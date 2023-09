ONWARD® Lanceert partnerschap met bedrijven met een handicap die eigendom zijn van veteranen om toegang te krijgen tot de Amerikaanse federale gezondheidszorgmarkt

Eindhoven, Sept. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), het medische technologiebedrijf dat innovatieve therapieën ontwikkelt om beweging, functie en onafhankelijkheid te herstellen bij mensen met een dwarslaesie (SCI), kondigt een samenwerking aan met Lovell Government Services (Lovell), een klein bedrijf met een handicap, eigendom van veteranen (SDVOSB). Lovell is een overheidsleverancier en externe logistieke dienstverlener die samenwerkt met meer dan honderd Amerikaanse zorgaanbieders.



De tweejarige distributieovereenkomst biedt ONWARD toegang tot de United States Veterans Health Administration, 's werelds grootste gezondheidszorgsysteem dat zorg biedt voor ruggenmergletsel, en het US Department of Defense Military Health System,'s werelds grootste militaire gezondheidszorgaanbieder. Volgens de overeenkomst zal Lovell ONWARD-therapieën toevoegen aan haar relevante federale contracten zodra deze technologieën door de Amerikaanse Food and Drug Administration zijn goedgekeurd voor verkoop in de Verenigde Staten. De toevoeging van ONWARD-therapieën aan de federale contracten van Lovell zal het bedrijf naar verwachting snelle toegang bieden tot het Federal Supply Schedule (FSS), de General Services Administration (GSA), de Distribution and Pricing Agreement (DAPA) en het Electronic Catalog Contract (ECAT).

Het ONWARD-veldverkoopteam zal alle verkoop- en trainingsactiviteiten uitvoeren, terwijl Lovell zal dienen als de exclusieve federale leverancier en inkooppartner voor het bedrijf. De partijen hebben ook een afzonderlijke overeenkomst getekend waarbij Lovell zal fungeren als externe logistieke partner voor ONWARD federale en commerciële verkopen in de Verenigde Staten.

“Onze nieuwe relatie met Lovell stelt ons in staat veteranen snelle toegang te bieden tot onze baanbrekende therapieën zodra deze door de FDA zijn goedgekeurd voor commerciële verkoop”, aldus Dave Marver, CEO van ONWARD. “We zijn ook verheugd om samen te werken met een klein bedrijf met een handicap, eigendom van veteranen, dat zowel zeer capabel is als sterk aansluit bij onze missie.”

“Deze samenwerking met ONWARD is een betekenisvolle stap voorwaarts in onze missie om veteranen en individuen met verwondingen te ondersteunen en te dienen”, aldus Chris Lovell, CEO van Lovell Government Services. “Door samen te werken met ONWARD kunnen we niet alleen ons portfolio verbeteren en toegang bieden tot de allernieuwste medische technologie, maar we dragen ook bij aan het welzijn en de onafhankelijkheid van degenen die ons land hebben gediend."

Bijna 45.000 Amerikaanse militaire veteranen hebben een dwarslaesie.

Alle ONWARD-apparaten en therapieën, inclusief maar niet beperkt tot ARC-IM™, ARC-EX™en ARC-therapie™, zijn in onderzoek en niet beschikbaar voor commercieel gebruik.

Over ONWARD Medical

ONWARD is een medisch technologiebedrijf dat therapieën ontwikkelt om beweging, functie en onafhankelijkheid te herstellen bij mensen met een dwarslaesie (SCI) en bewegingsbeperkingen. Voortbouwend op meer dan een decennium aan wetenschappelijk en preklinisch onderzoek uitgevoerd in toonaangevende neurowetenschappelijke laboratoria, heeft het bedrijf negen Breakthrough Device Designations ontvangen van de Amerikaanse Food and Drug Administration voor zijn ARC Therapy™-platform.

ONWARD® ARC-therapie, die kan worden geleverd door externe ARC-EX™ of implanteerbare ARC-IM™-systemen, is ontworpen om gerichte, geprogrammeerde ruggenmergstimulatie te leveren. In 2023 werden positieve resultaten gepresenteerd van het centrale onderzoek van het bedrijf, Up-LIFT genaamd, waarin het vermogen van transcutane ARC-therapie werd geëvalueerd om de kracht en functie van de bovenste ledematen te verbeteren. Het bedrijf bereidt nu goedkeuringsinzendingen voor bij de regelgevende instanties voor ARC-EX voor de VS en Europa. Tegelijkertijd voert het bedrijf onderzoeken uit met zijn implanteerbare ARC-IM-platform, waaruit positieve tussentijdse klinische resultaten voor een betere bloeddrukregulatie na dwarslaesie zijn gebleken. Andere lopende onderzoeken omvatten het combinatiegebruik van ARC-IM met een brain-computer interface (BCI).

ONWARD, met het hoofdkantoor in Eindhoven, Nederland, heeft een Science and Engineering Center in Lausanne, Zwitserland en een Amerikaans kantoor in Boston, Massachusetts. Het bedrijf heeft ook een academisch partnerschap met .NeuroRestore, een samenwerking tussen het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie (EPFL) en het Lausanne Universitair Ziekenhuis (CHUV).

