Curia unterstützt die klinische Studie der Phase 1 von Replicate Bioscience mit einem neuartigen RNA-Impfstoff der nächsten Generation

Lieferung eines unter cGMP hergestellten Wirkstoffes unterstützt die klinische First-in-Human-Studie (Erstanwendung am Menschen) zu RBI-4000, einer neuartigen selbstreplizierenden RNA (srRNA)

September 13, 2023 09:00 ET | Source: Curia Global, Inc. Curia Global, Inc.

Albany, New York, UNITED STATES