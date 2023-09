Vacances Sunwing amorce sa saison 2023-2024 en lançant sa troisième édition annuelle du palmarès des meilleurs

MONTRÉAL, 13 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le très convoité palmarès des meilleurs de Vacances Sunwing est de retour avec plus de contenu, plus d’options de forfaits tout compris et tout ce dont les Canadiens ont besoin pour profiter de leur escapade comme jamais auparavant. En se basant sur des avis des clients, des classifications par étoiles et des conseils d’experts en voyages, Sunwing rassemble à un seul endroit les meilleures expériences de vacances pour tous les goûts. Figurent dans ces listes les meilleurs nouveaux hôtels, les meilleures propriétés primées, les meilleures destinations pour les familles, pour des escapades entre adultes ou pour les personnes qui voyagent seules, les meilleures suites de luxe avec accès piscine, les meilleures propriétés cinq étoiles et bien plus.



« Notre nouveau palmarès des meilleurs présente une collection élargie de recommandations d’experts, préparée selon les styles de vacances que nos clients recherchent pour leurs escapades tropicales d’automne et d’hiver », a commenté Lyne Chayer, directrice générale de Vacances Sunwing Québec. « Des recherches récentes confirment, sans surprise, que les critères prédominants lorsque vient le temps de planifier ses vacances tout compris sont la détente à la plage ou à la piscine, la dégustation de nourriture et de boissons et la diversité d’activités et de commodités offertes à l’hôtel. Toutefois, les clients sont constamment à la recherche de destinations et de propriétés qui offrent des expériences davantage personnalisées afin de combler leurs moindres désirs, comme des commodités réservées à un groupe d’âge ou encore la variété de divertissements quotidiens et d’activités nocturnes. Nos clients ont maintenant accès au palmarès des meilleurs et à une liste exceptionnelle de forfaits vacances tout compris dont aucun autre voyagiste ne peut se targuer, comprenant presque deux fois plus d’expériences de vacances. »

D’ici la fin octobre 2023, Sunwing dévoilera sept collections soigneusement préparées de contenu couvrant 37 catégories (dont 16 ont vu le jour cette année) d’expériences dont les voyageurs du pays raffolent. Un sondage récent mené parmi les membres du Forum Angus Reid pour le compte de Sunwing a identifié que l’élément le plus important pour 70 % des répondants lorsqu’ils choisissent un hôtel tout compris est la classification par étoiles. Les hôtels comprenant des aires réservées aux familles ou aux adultes, de leur côté, font partie des trois catégories les plus convoitées pour 50 % des répondants québécois alors que les programmes d’animation quotidienne et la vie nocturne sont parmi les trois éléments les plus importants pour 26 % d’entre eux. Lorsqu’on leur a demandé dans quel type de propriétés ils souhaitaient séjourner lors de leurs prochaines vacances tout compris, 45 % des Québécois ont choisi un hôtel réservé aux adultes, 21 % un hôtel familial ou ouvert à tous et 27 % ont répondu un hôtel cinq étoiles doté de commodités haut de gamme. Du côté des destinations incontournables à visiter, les plus populaires du côté des voyageurs du Québec sont le Mexique (27 %), Cuba (15 %) et la République dominicaine (13 %).

Les clients trouveront assurément de l’inspiration de vacances dans cette édition 2023-2024 du palmarès des meilleurs comprenant plus de 200 hôtels tout compris, destinations et attractions locales, remplie de recommandations pour des voyages inoubliables :

Les meilleurs nouveaux hôtels , comprenant notamment le Princess Grand Jamaica (exclusif aux clients de Vacances Sunwing) et le Royalton CHIC Antigua – déjà parue

, comprenant notamment le Princess Grand Jamaica (exclusif aux clients de Vacances Sunwing) et le Royalton CHIC Antigua – déjà parue Les meilleurs hôtels des Antilles à Aruba, Antigua, Saint-Martin et plus , mettant en vedette le Riu Palace Las Antillas, l’hôtel The Verandah Antigua et le magnifique La Playa Orient Bay – à paraître le 18 septembre 2023

, mettant en vedette le Riu Palace Las Antillas, l’hôtel The Verandah Antigua et le magnifique La Playa Orient Bay – à paraître le 18 septembre 2023 Les meilleurs hôtels pour la vie nocturne , dont font partie le Temptations Miches Resort et le Riu Santa Fe – à paraître le 25 septembre 2023

, dont font partie le Temptations Miches Resort et le Riu Santa Fe – à paraître le 25 septembre 2023 Sans compter les palmarès des meilleurs hôtels sur la côte Pacifique du Mexique, des meilleurs hôtels cinq étoiles à Cancún, des meilleurs hôtels à Cayo Largo, des meilleurs hôtels pour les mariages à destination et bien d’autres qui paraîtront cet automne

Vous pouvez consulter la liste complète, qui sera mise à jour chaque semaine au cours des mois à venir, au https://www.sunwing.ca/fr/best-vacations.

De plus, les clients de Vacances Sunwing qui souhaitent explorer de nouveaux coins de paradis dans les Antilles peuvent réserver dans certains hôtels figurant dans le palmarès durant le solde Rentrée solaire* du voyagiste et économiser jusqu’à 600 $ pour deux personnes (ou jusqu’à 300 $ pour les voyageurs en solo) sur les forfaits tout compris de dernière minute cet automne et hiver. La promotion est en cours jusqu’au 24 septembre 2023 et s’applique aux voyages ayant lieu d’ici le 31 décembre 2023.

* Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos du sondage

Ces résultats sont tirés d’une étude menée par Sunwing entre les 28 et 30 août 2023 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 505 Canadiens, membres du Forum Angus Reid, équilibré et pondéré en fonction de l’âge, du genre, de la région et du niveau d’études. Pour fins de comparaison seulement, un échantillon de cette taille présenterait une marge d’erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Le sondage a été effectué en français et en anglais.

