HIGHCO : Résultats Semestriels 2023

Aix-en-Provence, le 13 septembre 2023 (18h)

HIGHCO : ACTIVITÉ, RÉSULTATS ET RENTABILITÉ DU S1 2023 CONFORMES AUX ATTENTES ; GUIDANCES 2023 PRÉCISÉES

Niveau d’activité au S1 2023 conforme aux anticipations

Marge Brute (MB) S1 2023 de 38,43 M€ en hausse de +0,3% à données publiées et à PCC ( 1 ) .

. Activités digitales en croissance (S1 PCC à +3,4%) et activités offline en repli (S1 PCC à -5,5%).

Légère progression des activités en France (S1 PCC à +0,6%) et repli moins marqué à l’International (S1 PCC à -1,7%).





Légère hausse des résultats semestriels

Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ( 2) de 10,00 M€, en légère hausse de +0,4%.

de 10,00 M€, en légère hausse de +0,4%. Marge opérationnelle ( 2) de 26,0%, stable.

de 26,0%, stable. Résultat opérationnel de 9,52 M€, en hausse de +1,7%.

Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté ( 3 ) de 6,32 M€, en hausse de +6,9%.

de 6,32 M€, en hausse de +6,9%. Bénéfice Net Par Action (BNPA) ajusté(3) de 0,31 €, en hausse de +9,0%.





Situation financière toujours solide

Capacité d’autofinancement (CAF) de 7,48 M€ (hors IFRS 16), stable (-0,08 M€).

Cash net(4) hors ressource nette en fonds de roulement de 14,58 M€ au 30 juin 2023, en baisse de 4,47 M€ par rapport au 31 décembre 2022.

Guidances 2023 précisées

Marge brute revue de « stable » à « en légère baisse ».

Marge opérationnelle revue de « stable » à « en légère hausse ».

Bénéfice net par action ajusté en hausse.







(en M€) S1 2023 S1 2022 Variation

S1 2023 / S1 2022 Marge brute 38,43 38,31 +0,3% Résultat des Activités Ordinaires(2) 10,00 9,97 +0,4% Marge opérationnelle(2) (en %) 26,0% 26,0% - Résultat Opérationnel 9,52 9,36 +1,7% Résultat Net Part du Groupe 6,34 5,91 +7,4% Résultat Net Part du Groupe ajusté(3) 6,32 5,91 +6,9% Bénéfice net par action ajusté(3) (en €) 0,31 0,29 +9,0% Capacité d’autofinancement (excl. IFRS 16) 7,48 7,56 -0,08 M€ Cash net(4) hors ressource nette en fonds de roulement 14,58 19,05(5) -4,47 M€

(1) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

(2) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration. Marge opérationnelle : RAO / Marge brute.

(3) Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté : Résultat Net Part du Groupe hors autres produits et charges opérationnels (S1 2023 : produit de 0,03 M€ ; S1 2022 : quasi nul) et hors résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession (aucun impact) ; bénéfice net par action ajusté basé sur un nombre de titres moyen de 20 084 698 au 30/06/23 et de 20 471 028 au 30/06/22.

(4) Cash net (ou excédent net de trésorerie) : Disponibilités et VMP moins dette financière brute courante et non courante à la clôture de la période.

(5) Au 31 décembre 2022.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « HighCo enregistre un premier semestre conforme aux attentes tant sur le plan de l’activité que de la rentabilité. Par ailleurs, le marché de la grande distribution française est actuellement impacté par un niveau d’inflation qui reste historiquement élevé sur les produits alimentaires et par des mouvements capitalistiques exceptionnels. Dans ce contexte inédit, le Groupe, fort de sa solidité financière et de l’expertise de ses équipes, continue d’accompagner les marques et les retailers dans l’accélération de la transformation du commerce. »

PERFORMANCES FINANCIÈRES AU S1 2023

Niveau d’activité au S1 2023 conforme aux anticipations

HighCo affiche, comme attendu, une croissance d’activité au S1 2023 en légère progression de +0,3% avec une marge brute de 38,43 M€.

Le Digital, en hausse de +3,4% sur le semestre, bénéficie notamment du dynamisme des activités de SMS push (+24% en volume). La part des activités digitales dans la marge brute du Groupe progresse, passant de 65,3% au S1 2022 à 67,3% au S1 2023.

