Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Curia, 새로운 차세대 RNA 백신 개발하는 Replicate Bioscience의 1상 임상 지원

cGMP를 따라 제조한 원료 물질 공급으로 신형 자기복제 RNA(srRNA) RBI-4000의 첫 인간 대상 임상 연구 지원

September 13, 2023 09:00 ET | Source: Curia Global, Inc. Curia Global, Inc.

Albany, New York, UNITED STATES