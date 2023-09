Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Curia Mendukung Uji Klinis Fase 1 Vaksin RNA Generasi Terbaru dari Replicate Bioscience

Pasokan zat obat yang diproduksi di bawah cGMP mendukung uji klinis pertama pada manusia untuk RBI-4000, RNA baru yang mampu memperbanyak diri sendiri (srRNA)

September 13, 2023 09:00 ET | Source: Curia Global, Inc. Curia Global, Inc.

Albany, New York, UNITED STATES