Les activités offline s’affichent quant à elles en repli de -5,5% sur le semestre.

En France, la marge brute est en légère hausse de +0,6% à 33,40 M€ au S1 2023. La France représente sur le semestre 86,9% de la marge brute du Groupe. Les activités digitales y sont en hausse de +4,6% sur le semestre et leur part progresse fortement pour atteindre 68,5% de la marge brute. Représentant plus du quart des activités de la France, le Mobile est stable sur le semestre (-0,5%) avec une base comparable 2022 très exigeante (+19,7% au S1 2022). Les activités offline sont en retrait en France sur le S1 2023 de -7,0%.

A l’International, les activités sont en repli de -1,7% sur le S1 2023 à 5,03 M€ et représentent 13,1% de la marge brute du Groupe. En retrait (-4,5%), la part du Digital dans les activités internationales représente 59,3% de la marge brute. En Belgique, comme anticipé, la marge brute se replie légèrement de -2,5%. Après plusieurs années de baisse, les activités de gestion des offres promotionnelles traditionnelles sont en croissance sur le T2.

Les activités dans les Autres pays (Espagne & Italie) restent bien orientées (+3,1% sur une base comparable de +33,1% au S1 2022) et représentent 2,0% de la marge brute du Groupe.

Légère hausse des résultats semestriels

La légère croissance d’activité et la bonne maîtrise des coûts permettent d’afficher un RAO de 10,00 M€ au S1 2023, en légère progression de +0,4%, aussi bien en France (+0,4% à 8,89 M€) qu’à l’International (+0,4% à 1,11 M€).

La marge opérationnelle du S1 2023 (RAO / MB) est stable à 26,0%.

Après charges de restructuration (S1 2023 : 0,51 M€ ; S1 2022 : 0,60 M€), le résultat opérationnel courant s’établit à 9,49 M€, en légère hausse de +1,4% (S1 2022 : 9,36 M€).

Le résultat opérationnel du S1 2023 s’établit à 9,52 M€, en légère hausse de +1,7%.

Le résultat financier s’affiche à 0,36 M€, en hausse de 0,53 M€, principalement grâce aux produits de trésorerie.

La charge d’impôt ressort à 2,71 M€ au S1 2023 (S1 2022 : charge de 2,49 M€). Le taux effectif d’impôt est en hausse de 50 points de base et s’affiche sur la période à 27,6%.

Le RNPG ajusté est en hausse de +6,9% à 6,32 M€ (S1 2022 : 5,91 M€), pour un RNPG publié qui ressort également en hausse de +7,4% à 6,34 M€ (S1 2022 : 5,91 M€).

Le Groupe enregistre ainsi un BNPA ajusté de 0,31 € sur le S1 2023, en progression de +9,0% par rapport au S1 2022 (0,29 € par action).

Situation financière toujours solide

La capacité d’autofinancement s’élève à 9,00 M€, en léger repli de -0,15 M€ par rapport au S1 2022. Hors impact de la norme IFRS 16 (Contrats de location), la capacité d’autofinancement s’élève à 7,48 M€, quasi stable par rapport au S1 2022 (-0,08 M€).

Le cash net (excédent net de trésorerie) au 30 juin 2023 s’établit à 47,91 M€, en baisse de -22,09 M€ par rapport au 31 décembre 2022. Hors ressource nette en fonds de roulement (33,33 M€ au 30 juin 2023), le cash net s’affiche à 14,58 M€, en baisse de 4,47 M€ par rapport au 31 décembre 2022, compte tenu principalement d’un fort retour à l’actionnaire (versement de dividendes et rachat d’actions) de 10,97 M€ sur le semestre.

FAITS MARQUANTS DU S1 2023

Le premier semestre 2023 a été marqué par des évolutions sans précédent, intervenues sur le marché de la grande distribution alimentaire française :

L’inflation, qui reste particulièrement élevée sur les produits alimentaires (+11,1% sur un an selon l’INSEE), pèse sur le pouvoir d’achat des Français. Les ménages ont adapté leurs dépenses en conséquence et, en 18 mois, la consommation de produits alimentaires a chuté de 12% (INSEE – 2023).

Les acteurs de la grande distribution se sont engagés dans une « guerre des prix » et deux enseignes en tirent particulièrement avantage : E.Leclerc et Lidl.

