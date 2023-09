Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Curia สนับสนุนการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 ของวัคซีน RNA รุ่นใหม่ของ Replicate Bioscience

การจัดหาสารตัวยาที่ผลิตภายใต้ cGMP ช่วยสนับสนุนการศึกษาทางคลินิกในมนุษย์เป็นครั้งแรกสำหรับ RBI-4000 ซึ่งเป็น RNA ที่จำลองตัวเองแบบใหม่ (srRNA)

September 13, 2023 09:00 ET | Source: Curia Global, Inc. Curia Global, Inc.

Albany, New York, UNITED STATES