Rackspace Technology bringt „Intelligent Co-worker for the Enterprise“ auf den Markt und macht damit generative künstliche Intelligenz weltweit zugänglich

SAN ANTONIO, Sept. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Einführung von Rackspace Intelligent Co-worker for the Enterprise (ICE™) bekanntgegeben. ICE ist ein revolutionäres generatives System für künstliche Intelligenz (KI), das speziell für den Einsatz in Unternehmen entwickelt wurde. Es zieht Schlüsse und generiert Text auf der Grundlage eines proprietären Korpus kuratierter Unternehmensdaten, die in einem sicheren Private-Enterprise-Tenant gehostet werden. In Kombination mit industrialisierten Large Language Model Operations (LLMOps) und Feinabstimmung können Mitarbeiter hilfreiche, sichere Gespräche mit einem KI-Assistenten führen, der auf die Werte und Ziele des Unternehmens abgestimmt ist. ICE wurde von der Foundry for AI by Rackspace (FAIR) als erstes KI-Produkt für Unternehmen entwickelt und ist die Zukunft der KI am Arbeitsplatz – generative Unternehmensintelligenz, die vertrauenswürdige Informationen liefert.



Rackspace ICE nutzt KI, um sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren, vielversprechende Leads zu identifizieren und kontextbezogene Echtzeitanalysen für außergewöhnlich personalisierte Kundeninteraktionen zu liefern. Durch die Nutzung und Kombination großer Mengen strukturierter und unstrukturierter Daten kann die Zeit für die Erstellung effektiver Kundenpräsentationen und Angebote verkürzt werden. So kann ICE beispielsweise Daten aus Vertriebs- und Finanzsystemen nutzen, um vielversprechende Leads zu identifizieren, und Daten aus Angeboten, Broschüren, Datenblättern, White Papers, Wissensdatenbanken und Dokumentenspeichern, um personalisierte Präsentationen und Angebote zu erstellen.

„Viele Unternehmen befassen sich mit generativer KI und damit, wie sie ihr Unternehmen unterstützen kann, und einige suchen nach Möglichkeiten, KI zu nutzen, aber die meisten finden die Aufgabe entmutigend. Es ist nicht nur eine Herausforderung, ein geeignetes Large Language Model (LLM) und eine geeignete Schnittstelle zu implementieren, sondern auch zu verstehen, welche strukturierten oder unstrukturierten Daten nutzbar sind“, so Srini Koushik, President von Technology and Sustainability, Rackspace Technology. „Wir freuen uns über die Einführung von ICE, das unserer Meinung nach KI für alle Interessengruppen und Unternehmen zugänglich machen wird. ICE ist einfach zu implementieren und zu nutzen und kann Unternehmen jeder Größe dabei helfen, das Beste aus ihren Daten herauszuholen.“

Wie ICE funktioniert

Der ICE-Bereitstellungsprozess verfügt über eine etablierte, einfach zu implementierende Prompt-Bibliothek, die Fragen von allgemeinen bis hin zu präzisen Geschäftsdetails unterstützt. Darüber hinaus nutzt ICE einen proprietären Datenbewertungsprozess, der schnell erkennt, welche Ihrer verfügbaren strukturierten Daten nutzbar sind, und identifiziert sofort geeignete Anwendungsfälle mit geringem Aufwand für jedes Unternehmen.

„ICE ist ein entscheidender Faktor für Unternehmen, die ihre kollektiven Daten nutzen wollen, um produktiver und effizienter zu werden und letztendlich bessere Kundenergebnisse zu erzielen“, so Nirmal Ranganathan, FAIR Chief Architect, Rackspace Technology. „Abgesehen von der Flexibilität ist die Zeit vom Konzept bis zur Wertschöpfung bemerkenswert kurz und stellt sicher, dass die Zeit auf Daten verwendet wird, die Ergebnisse liefern können.“

ICE ist jetzt verfügbar. Klicken Sie hier , um mehr über den intelligenten Co-Piloten ICE zu erfahren. Um informative FAIR-Videos anzusehen, klicken Sie hier .

Über FAIR

FAIR ist eine bahnbrechende globale Praxis, die sich der Beschleunigung der sicheren, verantwortungsvollen und nachhaltigen Einführung von generativen KI-Lösungen in allen Branchen verschrieben hat. FAIR will ein Multiplikator sein, um die pragmatische und sichere, anwendungsfallbezogene Einführung generativer KI in Unternehmen aller Branchen zu beschleunigen. Es baut auf den einzigartigen IP- und Multicloud-Fähigkeiten von Rackspace Technology und seiner globalen Präsenz auf, um Folgendes zu fördern:

Skalierte und globale KI/ML, MLOps, Analytics, DataOps sowie Anwendungs- und Datenmodernisierung für die Cloud.

Open Innovation wird von branchenführenden Partnerschaften mit AWS, Azure, Google Cloud und einem erweiterten Ökosystem von Open-Source-KI-Anbietern unterstützt,

KI-Private-Cloud-Funktionen, einschließlich GPU-basiertem High-Performance-Computing, Speicherlösungen mit geringer Latenz, wie Rackspace Data Freedom, und sichere Netzwerke in mehr als 30 globalen Rechenzentren, um sich auf die Kinetik der Daten zu konzentrieren, die für die Erstellung fortschrittlicher KI-Modelle in einer privaten, sicheren und bedarfsgerechten Umgebung erforderlich sind.



Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.