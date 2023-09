SeedBlink s'associe à Promocrat pour développer des ressources pédagogiques et mieux préparer les start-ups à une levée de fonds

53 précieuses leçons pour les start-ups dans un livre blanc signé SeedBlink qui s'inspire de l'expérience de 6 000 entrepreneurs.

Des leaders de marché mettent en évidence la croissance du secteur technologique en Europe et les nouvelles tendances du financement pour les start-ups.

SeedBlink a co-investi avec succès dans plus d'une centaine de start-ups technologiques de plus de 15 pays, comme Dronamics, FlowX, DRUID, Alcatraz AI, Hunch et bien d'autres.

BUCAREST, Roumanie, 13 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeedBlink annonce un nouveau partenariat avec la prestigieuse agence de growth marketing Promocrat. Cette collaboration a pour ambition de former les fondateurs de start-ups et les préparer à l'apport de fonds. Dans cet objectif, ces derniers seront équipés d'une pléiade de supports gratuits et instructifs sur divers sujets comme le financement, les plans d'actionnariat salarié, le marketing, ou encore la transparence des relations avec les investisseurs.

Le projet s'inspire d'observations menées auprès de presque 6 000 entrepreneurs européens qui se sont livré concurrence pour réussir à mobiliser des fonds sur SeedBlink. Un livre blanc présente en détail le dénominateur commun de ces initiatives, en mettant plus particulièrement à l'honneur l'élite des 2 % ayant rempli les critères de sélection et atteint leurs objectifs de levée de fonds. Il établit un plan précis décliné en 53 concepts qui ont fait leurs preuves pour transformer des entreprises prometteuses en véritables aimants à investisseurs.

Pour Andrei Dudoiu, co-fondateur et directeur associé de SeedBlink, « L’Europe est sur le point de connaître une renaissance sur le plan technologique ». Il précise également : « Partager le savoir que nous avons acquis constitue désormais la priorité absolue dans nos efforts pour nous démarquer de notre concurrence à l'échelle internationale. Nous pouvons tirer le maximum de nos expériences passées, les bonnes comme les mauvaises, pour aider les nouveaux entrepreneurs à accélérer le rythme de leur croissance. Nimity, notre plateforme de gestion des capitaux propres, fait pleinement partie de nos engagements dans ce sens, tout comme notre pôle pédagogique en développement avec Promocrat. »

Le livre blanc (téléchargeable ici) plonge les entrepreneurs – novices ou non – au cœur de thématiques essentielles, à commencer par « Les fondamentaux de l'excellence en affaires » en guise de solide introduction. Le chapitre suivant expose « Ce que veulent les investisseurs » et fait la lumière sur leurs besoins. Le troisième chapitre nous entraîne dans « L’arsenal de la levée de fonds » et vise à familiariser les start-ups avec les outils et pratiques optimales pour y parvenir. Intitulé « Le marketing qui fait mouche », le quatrième chapitre met l'accent sur l'importance d'une stratégie marketing efficace. Pour finir, le chapitre « Et après la levée de fonds ? » veille à ce que les entrepreneurs continuent sur leur lancée pour adopter les bonnes pratiques et faire ainsi prospérer leurs affaires au-delà de l'obtention du financement.

La PDG de SeedBlink, Carmen Sebe, revient sur le caractère symbiotique des relations entre fondateurs et investisseurs, et précise que « Dans les start-ups c'est l'anticipation qui conditionne le succès. Les capitaux propres représentent bien plus que de simples actions. Il s'agit véritablement de l'âme de l'entreprise. Prendre les bonnes décisions dès le début, c'est ouvrir la voie à un avenir axé sur l'innovation ».

Alexandru Gavril, le fondateur et PDG de Promocrat, fait ressortir la nature évolutive des levées de fonds, en indiquant que « ce procédé s'apparente aujourd'hui plus à un festival de danse qu'à une simple représentation de ballet » et qu'il implique « une croissance collectivement pilotée ».

Le 26 septembre prochain, à 15 h heure de Paris, SeedBlink et Promocrat organiseront ensemble un webinaire en direct assorti d'un échange de questions et réponses. Lors de cette séance, les partenaires présenteront le contenu du livre blanc en collaboration avec les principaux leaders d'opinion. Les fondateurs de start-ups et les investisseurs intéressés par cet événement peuvent s'inscrire gratuitement ici.

