec). Cette découverte a eu lieu dès les premiers jours de la campagne d’exploration sur la Propriété qui est déjà connue pour son potentiel en or et en cuivre. Par conséquent, Harfang entend consacrer la majorité de ses efforts sur Serpent-Radisson pour le reste de la saison de prospection (Figures 1 et 2).



Faits saillants

Découverte de plusieurs dykes de pegmatite contenant jusqu’à 50% de cristaux de spodumène décrits à de nombreux endroits sur une distance de 1 kilomètre;

Champ de blocs contenant exclusivement des blocs de pegmatite à spodumène de forme angulaire et de dimensions métriques trouvé en aval glaciaire de l’affleurement de découverte;

La découverte a eu lieu dès le début du programme d’exploration sur la Propriété et les travaux de surface se poursuivront jusqu’à la fin de la saison de prospection.



Ian Campbell, président et chef de la direction, a commenté : « Nous sommes très heureux de l’annonce d’aujourd’hui qui représente l’une des toutes premières découvertes de pegmatite à spodumène depuis le début de la ruée vers le lithium à la Baie-James. Notre équipe a rapidement eu du succès car elle vient tout juste d’amorcer les travaux sur cette Propriété en raison du retard causé par l’interdiction d’accès en forêt en lien avec les récents feux. Il reste beaucoup de terrain à explorer. Depuis l'année dernière, nous avions l’impression que ce secteur avait un excellent potentiel pour la découverte de pegmatite LCT en raison de nos premiers résultats d'échantillonnage et du contexte géologique globalement favorable qui présente des similitudes avec celui des gisements de lithium de la Baie-James. Le secteur de la découverte renferme également plusieurs indices à haute teneur aurifère ainsi que la cible cuprifère Mista qui est prête à être forée. »

De pegmatites LCT à la découverte de spodumène

Le programme actuel confirme, pour la première fois, la présence d'importantes minéralisations en lithium dans des pegmatites en affleurements et dans des blocs erratiques. La minéralisation en lithium correspond à des cristaux de spodumène allongés, gris clair à verdâtre, de taille centimétrique jusqu'à 1,40 mètre de longueur. Le contenu en spodumène est très variable et atteint 50 % localement (Figures 3 à 6). À ce jour, la cartographie a confirmé que plusieurs dykes de pegmatite contiennent du spodumène à différents endroits répartis sur au moins 1 kilomètre. Harfang s’active à explorer les extensions de cette découverte avant que se termine la saison de prospection. Les pegmatites du secteur contiennent de la muscovite ainsi que des minéraux accessoires tels que la tourmaline, le grenat, l'apatite et le béryl. La quantité de béryl atteint localement 10 % dans les pegmatites des environs.

Le champ de blocs erratiques contenant du spodumène mesure environ 10 mètres sur 30 mètres et est situé à 30 mètres au sud-ouest de l'affleurement de découverte. Les blocs sont anguleux, ont une taille de l’ordre d’un mètre cube et sont exclusivement composés de pegmatite à spodumène (Figure 6). Harfang pense que ces blocs n’ont pas subi de transport glaciaire et qu’ils pourraient se trouver directement au-dessus de pegmatites à Lithium-Césium-Tantale (« pegmatites LCT ») dans le socle rocheux.

La campagne de terrain que Harfang vient d’amorcer sur Serpent-Radisson est la suite des travaux de reconnaissance réalisés dans l’est de la Propriété à l’été 2022 qui avaient comme objectif d’évaluer le potentiel lithinifère des pegmatites. Les échantillons ponctuels recueillis lors de cette campagne ont démontré que ces roches intrusives qui contiennent des teneurs très anormales en béryllium (jusqu'à 25 000 ppm), lithium (jusqu'à 1 420 ppm), césium (jusqu'à 998 ppm), tantale (jusqu'à 173 ppm), niobium (jusqu'à 278 ppm) et rubidium (jusqu'à 1 095 ppm) appartiennent à la catégorie des pegmatites LCT (voir le communiqué de presse du 5 octobre 2022).

L’équipe de terrain prélève actuellement des échantillons sur la Propriété. Les résultats analytiques seront divulgués lorsqu’ils seront disponibles.

Minéralisations polymétalliques dans l’est de Serpent-Radisson

Au fil des années, Harfang a découvert divers styles de minéralisation dans la partie est de la Propriété (Figure 2). Mista est l'indice le plus significatif de ce secteur ayant retourné jusqu'à 0,99 % Cu, 0,20 g/t Au et 7,7 g/t Ag sur 11,7 mètres de largeur (rainure). Cet indice correspond à un horizon d’arénite/wacke riche en quartz injecté par des veines de quartz qui a été cartographié en surface sur 350 mètres de longueur et qui coïncide avec une anomalie de chargeabilité obtenue lors d’un levé de polarisation provoquée. Selon ce levé, l’horizon minéralisé pourrait atteindre 700 mètres de longueur et sa partie ayant donné la plus haute chargeabilité, possiblement associée à une plus grande quantité de sulfures, se trouve sous les dépôts glaciaires.

De plus, le secteur contient de nombreux indices à haute teneur aurifère découverts par Harfang tels que Lawr (189 g/t Au, 200 g/t Ag et 1,7% Pb [échantillons choisis], et 9,79 g/t Au sur 1,25 m [en rainure]), Anaconda Ouest (117 g/t Au) et Couleuvre (38,40 g/t Au) (voir les communiqués de presse du 17 octobre 2019 et du 10 décembre 2019).

La récente découverte de lithium couplée aux indices d'or, de cuivre et d'argent déjà connus augmente considérablement le potentiel minéral de la partie orientale de Serpent-Radisson. Cette partie de la Propriété a fait l'objet de travaux de terrain limités, car le focus de la Société était auparavant orienté vers sa moitié ouest où la plupart des travaux d'exploration ont été menés depuis 2020 en raison de la découverte de tills et de sols riches en or et de nombreux indices aurifères associés.

La région d’Eeyou Istchee Baie-James, qui connaît une ruée vers l’exploration du lithium, est rapidement devenue une province lithinifère nord-américaine comparable à certains des plus grands districts mondiaux en raison de la présence de plusieurs gisements. La Propriété Serpent-Radisson de Harfang contient 988 claims totalisant 50 843 hectares et est située à proximité de la limite entre les sous-provinces de La Grande et d’Opinaca. Ce contexte représente un cadre géologique similaire à celui de la majorité des gisements de lithium de la Baie-James. Une première estimation récente des ressources par Patriot Battery Metals (« Patriot ») sur sa pegmatite CV5 (voir le communiqué de presse de Patriot daté du 30 juillet 2023) a donné des ressources présumées de 109,2 Mt à une teneur de 1,42 % Li 2 O avec une teneur de coupure de 0,40 %, établissant CV5 comme la plus grande ressource lithinifère contenue dans des pegmatites en Amérique.

Personne qualifiée

L’information technique dans ce communiqué de presse a été révisée et approuvée par François Huot, géologue professionnel et vice-président de l’exploration chez Harfang, qui est une personne qualifiée non indépendante pour la divulgation technique telle que définie par la Norme canadienne 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers.

À propos de Harfang Exploration inc.

Harfang Exploration inc. est bien financée avec approximativement 6,2 M de dollars en trésorerie en date du 1er septembre 2023 et est une société d’exploration minière axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