Le marché se consolide avec le rachat récent des enseignes Cora et Match par Carrefour.

Le groupe Casino se restructure dans le cadre d’une recomposition de son actionnariat et d’un refinancement de sa dette.

Le marché tend à se concentrer : les deux premiers groupes de distribution dans l’hexagone (E.Leclerc et Carrefour) sont en passe de représenter la moitié du marché.





Dans ce contexte inédit, HighCo accompagne ses clients, marques et retailers, sur l’ensemble des canaux de vente.

Le magasin, qui reste le canal de vente principal pour les produits alimentaires, doit relever un double défi :

apporter des réponses concrètes au problème de pouvoir d’achat avec des promotions impactantes, et,

avec des promotions impactantes, et, collecter de la data pour être en capacité de communiquer avec les clients après l’arrêt de la distribution du prospectus en boîtes aux lettres.

En point de vente, HighCo permet notamment à des industriels comme le groupe P&G de créer des offres promotionnelles d’envergure. Le Groupe accompagne également des enseignes comme E.Leclerc dans la réalisation d’animations promotionnelles visant à dynamiser le chiffre d’affaires des magasins tout en collectant de la donnée client.

Par ailleurs, le Groupe poursuit le déploiement de sa solution de coupon de réduction mobile. En plus du réseau pharmacie, qui compte 14 000 officines connectées, le Groupe annonce le nom des deux premières enseignes qui travaillent actuellement à l’intégration de cette innovation dans leurs systèmes de caisse : Franprix et Casino.

L’e-commerce poursuit sa progression et a atteint en 2022 147 Mds d’euros de chiffre d’affaires (FEVAD – 2022), en hausse de 13,8% par rapport à l’année précédente. L’enjeu pour les sites marchands est de créer des offres promotionnelles attractives tout en créant des expériences digitales à forte valeur ajoutée.

Sur ce canal de vente digital, HighCo accompagne notamment le groupe Mondelez dans la mise en place d’offres promotionnelles visant à mettre en avant ses nouveaux produits sur le site « drive » de l’enseigne Intermarché. Useradgents, filiale du groupe HighCo, a également développé sur le site marchand de son client Printemps des animations immersives pour dynamiser les ventes et collecter de la data client.

GUIDANCES 2023 PRÉCISÉES

Les résultats publiés au S1 2023 et le niveau d’activité attendu au S2 2023 permettent au Groupe de préciser ses guidances 2023 comme suit :

une marge brute revue de « stable » à « en légère baisse » (MB 2022 : 77,16 M€) ;

revue de « stable » à (MB 2022 : 77,16 M€) ; une marge opérationnelle (RAO / MB) revue de « stable » à « en légère hausse » (marge opérationnelle 2022 : 21,0%) ;

(RAO / MB) revue de « stable » à (marge opérationnelle 2022 : 21,0%) ; un bénéfice net par action ajusté en hausse (BNPA ajusté 2022 : 0,45 €).





Les ressources financières du Groupe seront principalement allouées :

à la poursuite des projets lancés par le start-up studio HighCo Venturi (investissements en OPEX compris entre 1,0 M€ et 2,0 M€) ;

au CAPEX qui sera compris entre 1,0 M€ et 2,0 M€ (S1 2023 : 1,04 M€ ; 2022 : 1,16 M€) ;

qui sera compris entre 1,0 M€ et 2,0 M€ (S1 2023 : 1,04 M€ ; 2022 : 1,16 M€) ; au programme de rachat d’actions qui sera supérieur à 1,5 M€ (S1 2023 : 1,42 M€ ; 2022 : 1,68 M€) ;

à l’accélération de sa stratégie RSE.

Une conférence téléphonique (analystes) aura lieu le jeudi 14 septembre 2023 à 11h00. Le support de présentation sera mis en ligne sur le site de la Société (www.highco.com) en début de conférence, dans la rubrique « Investisseurs – Info. Fi. – Présentations des résultats aux analystes ».

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

La publication aura lieu après la clôture des marchés .

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels : jeudi 14 septembre 2023 à 11h

Marge brute T3 2023 et 9 mois 2023 : mercredi 18 octobre 2023

Marge brute T4 2023 et 12 mois 2023 : mercredi 24 janvier 2024

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe